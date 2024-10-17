«Если будет приказ». В ФРГ сообщили, что Киев готовит ядерную бомбу для удара по России Bild: Украина может создать ядерное оружие для удара по России за несколько недель

Власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления ядерного арсенала, а на создание первой бомбы уйдет всего несколько недель, пишет Bild. В Киеве эту информацию категорически отвергли. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что его недавние слова о ядерном оружии были лишь «сигналом» для западных партнеров. Эксперт сообщил «Газете.Ru», что украинцы не смогли бы создать полноценное ядерное оружие незаметно для соседей.

Киев обладает всеми ресурсами для создания ядерного оружия и в случае необходимости может создать ядерную бомбу в течение нескольких недель, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на анонимного украинского чиновника. Отмечается, что источник «специализируется на закупках оружия».

«У нас есть материалы, у нас есть знания. Если приказ будет принят, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу», — заявил собеседник Bild.

По его мнению, Западу следует «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях».

«Выбираем НАТО, а не ядерное оружие»

В Офисе президента Украины отрицают, что всерьез рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. Советник президента Дмитрий Литвин назвал публикацию в СМИ «ерундой».

«Уже давно можно спутать, где слова обозревателя Bild Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов. Поскольку и те, и другие вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости», — отметил Литвин.

Чуть позже материал Bild прокомментировал и президент Владимир Зеленский, заверив, что речи о создании ядерного оружия не идет.

«Я говорил, когда упоминал Будапештский меморандум, что высокоуважаемыми странами он был подписан. Там указано, что Украина отдает ядерное оружие, а получает гарантии безопасности. Я так сказал. Это означает, что мы отдали наше ядерное оружие», — сказал политик на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Для нас защиты, кроме НАТО, нет, это наш сигнал, но мы не создаем наше ядерное оружие», — добавил он.

Ранее Зеленский, выступая в Брюсселе, заявил, что у его страны есть «всего два варианта» — либо создать свое ядерное оружие, либо вступить в НАТО. Киев хотел бы стать полноценным членом альянса, подчеркнул политик. По его словам, об этом он сообщил в ходе недавней беседы с кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональдом Трампом.

«Мы выбираем НАТО. Не ядерное оружие, мы выбираем НАТО. И, я считаю, что Дональд Трамп меня услышал. Он сказал: у вас справедливые аргументы», — сказал он.

Зеленский признался, что Трамп в свою очередь не давал никаких обещаний. Других деталей разговора украинский лидер не раскрыл.

Украина добровольно отказалась от своего ядерного арсенала после распада СССР, подписав Будапештский меморандум. В обмен Россия, Великобритания и США предоставили Украине гарантии безопасности, однако меморандум не был ратифицирован.

Ранее Зеленский упоминал о ядерном оружии на Мюнхенской конференции в феврале 2022 года — за пять дней до начала СВО. Политик отмечал, что Киев отказался от третьего по размеру в мире ядерного потенциала, а предоставленные ему за это гарантии безопасности «не работают». «Этого оружия у нас нет, безопасности у нас также нет. Нет и части территории нашего государства», — сказал тогда президент Украины.

В октябре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом предупредил, что Киев может создать «грязную бомбу». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, что сведения о подготовке провокации — «абсолютный и совершенно предсказуемый абсурд». В следующем месяце эксперты МАГАТЭ проверили три ядерных объекта на Украине, но не выявили нелегальной ядерной деятельности.

«Это фейк, незаметно невозможно»

Инженер-физик программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский уверен, что Киев не смог бы создать ядерное оружие незаметно для остального мира.

«За созданием, точнее за несозданием ядерного оружия следит международная профильная организация — Международное агентство по атомной энергии. Оно создано для того, чтобы не позволить странам входить в клуб ядерных держав. Поэтому без заявлений со стороны МАГАТЭ любые утечки всерьез воспринимать не следует», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Как напомнил эксперт, существует два типа ядерных взрывных устройств — на основе высокообогащенного урана и на основе плутония.

Чтобы наработать достаточное количество высокообогащенного урана, требуется большое количество центрифуг для этого обогащения. «Это огромный завод, создать который ни в короткое время, ни за небольшие деньги, ни незаметно от мировой общественности невозможно. Никаких сообщений о том, что Украина построила завод для обогащения урана, нет», — подчеркнул он, приведя в пример Иран, создавший такие центрифуги, о чем тут же узнал весь мир.

На основе плутония ядерное взрывное устройство можно создать, извлекая плутоний из отработавшего топлива атомных электростанций или специализированных. «Требуется создать сложное химическое производство, сравнимое с российским химкомбинатом «Маяк». И я абсолютно уверен, что ни за месяц, ни за год сделать это незаметно от мировой общественности невозможно. Поэтому я считаю, что эта информация, скорее всего, не соответствует действительности», — заключил Ожаровский.

«Завод не работает»

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук тоже считает, что Украина не имеет возможности создать полноценное ядерное оружие в столь короткие сроки.

«Когда-то Украина была частью ядерной державы, так что технологии, необходимые для создания ядерного оружия, могли остаться. Но для того чтобы заняться таким производством, необходимо восстановить весь технологический процесс, а основной завод, пригодный для этого, не работает», — сказал он.

Эксперт выразил уверенность, что если ВСУ вдруг применят тактическое ядерное оружие, это будет означать, что его передал Североатлантический альянс.

Тем не менее, Киев мог создать так называемую «грязную бомбу». «Идут разведданные о том, что в страну поставляют радиоактивные отходы», — добавил Матвийчук.

«Грязная бомба» не обладает такой же разрушительной силой, как ядерная, но радиоактивное заражение местности является одним из поражающих факторов.

«Сказки для малообразованных»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал ерундой слухи о ядерных возможностях Киева.

«Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива – это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие – абсолютно исключено», — сказал депутат.

По словам Картаполова, другие страны не смогут тайно передать Киеву ядерное оружие, так как существует специальная методика, позволяющая определить место создания боеприпаса. «Ну и тогда гудбай, Америка», — пояснил он.

Попытка шантажа

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк полагает, что Зеленский просто угрожает Западу созданием собственного ядерного арсенала, в случае, если Украина не будет принята в состав НАТО.

«Такое впечатление, что Зеленский пытается шантажировать Запад», — сказал Данюк.

По его мнению, такое поведение Зеленского может быть связана с «провалом его поездки» по европейским странам.