«Заметили российских пограничников»: Эстония перекрыла дорогу через территорию РФ

Эстония перекрыла автомобильную дорогу, проходящую через территорию Псковской области в районе так называемого «Саатсеского сапога». Решение о закрытии принято после обнаружения усиленного подразделения российских пограничников в этом районе. По заявлению эстонских властей, решение принято, «чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты».

Эстонские пограничники перекрыли автодорогу, частично проходящую через территорию Псковской области. Об этом сообщила вещательная компания ERR.

Речь идет о так называемом «Саатсеском сапоге» — участке территории Псковской области, имеющем анклавное расположение внутри эстонских земель в районе деревни Саатсе. Решение о закрытии проезда накануне принял эстонский Департамент полиции и погранохраны (PPA).

«Департамент <...> принял решение закрыть проезд через Саатсе, поскольку пограничники заметили более многочисленное подразделение РФ, чем обычно, передвигающееся по территории Саатсе», — сообщает ERR.

Руководитель оперативного отдела Южной префектуры Кюнтер Педоск подтвердил, что мера связана с зафиксированным 10 октября «увеличением численности» российских военных в приграничной зоне.

«Российские пограничники регулярно патрулируют в районе Саатсеского сапога, поскольку это их территория. Сегодня там было замечено более активное передвижение, чем обычно. Мы решили закрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты, так как наша цель — обеспечить безопасность жителей Эстонии», — пояснил Педоск.

По его словам, эта дорога всегда требовала повышенного внимания, однако сейчас «проезд связан с повышенным риском». Для автомобилистов организован объездной маршрут через населенные пункты Вярска, Трески, Мацури и Сесники.

В 2024 году эстонские власти решили построить объездную дорогу вокруг «Саатсеского сапога»: по информации ERR, строительство может начаться в 2026-м и завершиться через два года. Возведение пограничного ограждения в этом районе может обойтись Таллину в €7 млн. При этом МИД России заявлял, что у эстонских граждан «сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку пути без прохождения пограничных формальностей», если они следуют через Псковскую область без остановок.

Возведение укреплений

16 сентября стало известно, что на границе Эстонии с Россией началось возведение оборонительных сооружений, о подготовке к которому власти сообщали еще в апреле. По данным ERR, в деревне Вински уже сооружен противотанковый ров протяженностью 500 м.

Согласно разъяснениям инженера-инспектора Генштаба Сил обороны Эстонии Айнара Афанасьева, природные преграды в виде реки Нарва и Чудского озера дополнят сорокакилометровыми противотанковыми рвами на юго-восточном направлении. Он уточнил, что укрепления будут возводиться избирательно, так как на заболоченных территориях, непроходимых для техники, необходимости в них нет.

Общая протяженность оборонительной линии должна достигнуть 100 километров при ширине 40 километров. В рамках проекта до 2027 года планируется установить 600 оборонительных бункеров вдоль наиболее уязвимых участков границы.

Агентство Reuters 10 октября сообщило, что Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы гражданской обороны на случай возможной эскалации конфликта с Россией. В рамках этих мер предусмотрена эвакуация сотен тысяч гражданских лиц.

Как сообщил советник по эвакуации эстонского спасательного департамента Ивар Май, республика готовится к организованному вывозу в безопасные районы примерно 140 тыс. человек, что составляет десятую часть всего населения страны.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у России каких-либо интересов для конфронтации с государствами НАТО. При этом в начале октября российский президент констатировал, что «все страны НАТО воюют с Россией», предупредив о готовности дать ответ желанию «потягаться» с РФ.