«Неужели нельзя без шампанского»: как Ельцин мешал Горбачеву сохранить Прибалтику в СССР Горбачев и Госсовет СССР 33 года назад признали независимость Эстонии, Латвии и Литвы

33 года назад Госсовет СССР, спешно сформированный после августовского путча, признал независимость Литвы, Латвии и Эстонии. По сути, в этот день официально начался развал Советского Союза. Однако отпустивший Прибалтику президент СССР Михаил Горбачев всего годом ранее пытался не допустить выхода «витрины социализма» из состава государства. Как Горбачев запустил распад страны, сам того не желая, и как Ельцин поддержал прибалтов — в материале «Газеты.Ru».

Республики рвутся на волю

6 сентября 1991 года прошло первое заседание Государственного совета СССР. Этот орган власти был сформирован из глав 12 союзных республик, в том числе президентов России и Украины Бориса Ельцина и Леонида Кравчука, а также президента СССР Михаила Горбачева — чтобы управлять затрещавшей по швам страной в переходный период. А по сути — чтобы «демонтировать» СССР, который просто не мог существовать после трех лет противостояния союзного центра и республиканских властей.

За пару недель до образования Госсовета прошел августовский путч — когда консервативно настроенные члены ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) попытались остановить демократические реформы и процесс выхода союзных республик из СССР и предприняли попытку госпереворота.

А еще за пару месяцев до путча РСФСР и УССР провозгласили свой суверенитет, оставшись при этом в составе Союза. Россия и Украина не стали первыми ласточками «парада суверенитетов». Еще в 1988 году о приоритете республиканских законов над союзными объявила Эстонская ССР. Вслед за ней в мае 1989 года о суверенитете объявила Литва, а в июле 1989 — Латвия.

Госсовет СССР признал независимость именно прибалтийских республик первыми. Таким образом юридически был запущен процесс распада СССР, который уже в декабре 1991 года довершили Беловежские соглашения.

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Как разбили «витрину социализма»

Латвия, Литва и Эстония были присоединены к СССР в 1940 году, поскольку оказались в зоне советского влияния. Сначала в них ввели «для защиты» от Третьего Рейха советские войска, а после ультиматумов и смены власти их включили в состав Союза. Страны, получившие независимость после гибели Российской Империи, оказались под управлением Москвы. Однако в прибалтийские республики, ставшие частью СССР, вкладывались большие средства из союзного бюджета. Уровень жизни в Прибалтике был значительно выше, чем в РСФСР. В 1960-х три республики стали называть «витриной СССР» или «витриной социализма» (еще часто так называли в народе ГДР).

Однако на волне Перестройки в Прибалтике, которая была за счет своей географии больше ориентирована на Запад, нежели остальной СССР, развились национально-демократические движения. Их многочисленные участники требовали независимости от Москвы.

В Эстонии в 1988 году началась «поющая революция» — почти треть эстонцев, около 300 тыс. человек собрались 11 сентября на музыкально-политический фестиваль в Таллине. Уже 16 ноября Верховный Совет ЭССР большинством голосов принял декларацию о суверенитете.

«Эстонский народ на берегах Балтийского моря обрабатывает землю и развивает свою культуру уже более пяти тысяч лет (прим. «Газеты.Ru» — оценки историков о древности финно-угорского населения Прибалтики разнятся; вероятнее всего, автохтонное население обитает там с Бронзового века). В 1940 году гомогенное в национальном отношении, суверенное Эстонское государство стало составной частью Советского Союза, при этом было предусмотрено сохранение гарантий суверенитета и расцвет нации», — гласит декларация ВС ЭССР о суверенитете.

close Таркпеа Эндель/ТАСС

Однако, говорится в документе, советская власть эпох сталинизма и застоя игнорировала эти гарантии. Поэтому для эстонцев как коренного населения, продолжали законодатели республики, сложилась неблагоприятная демографическая ситуация. Проще говоря, эстонский парламент был недоволен ростом русского населения Эстонии.

Председатель президиума ВС ЭССР Арнольд Рюйтель, бывший одним из подписантов декларации, впоследствии назвал это событие «шоком для Москвы» с которого «начался распад СССР». Его вызвали к первому зампредседателя ВС СССР Анатолию Лукьянову, и в ходе долгого разговора угрожали тюремным сроком в 10 лет за нарушение советской Конституции. Однако Рюйтель остался на свободе. «Витрина социализма» дала трещину.

Верховный Совет Латвийской ССР принял декларацию о суверенитете 28 июля 1989 года. За день до этого был также принят закон об экономической самостоятельности.

Литовский плацдарм

Схожие процессы развернулись и в Литве. Там активно действовало движение «Саюдис», которое требовало восстановления литовской независимости. Компартия Литвы раскололась — большинство членов поддержали «Саюдис» и решили выйти из состава КПСС. Оставшиеся в меньшинстве лояльные центру коммунисты выступали против независимости, но их идеи среди литовцев не пользовались популярностью.

««Саюдис», выступивший с момента своего возникновения в роли Фронта национального освобождения, строил свою пропаганду на тезисе: если республика останется в составе СССР, литовцам грозит превратиться в меньшинство на земле предков, как это почти уже случилось с эстонцами и особенно латышами», — писал в мемуарах Михаил Горбачев.

close Борис Бабанов/РИА Новости

23 августа 1989 года почти 2 млн жителей прибалтийских республик выстроили живую цепь длиной 600 км. Они соединили Таллин, Ригу и Вильнюс. С «кукурузников» на сотни тысяч людей бросали цветы. Акция «Балтийский путь» была приурочена к 50-летию подписания пакта Молотова-Риббентропа. Союзный центр осудил акцию, но не предпринял никаких решительных шагов. Горбачев тоже объяснял нерешительность действий Москвы «слабостью руководства».

Тем временем, Горбачев был занят другими вопросами — в конце 1989 года СССР начал терять свою «красную империю» в Европе. В ноябре 1989 года пала Берлинская стена.

В марте 1990-го власти Литвы приняли Акт о восстановлении Литовского государства. В том же месяце Верховный Совет Эстонской ССР принял постановление «О государственном статусе Эстонии» — период нахождения в составе СССР предлагалось считать оккупацией. Приостанавливалось действие советской Конституции на территории республики. В мае Эстония сменила название — убрала слова «советская» и «социалистическая», став просто «Эстонской республикой». Были также запрещены госсимволы ЭССР — флаг, герб и гимн, возвращались аналоги 1938 года.

Михаил Горбачев пытался все же остановить процесс выхода Прибалтики из состава Союза. Своим указом президента 14 мая 1990 года он признавал недействительным акт Эстонии о госстатусе и схожие акты Литвы и Латвии. Против Литовской ССР Москва объявила экономическую блокаду.

Литва осталась без нефти и почти 85% газа из России. Встали или работали вполсилы заводы и фабрики, с перебоями ходили автобусы и трамваи. Около 35 тыс. рабочих лишились должностей. «Саюдас» стал терять поддержку.

Тогда литовский Верховный Совет решил принять стодневный мораторий на исполнение принятых им решений. К тому же, независимость прибалтийских республик отказался признавать президент США Джордж Буш-Старший. Остановить процесс выхода из СССР просили Литву президент Франции Франсуа Миттеран и канцлер Германии Гельмут Коль.

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Ельцин против шампанского

Приняв мораторий, на полгода Прибалтика «успокоилась». Но тут в ситуацию вмешался председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Заинтересованный в том, чтобы ослабить власть Горбачева и союзного центра, Ельцин на встрече в Юрмале летом 1990 года призвал начать двусторонние переговоры — России и прибалтийских республик.

«В середине месяца на Рижское взморье неожиданно приехал Ельцин с семьей. В Москве тогда терялись в догадках, куда исчез российский лидер. Даже вездесущее радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) не знало. <...> Позже выяснилось, что Ельцин приехал в Юрмалу по приглашению Анатолия Горбунова, возглавлявшего тогда Верховный Совет Латвии», — вспоминала латвийская журналистка Татьяна Фаст.

Встреча Ельцина с прибалтийскими «товарищами» (Борис Николаевич буквально за неделю до визита в Юрмалу публично вышел из КПСС) проходила почти тайно, как и встреча с местной интеллигенцией и писателями. Подавали шампанское.

Фотограф снял Ельцина с бокалом в руке, и тот поморщился — мол, неужели «нельзя было снять его без шампанского».

По итогам общения Ельцина с прибалтийскими властями РСФСР начала заключать «сепаратные» межреспубликанские соглашения с республиками — в обход Москвы. Кстати, Горбачев незадолго до этого в обмен на принятие Литвой моратория снял энергетическую блокаду. Однако три прибалтийские республики в ходе переговоров с Ельциным установили таможенную границу с РСФСР и Белоруссией.

В январе 1991 года Горбачев решил удержать республики силой. В ответ на «либерализацию цен» в Литву были переброшены части советской армии. Части ВДВ и спецназа КГБ «Альфа» начали захват телецентра в Вильнюсе, в результате столкновений со сторонниками независимости Литвы был убит один военный с советской стороны, а с литовской — 15 (и более 700 раненых). Штурм здания Верховного Совета Литвы отменили. Впоследствии Горбачев заявил, что ничего не знал о Вильнюсских событиях, а военных «обманули», показав подписанный карандашом приказ (который сразу же порвали).

close Alexander Zemlianchenko/AP

Через неделю схожая ситуация разразилась в столице Латвии — Риге. Там в ходе силового противостояния между латвийскими силовиками и сторонниками независимости страны с одной стороны и подчиненным союзному руководству рижским ОМОНом — с другой погибли семь латвийских «демократов». И, предположительно, один ОМОНовец. Добиться свержения национальных сил или победы над советскими силами не удалось ни одной из сторон.

Эстонии удалось избежать кровопролития. Туда зимой 1991 года прилетал Ельцин, который от лица России выразил поддержку эстонской независимости. И заодно официально признал независимость Латвии, Литвы и Эстонии.

«Президент России призывает Президента СССР признать государственную независимость Эстонской Республики и Латвийской Республикой и провести переговоры для урегулирования межгосударственных отношений между СССР и Эстонией и Латвией. В Указе Президента России содержится призыв к международному сообществу признать государственную независимость Эстонской и Латвийской республик», — сообщал «Интерфакс».

Начало краха де-юре

А уже в августе 1991 года произошел путч ГКЧП. После его провала союзные власти оказались дискредитированы, и у Горбачева как президента СССР фактически не осталось возможностей для противостояния с властями республик. И в сентябре 1991 года Госсовету СССР ничего не оставалось, как отпустить «на волю» Прибалтику — при полной поддержке властей России.

Советский Союз просуществовал еще три месяца и рухнул в конце декабря 1991 года — с подписанием Беловежских соглашений, когда Россия, Украина и Белоруссия «вышли» из состава СССР.

В тот же день состоялся телемост «Москва — Нью-Йорк» с участием Горбачева и Ельцина. Они отвечали на вопросы зрителей и ведущих в прямом эфире. Москвичка Татьяна Юрьева отметила в дневнике, что «особенно хорошо был Ельцин».

close Сергей Гунеев/РИА Новости

«Сегодня же бывшая советская империя признала независимость республик Прибалтики. Свершилось! Дождались-таки прибалты своей свободы!» — радовалась она.

«Российская газета» отмечала с легким налетом злорадства: «Всего полчаса потребовалось Государственному совету под председательством Президента СССР М. С. Горбачева, чтобы признать независимый статус трех прибалтийских республик. Народы Латвии, Литвы и Эстонии ждали этого более полувека».

А Михаил Горбачев потом жалел, ведь он стремился сохранить Прибалтику в составе Союза. Но отвергал домыслы, что для этого Москва применяла военную силу.

«Трагические инциденты в Вильнюсе и Риге ни в коей мере не направлялись из президентского кабинета. <...> Приняв решение о признании независимости республик Прибалтики, нам так и не удалось запустить механизм переговоров. Этому помешал Беловежский сговор».