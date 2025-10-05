«Это разрушит отношения с США». Путин высказался о передаче ракет Tomahawk Украине

Потенциальная передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk негативно отразится на отношениях России и США, заявил Владимир Путин. На этой неделе российский президент допустил, что такие ракеты могут нанести ущерб, но ПВО «будет их сбивать». В США на официальном уровне признали, что Вашингтон обсуждает возможность поставок Tomahawk Киеву. Тем временем западные СМИ пишут о маловероятности такого сценария. Трамп пока не комментировал эту информацию, но в Москве уже пригрозили адекватным ответом.

Возможная поставка Украине американских крылатых ракет Tomahawk (дальнобойностью от 1600 км до 2500 км в зависимости от модификации) разрушит позитивные тенденции в отношениях с США, заявил президент России Владимир Путин.

«Это [возможное решение о поставке Tomahawk Украине] приведет к разрушению наших [России и США] отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас», — поделился он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Аналогичное высказывание российский президент сделал на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 2 октября. Поставки таких ракет Украине нанесут ущерб российско-американским отношениям, подчеркнул он.

« Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами», — сказал президент.

Путин обратил внимание, что Tomahawk — мощное оружие, но несовременное. Оно не изменит ситуацию на поле боя, уверен глава государства.

«Могут Tomahawk нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — отметил он.

При этом Путин не исключил, что заявления о готовности поставлять Tomahawk Украине связаны с внутренними проблемами в США и с необходимостью отвлечь от них внимание общественности.

Официальная позиция США

Вашингтон действительно обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября.

«Окончательное решение по этому вопросу примет президент <...> Я оставляю слово за президентом, но я знаю, что мы прямо сейчас обсуждаем этот вопрос», — сказал он в эфире Fox News.

Трамп исходит из интересов США при принятии решений во внешней и оборонной политике , уточнил Вэнс.

2 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге оставила без ответа вопрос о возможности поставок Украине ракет Tomahawk. По ее словам, на эту тему должен говорить лично Трамп.

«Он очень ясно дал понять, что хочет, чтобы эта война завершилась. Но он также сказал, что если обе стороны не настроены серьезно на завершение войны, то США продолжат продавать вооружения НАТО, а НАТО может использовать эти вооружения, как хочет, применительно к Украине», — сказала Ливитт.

При этом спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. По его словам, в России «нет неприкосновенных мест».

Трамп пока не комментировал информацию о поставках дальнобойного оружия Киеву.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) выяснила, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине не только ракет Tomahawk, но и Barracuda (дальностью от 220 до 930 км), а также другие системы американского производства с дальностью 800 км.

Однако администрация Трампа вряд ли решит передавать Украине Tomahawk, поскольку «имеющиеся запасы предназначены для ВМС США и для других нужд», узнало агентство Reuters. По информации издания, Вашингтон может рассмотреть возможность, чтобы «разрешить европейским союзникам приобретать другие вооружения большой дальности и поставлять их Украине, но вряд ли Tomahawk».

Журнал The American Conservative обратил внимание, что США производят менее 200 таких ракет в год, а Украина не имеет платформ для запуска Tomahawk , поэтому их вряд ли передадут Киеву. Кроме того, в окружении Трампа нет уверенности, что поставка Киеву подобных ракет окажет существенное влияние на ситуацию на поле боя, узнала Financial Times.

Многократные просьбы

Власти Украины за последний год несколько раз просили США продать им Tomahawk, но получили отказ, пишет американский портал Axios. Издание узнало, что это была единственная оружейная система в списке, которую Трамп отказался продавать странам НАТО в интересах Украины.

Владимир Зеленский лично просил Трампа предоставить Украине Tomahawk для ударов по России на последней встрече в Нью-Йорке 24 сентября. По информации WSJ, глава Белого дома ответил, что открыт для отмены ограничений на использование дальнобойного оружия , но не стал брать на себя обязательство дать такое разрешение.

На следующий день украинский лидер в интервью с Axios заявил, что «чиновники Кремля» должны знать, где находятся бомбоубежища. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова Зеленского заявил, что Россия «может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва внимательно анализирует заявления США о возможных поставках Tomahawk Киеву. Он добавил, что передача Украине этих ракет будет означать новый серьезный виток напряженности в ходе украинского конфликта и потребует адекватного ответа со стороны России.