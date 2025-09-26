«Москва в зоне досягаемости»: Зеленский попросил у Трампа ракеты «Томагавк»

Владимир Зеленский на встрече во вторник попросил у Дональда Трампа дальнобойные ракеты «Томагавк», пишет The Telegraph. По данным издания, Киев полагает, что это оружие «поможет усадить Владимира Путина за стол переговоров». Официального подтверждения не поступало, однако сам Зеленский ранее говорил, что запросил у Вашингтона «новую систему вооружения», и угрожал ударами по Кремлю.

Президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоялась 23 сентября на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, запросил у США поставки крылатых ракет «Томагавк». Об этом сообщило британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

«Президент Украины сказал своему американскому коллеге, что высокотехнологичная система вооружения поможет усадить [президента РФ] Владимира Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения. <...> Зеленский заявил, что Трамп согласен на его призыв передать Украине крылатую ракету большой дальности, которая поставит Москву в зону досягаемости ударов Киева», — говорится в публикации.

После встречи с Зеленским американский лидер резко изменил свою риторику по урегулированию российско-украинского конфликта: он заявил, что Киев «при поддержке Европейского союза способен бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальный облик».

По данным дипломатических источников The Telegraph, госсекретарь США Марко Рубио сказал европейским коллегам, что «изменение тональности высказываний Трампа по Украине следует рассматривать как можно более позитивно». Как пишет издание, Рубио объяснил это тем, что Трамп «очень зол» на Путина за то, что тот «игнорирует его попытки положить конец трех с половиной годичной войне».

«Неизвестно, увенчаются ли успехом попытки Зеленского получить от США ракеты «Томагавк», — отмечает The Telegraph.

При этом 24 сентября американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писала, что президент США, несмотря на смену риторики в адрес России, по-прежнему отказывается санкционировать удары американским оружием вглубь территории РФ.

Что рассказал сам Зеленский

После встречи с Трампом Зеленский дал интервью американскому изданию Axios, в котором заявил, что президент США «открыто поддержал его в нанесении ударов по российским объектам, таким как энергетическая инфраструктура и оружейные заводы».

Он также рассказал, что попросил передать Киеву «новую систему вооружения», однако отказался раскрыть ее название перед камерами. По словам украинского лидера, в ответ на его просьбу о поставках дальнобойного оружия Трамп сказал: «Мы будем над этим работать». Он добавил, что в случае получения от США оружия большой дальности Украина «его использует», а «центры российской власти, такие как Кремль, вполне могут стать мишенью».

«Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не прекратят войну, им это понадобится в любом случае», — заявил Зеленский.

В том же интервью украинский лидер пояснил, что Киев может и не воспользоваться дальнобойным американским оружием: «Потому что, если у нас это будет, я думаю, это станет дополнительным давлением на Путина, чтобы он сел и заговорил».

Не впервые

Разговоры о поставках на Украину дальнобойных ракет возникают в публичном поле далеко не впервые. Например, год назад речь шла об отмене запрета на использование крылатых ракет ATACMS и Storm Shadow за пределами Украины. Находившийся тогда у власти президент Джо Байден тогда комментировал эти планы почти теми же словами, что и Трамп сейчас: «Мы работаем над этим».

Это привело к заметной эскалации конфликта: 19 и 21 ноября 2024 года ATACMS и Storm Shadow нанесли удары по объектам в Брянской и Курской областях. В ответ на это Россия ударила новейшей баллистической ракетой «Орешник» по предприятию в Днепропетровске.

Тема вновь возникла в июле 2025 года.

«Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали возможность предоставления США ракет большой дальности «Томагавк» во время телефонного разговора в начале июля, но соглашение так и не было достигнуто», — отмечало британское издание The Guardian.

В публикации подчеркивалось, что «предыдущие запросы Украины были отклонены администрацией Байдена».

Во время того же разговора Трамп поинтересовался у Зеленского, может ли он нанести удары по Москве и Петербургу. В ответ на это украинский лидер заявил: «Да, конечно. Мы можем, если вы дадите нам оружие». Впоследствии Белому дому пришлось опровергать эту информацию, широко разошедшуюся в СМИ по всему миру.

Что такое «Томагавк»

Tomahawk — американская крылатая ракета большой дальности, спроектированная во время Холодной войны. Первая модификация поступила на вооружение в 1983 году. С тех пор ее неоднократно дорабатывали, увеличивая дальность, точность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

В стандартной конфигурации дальность полета может составлять 1600 км, в некоторых модификациях — до 2500 км.

Ракета дозвуковая (880 км/ч), вес боевой части — около 450 кг. Особенность «Томагавка» — в траектории полета: ракета летит очень низко, на высоте от 10 до 50 метров над поверхностью земли или моря, что делает ее малозаметной для радаров. Ракета запускается с надводных кораблей или подводных лодок, однако в 2022 году поступали сведения о разработке наземного варианта ее запуска с помощью системы Typhon.