Трамп приказал готовиться к передаче Киеву данных для ударов по России

Дональд Трамп поручил американским ведомствам готовиться к передаче Украине разведданных для атак вглубь России, пишет FT. По данным WSJ, речь идет об ударах ракетами большой дальности по российской энергетике. Кроме того, Трамп призывает союзников по НАТО расширить разведывательное сотрудничество с Киевом, а Великобритания уже помогает ВСУ бить по объектам РФ.

Президент США Дональд Трамп распорядился подготовиться к передаче Украине разведывательных данных для нанесения ударов вглубь России. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

«Хотя окончательное решение еще не обнародовано, президент Дональд Трамп поручил ведомствам подготовиться к обмену разведывательной информацией, сообщили источники», — пишет FT.

При этом Вашингтон активно побуждает союзников по НАТО к расширению обмена разведданными с Украиной, добавляет издание. Так, по информации FT, Великобритания уже оказывает Киеву практическую помощь в нанесении ударов по объектам в глубине российской территории .

Разведка и дальнобойные ракеты для Украины

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон может предоставить Украине разведывательную информацию для нанесения ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России.

Кроме того, власти США изучают возможность поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), Barracuda и других видов ударного вооружения, дальность применения которого превышает 500 км. Решение по этому вопросу еще не принято, уточняет WSJ, но Белый дом призывает союзников по НАТО оказывать Украине аналогичную помощь.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News подтвердил, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение остается за американским президентом.

Президент России Владимир Путин после этих сообщений предупредил о последствиях применения таких ракет на Украине. Он отметил, что их использование нанесет ущерб российско-американским отношениям.

«Применять «Томагавки» без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый, этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами», — сказал президент РФ на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом российский лидер добавил, что силы ПВО найдут способ противостоять новому виду американского ударного вооружения, которое может появиться у ВСУ.

«Ну вот были же ATACMS, и что? Ну да, нанесли определенный ущерб. В конце концов системы ПВО России приспособились, несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Могут Tomahawk нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — подчеркнул Владимир Путин.

Угрозы Киева

25 сентября в интервью американскому порталу Axios президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп якобы допустил передачу Киеву нового дальнобойного вооружения для ударов по России, в том числе по центрам принятия решений.

Зеленский рассказал Axios, что обратился к Трампу с просьбой передать Киеву «новую систему вооружения», которая «заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров». Украинский лидер отказался раскрыть ее название перед камерами, но сказал, что Трамп якобы обещал ему «поработать над этим».

Также Зеленский утверждает, что во время двусторонней встречи в Нью-Йорке Трамп «поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары тем же».

Financial Times отмечает, что в администрации Трампа «не уверены», что поставки Киеву ракет Tomahawk окажут существенное влияние на ситуацию на поле боя.

Крылатые ракеты Tomahawk были разработаны в 1970-х годах концерном General Dynamics. Дальность полета составляет до 2,5 тыс. км, при этом они летят на дозвуковой скорости.

Профильные издания отмечают, что Tomahawk — это ракета морского базирования, предназначенная для запуска с подлодок или крейсеров ВМС США. Существует только два способа для запуска ракет Tomahawk с земли: пусковая система Aegis Ashore или батарея Typhon. При этом система Aegis Ashore представляет собой статичную пусковую площадку (одна расположена в Польше, другая — в Румынии), а системы Typhon поступили на вооружение армии США только в 2023 году в ограниченном количестве.