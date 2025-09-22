«Цена будет велика». Украине пригрозили ответом за удары по Крыму и Белгороду

Актовый зал школы в Форосе, разрушенный в результате атаки дронов, 22 сентября 2025 года

Во время атаки ВСУ на Форос в Крыму пострадали граждане Белоруссии

Приграничные регионы России подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В Белгороде БПЛА сдетонировал возле городской администрации, пострадали четыре человека. На Кубани фрагменты дрона упали на электроподстанцию, произошел пожар. В Крыму ВСУ ударили по отелю, где отмечался день рождения 10-летний девочки: погибли трое человек, 15 получили травмы. В Госдуме подчеркнули, что Киев «ответит по полной», и призвали жителей Украины покинуть территорию военных объектов.

Налет на Белгород

В Белгороде в результате атак украинских беспилотников пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Двое из них получили травмы из-за детонации БПЛА возле здания городской администрации: женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица доставили в городскую больницу №2. Позже в это же медучреждение привезли женщину с баротравмой, осколочными ранениями ноги и головы. Еще одна местная жительница с баротравмой будет лечиться амбулаторно, уточнил Гладков.

Получили повреждения фасад и остекление здания городской администрации, также разбиты стекла в соседнем коммерческом здании, продолжил глава региона. В шести многоэтажках частично выбиты окна, осколки посекли 16 автомобилей.

Также повреждены остекление социального объекта, кровли административного здания и собора Смоленской иконы Божией Матери. Кроме того, беспилотник уничтожили над зданием правительства Белгородской области.

«Вот сейчас беспилотник сбили над зданием правительства области. Ну, хотя бы, я надеюсь, проведем заседание в прямом эфире», — заявил глава региона во время утреннего оперативного совещания правительства.

Гладков уточнил, что оперативная обстановка продолжает оставаться «крайне сложной», в последние дни «очень тяжелая ситуация» складывается в Краснояружском и Ракитянском районах региона. 21 сентября там были ранены 10 человек. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском.

«Будете хулиганить – будете получать». Россия ответит на атаки БПЛА Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ... 27 мая 20:49

По информации Минобороны, 22 сентября в период с 8:00 до 12:00 мск на Белгородской областью уничтожили 28 украинских БПЛА, а прошедшей ночью — 19. На фоне массированных атак студенты и родители школьников в комментариях к постам Гладкова во «ВКонтакте» просят организовать дистанционное обучение.

«Сегодня мои одногруппники поехали на учебу, но попали под опасность БПЛА. Они просидели час в укрытии и развернулись домой, почему нельзя перевести на дистанционное обучение?» — спросила студентка.

Однако во время оперативного совещания губернатор подчеркнул, что учебный процесс организован согласно регламенту. В то же время Белгородский областной суд, а также некоторые районные и мировые суды перенесли назначенные на сегодня заседания.

Удар ВСУ по Крыму

Вечером 21 сентября ВСУ нанесли удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, по курортной зоне в Крыму — атаке подвергся поселок Форос. В Минобороны подчеркнули, что военных объектов на этой территории нет.

В результате атаки три человека погибли, 15 получили ранения. В числе пострадавших оказались двое граждан Белоруссии. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей, а пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, — по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы — по 300 тыс. рублей.

Все погибшие и раненые — из отеля Luciano Wellness & SPA Foros, где праздновали день рождения 10-летней девочки, выяснил Mash. Ее мать рассказала, что беспилотники появились в небе через пять минут после поздравления дочки.

Беспилотники ударили по курортной зоне Крыма. Есть погибшие и разрушения В результате атаки украинских беспилотников по курортной зоне Крыма вечером 21 сентября погибли... 22 сентября 08:11

«Был слышен гул, а затем и удар дрона. Изначально никто ничего не понимал, думали, что это часть шоу-программы», — поделилась женщина.

Затем всех стали загонять в укрытие, где взрослые вместе с детьми пели песню «Матушка земля». По словам очевидцев, атака продолжалась не менее двух часов.

Тем временем главное следственное управление СК России по факту атаки ВСУ уже возбудило уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

Сейчас туроператоры выясняют судьбу своих клиентов в Крыму и готовы идти навстречу в решении любых вопросов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Аннуляций туров пока не зафиксировано, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление, добавили в организации.

Атака на Кубань и Ростовскую область

Массированной атаке украинских беспилотников ночью также подверглись Краснодарский край и Ростовская область. По данным Минобороны, над этими регионами сбили по 25 БПЛА.

На Кубани в результате падения обломков дрона произошло возгорание на электроподстанции в станице Стародеревянковской Каневского района. Пожар потушили, подачу электроэнергии восстановили с помощью резервных подстанций. Сейчас ведутся работы по восстановлению двух поврежденных трансформаторов.

Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домов в Славянске-на-Кубани. Фасады и крыши домов получили повреждения, выбило стекла. Всего в Славянском районе из-за падения обломков беспилотников повреждения зафиксировали по 13 адресам.

В Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию Глава комитета по обороне генерал Андрей Картаполов заявил, что на сегодняшние атаки дронов... 11 марта 10:47

Обломки дронов нашли и в Калининском районе. В станице Гривенской в одном из частных домов «серьезно повредило» крышу, начался пожар. Также осколками повреждены соседние дома.

В Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Миллеровском районе в хуторе Красная звезда потушили возгорание сухой травы на площади 100 кв. метров.

На Кубани и в Ростовской области, согласно заявлениям властей, обошлось без пострадавших.

«Ответят по полной»

Власти подчеркнули, что удары украинских военных по приграничным территориям России не останутся без ответа. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» призвал жителей Украины покинуть территорию военных объектов.

«Ответят по полной за это как всегда. Очень сильно в ближайшее время пострадает их военная инфраструктура, а по гражданским, как бы нас не провоцировали, мы бить все равно не будем. Ответят очень серьезно. В ближайшее время военные объекты, находящиеся на территории Украины, лучше покинуть им, чтобы не пострадать — вот совет всем тем, кто там находится, потому что многих, наверное, просто не будет», — сказал парламентарий.

«Ответ последует очень скоро». Что остановит атаки дронов ВСУ на Россию? Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили более сотни украинских беспилотников... 22 мая 15:42

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что виновные будут наказаны.

«В православный праздник (Рождество Пресвятой Богородицы). Против мирных жителей, детей. За все эти преступники понесут заслуженное наказание», — написал он в своем Telegram- канале.

Гладков в свою очередь добавил, что «цена, которую заплатит враг, будет велика».

«Сегодня бойцы «Орлана», «Барса-Белгород», министерства обороны, пограничной службы предпринимают все максимальные меры для того, чтобы ситуацию улучшить. Уверен, что это произойдет в самое ближайшее время», — резюмировал губернатор.