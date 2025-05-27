«Будете хулиганить – будете получать». Россия ответит на атаки БПЛА

Песков: Путин дал понять, что хулиганить беспилотниками у нас в России нельзя

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб.

Владимир Путин четко обозначил, что «хулиганить беспилотниками» в России нельзя, на это будет дан ответ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас в России. Будете хулиганить – будете получать. Россия будет обеспечивать свою безопасность», – сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что на Западе предвзято подают информацию об ударах по территории России.

«К сожалению, ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые пытаются нанести по нам и которые наносят по социальным объектам, машинам скорой помощи, на Белгородчине, в Курской области и так далее», – сказал Песков.

Майский налет БПЛА

В Минобороны РФ ранее заявили, что с 20 мая Вооруженные силы Украины кратно увеличили количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России.

Согласно данным ведомства, с 20 по 27 мая средствами противовоздушной обороны вне зоны спецоперации было перехвачено 1465 ударных беспилотников ВСУ.

Наиболее интенсивные атаки пришлись на период с 20 по 22 мая, когда было зафиксировано около 500 БПЛА, направленных на российские регионы вне зоны СВО.

Накануне, в ночь на 27 мая силы ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников, включая 25 над Владимирской областью.

56 БПЛА было перехвачено в Белгородской области, что стало наибольшим количеством за ночь. В Воронежской области сбили 25 дронов, во Владимирской — семь, в Калужской — пять, в Тульской — четыре. По одному аппарату нейтрализовали в Липецкой и Ростовской областях.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотники были уничтожены над четырьмя муниципалитетами. Обошлось без пострадавших, однако на востоке региона после падения обломков загорелся лес. Возгорание ликвидировано. К 7:20 мск режим угрозы с воздуха был снят.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев указал, что тревога из-за БПЛА была объявлена в Муроме. Он уточнил, что до этого в районе возможного пролета дронов проводилась эвакуация населения.

В Ростовской области, по информации временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, атака была отражена в Шолоховском районе. Повреждений на земле и пострадавших нет.

Атака на химзавод и блэкаут: ВСУ пытались ударить беспилотниками по России Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов. С вечера 25 мая дежурные... 26 мая 14:02

Из-за воздушной угрозы была временно приостановлена работа ряда аэропортов. Росавиация сообщила об ограничениях на прием и отправку рейсов в Калуге, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове.

Ранее вечером 25 мая и в ночь на 26 мая над территорией России было уничтожено 148 украинских беспилотников, включая шесть аппаратов, сбитых в Московской области, сообщили в МО РФ.

Кроме того, атаки украинских БПЛА с 20 мая также фиксировались в Брянской, Курской, Орловской и других областях РФ. В результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, включая жилые дома и промышленные предприятия. В частности, в Ивановской области ВСУ пытались атаковать Дмитриевский химический завод.

По указанию Европы

По словам бывшего депутата Верховной рады, участника движения «Другая Украина» Спиридона Килинкарова, Киев увеличил количество атак с применением БПЛА по указанию со стороны Европы. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

«Это делается по указке Европы, чтобы не допустить в каком формате мирного урегулирования этого конфликта, по крайней мере, до промежуточных выборов в США — это ноябрь следующего года. Они будут тянуть, провоцировать, возможно, будут атаковать какими-то дальнобойными ракетами, чем-то еще», — утверждает политик.

Килинкаров указал, что Запад избирательно освещает массированные удары по России, которые с помощью беспилотников наносят ВСУ.

«Обратите внимание — массированную атаку украинскими дронами по территории России, причем по гражданской инфраструктуре, нарушение логистики, в том числе и авиасообщения, на Западе никто не заметил. А в разы меньшее количество дронов, выпущенное в короткий период времени со стороны России, заметили все, начали жестко критиковать», — отметил политик.