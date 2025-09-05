«Противодействие «шахедам» и «гераням». Сможет ли Украина создать систему обороны от БПЛА

Полковник Ходаренок: у ВСУ мало средств ПВО для создания системы обороны от БПЛА

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что в стране строится эшелонированная система обороны от российских ударных дронов. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, как может выглядеть такая оборона и являются ли слова военачальника новой вехой в организации ПВО.

В своем выступлении Сырский особо подчеркнул, что в ВСУ формируются новые экипажи по борьбе с дронами противника, и приказал устранить недостатки в работе дронов-перехватчиков.

«Мы создаем эшелонированную систему противодействия враждебным «шахедам» и «гераням». Наша общая задача — формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них более эффективные средства поражения и РЛС», — отметил главком.

Надо прямо сказать, что главнокомандующий ВСУ в этих нескольких предложениях не произвел впечатления специалиста, глубоко разбирающегося в вопросах организации противовоздушной обороны . Он не сделал никаких грубых ошибок, но и сказал давно известные вещи. Ну, разве что сделал акцент на БПЛА-истребителях, предназначенных для поражения аналогичных аппаратов противника, и подготовке боевых расчетов для них.

К примеру, Сырский говорит — «и РЛС». Специалист в этом случае сказал бы так — «построение системы ПВО для борьбы с БПЛА всех типов надо начинать с создания эффективной системы радиолокационной разведки. При этом зоны обнаружения РЛС всех типов (с многократным перекрытием) должны обеспечивать обнаружение и сопровождение всех возможных воздушных объектов с предельно малых высот. При этом практически ко всем типам современных локаторов надо добавлять оптический канал».

Как может выглядеть эшелонированная система ПВО ВСУ

Чего еще не сказал генерал Сырский? Он должен был отметить, что одна из важнейших задач в сфере организации ПВО — это построение автоматизированной системы сбора, анализа радиолокационной информации и выдача своевременных целеуказаний всем возможным огневым средствам.

Как может выглядеть эшелонированная система ПВО хотя бы одного объекта? Если надо организовать зенитное ракетное прикрытие важного объекта, в этих целях целесообразно создать группировку зенитных ракетных войск смешанного состава (то есть включающую ЗРС/ЗРК различных типов).

Дальние подступы к обороняемому объекту обеспечивают системы дальнего действия. К таковым на Украине можно отнести (с некоторой натяжкой) ЗРС С-300П (если остались боеспособные подразделения) и ЗРК Patriot.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

На средних дальностях в этом случае борьбу с воздушным противником ведут ЗРК средней дальности — NASAMS, MIM-23 HAWK, «Бук-М1», SAMP/T. Ближние подступы к объекту прикрывают ЗРК IRIS-T, Crotale R440, ЗРК «Оса».

В качестве средств непосредственного прикрытия главного объекта можно рассматривать ЗСУ «Гепард», малокалиберную зенитную артиллерию, зенитные пулеметные установки и боевые расчеты БПЛА-перехватчиков. О последних и говорил генерал Сырский.

close Перемещение ЗСУ «Гепард» в Харьковской области, 25 сентября 2023 года Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вот в этом случае можно в первом приближении говорить об эшелонированной ПВО, но сюда же надо для полноты картины непременно приплюсовать силы истребительного авиационного прикрытия. Без самолетов-перехватчиков система ПВО откровенно неполная.

Оставаясь на позициях реалистической оценки обстановки, следует заметить, что теоретически в словах Сырского все выглядит правильно, но объектов на Украине, которых необходимо прикрыть от ударов средств воздушного нападения противника, много, а сил и средств ПВО, находящихся в распоряжении генерала, откровенно мало. Еще меньше готовых к бою зенитных управляемых ракет. Поэтому военачальник и сделал акцент на боевые расчеты БПЛА-истребителей. Организовать серийное производство подобных дронов и подготовить для управления ими операторов Украине вполне по силам.

В идеале к борьбе с БПЛА надо привлекать боевые вертолеты, легкие турбовинтовые самолеты типа EMB-314 Super Tucano бразильской фирмы Embraer, средства радиоэлектронной борьбы, лазерное оружие, установки микроволнового излучения.

Основное в деле борьбы с БПЛА — это системный и комплексный подход. Если упущено хотя бы одно звено, эффективное поражение беспилотников становится весьма и весьма маловероятным. То есть это или система с необычайно малым временем реакции, или полное господство в воздухе дронов вероятного противника со всеми последующими крайне негативными моментами. Второе с большой вероятностью ожидает Украину в самое ближайшее время.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).