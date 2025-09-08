Путин подключился к заседанию БРИКС: там обсуждали Украину и вторичные санкции Трампа

Участники БРИКС скоординировали свои действия по конфликту на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва инициировал внеочередное заседание БРИКС из-за вторичных санкций американского лидера Дональда Трампа. Президент РФ Владимир Путин подключился к совещанию из Сочи. Да Силва настаивает на выработке общей стратегии участников объединения, чтобы противодействовать вызовам США. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также предложил вместе бороться с санкциями. Кроме этого, участники обсудили урегулирование украинского кризиса.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в онлайн-встрече БРИКС из Сочи. Собрание было внеочередным, его инициировал президент Бразилии Лула да Силва. Фрагменты встречи опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.

«Обсуждались вопросы сотрудничества стран-участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике», — сказано в сообщении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что власти решили провести выступление Путина в закрытом режиме. Политолог Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру» предположил, что заседание закрыли из-за обсуждения мер противодействия вторичным санкциям:

«Я думаю, что они хотят совместно обсудить, что можно сделать в этих условиях, если вдруг Дональд Трамп и дальше будет принимать новые санкционные меры».

Разговор после введения пошлин Трампом

В этом году объединением предводительствует Бразилия. Да Силва объяснил, что собрал заседание, чтобы выработать общую стратегию для противодействия вызовам сотрудничества стран-участниц со стороны США. Так, американский президент Дональд Трамп уже ввел пошлины на бразильскую продукцию до 50% и повысил пошлины для Индии. Кроме этого, лидер США публично допустил, что последуют и другие рестрикции против стран, в том числе против Китая, если они поддерживают БРИКС.

«Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам. Вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, «разделяй и властвуй» — это новая стратегия односторонних действий, БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего», — заявил Лула да Силва.

По словам бразильского президента, общие правила и нормы — ключевой фактор развития, а торговля и финансовая интеграция между членами БРИКС «представляют собой безопасный вариант смягчения последствий протекционизма».

«Вместе мы представляем 40% мирового ВВП, 26% международной торговли и почти 50% населения мира»,

— уточнил да Силва.

На совещании присутствовал лидер Китая Си Цзиньпин. Он обозначил, что вместе с другими странами-участницами БРИКС готов реализовать инициативу «Один пояс, один путь» — создание новых торгово-транспортных коридоров, которые свяжут более 60 государств Средней Азии, Европы и Африки.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать общий механизм для противодействия санкциям. Он обозначил, что сейчас на страны давят односторонними незаконными рестрикциями. Пезешкиана также волнует, что в мире усугубляется социально-экономическое неравенство. Президент считает, что увеличение числа подобных действий — это серьезная угроза справедливости и стабильности:

«БРИКС может и должно сыграть ключевую и ведущую роль в противодействии этой тревожной тенденции. Эта динамичная и влиятельная коалиция, основанная на многообразии и солидарности, способна стать единым и мощным голосом в защиту национального суверенитета, взаимного уважения и разрешения разногласий посредством диалога и многостороннего сотрудничества».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса обозначил, что сейчас происходит переход от однополярного мира к многополярному. Он считает, что в торговле есть «сейсмические сдвиги». Они, конечно, вызывают трудности, но в итоге, скорее всего, перейдут к перестройке экономики.

Обсуждение украинского кризиса

Лула да Силва считает, что основанная Бразилией и Китаем группа «Друзей мира» может помочь в урегулировании конфликта на Украине мирным путем . При этом он обозначил, что финальное решение должно учитывать законные опасения всех его участников в области безопасности. Си Цзиньпин со своей стороны добавил, что согласен с позицией Бразилии, заверив, что страны объединения едины в этом вопросе.

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси обозначил, что Совбез ООН не справился со своей главной задачей — урегулированием споров между странами:

«Было оказано прямое негативное воздействие на систему ООН, в особенности на Совет Безопасности. Падение доверия к нему побудило ряд государств требовать всеобъемлющих реформ Совета».

Итоги встречи

Согласно данным Центрального телевидения Китая, участники собрания договорились вместе отвечать на вызовы:

«Лидеры, участвовавшие во встрече, заявили, что… страны БРИКС должны укреплять сплоченность и координацию, рука об руку отвечать на кризисы и вызовы, совместно отстаивать многосторонность, защищать свободную и открытую международную торговую систему, отстаивать общие интересы Глобального Юга».

Участники объединения также планируют общаться по поводу урегулирования кризисов на Украине и в секторе Газа. Пресс-служба президента Бразилии сообщила, что саммит показал готовность участников сохранять и укреплять многосторонность и реформировать международные институты.

«Встреча также послужила поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с возобновлением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и о том, как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС», — сказано в заявлении.

Слон, дракон и примкнувший к ним Ким: как прошла встреча мировых лидеров в Китае? 3 сентября в Китае завершилась неделя высокой дипломатии. В этом году саммит ШОС... 04 сентября 13:45

БРИКС — это объединение России, Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Эфиопии, Египта и Индонезии. Также есть официальные партнеры — Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства. Каждая страна по очереди отвечает за организацию работы группы, лидер меняется ежегодно.

Участники БРИКС хотят быстрее развивать свою экономику, снижать зависимость от Запада и усиливать свое влияние в мире.