«Терпеть в темноте никто не будет»: Зеленский угрожает России новыми ударами по энергосистеме

Владимир Зеленский и Роберт Фицо во время встречи, 5 сентября 2025 года

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру вредят его стране. Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь пообещал продолжить атаковать нефтяные объекты на территории РФ. Он также подчеркнул, что Украина готова поставлять Словакии энергоресурсы, но только не российский газ и не российскую нефть.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что удары по нефтяной инфраструктуре на территории России наносят ущерб его стране, передает словацкий телеканал ТА-3. Политик призвал стороны конфликта учитывать интересы стран-участниц международной энергетической сети.

«Я уважаю то, как [любая] страна защищает [свои] национальные интересы, но при этом нужно уважать интересы и кого-то другого.

Мы с господином президентом обсудили вопрос об атаках на нефтяную инфраструктуру на территории РФ и, конечно же, обсудили вопрос того, что через территорию Украины не поступает российский газ в направлении Словакии. Вы знаете, что это было предметом очень острых политических заявлений с обеих сторон», — сказал Фицо по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Ужгороде.

Он добавил, что не отказывается от своих заявлений в связи с экономическими потерями для Словакии.

В августе ВСУ трижды ударили по трубопроводу «Дружба», две из трех атак привели к нарушению прокачки нефти. Поставки топлива в Венгрию и Словакию были приостановлены почти на неделю. Власти этих стран обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность.

5 сентября Фицо приехал на Украину и провел переговоры с Зеленским. В состав словацкой делегации вошли глава Минэкономики Денис Саков, министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, в состав украинской — премьер-министр Юлия Свириденко.

О встрече с Путиным

Фицо также отверг утверждения о том, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным обсуждалась экономическая блокада Украины.

«Ничего такого не было на переговорах с президентом Путиным. Мы говорили о возможностях двухстороннего сотрудничества [Словакии и РФ].

Целью моего визита в Пекин была не только встреча с российским президентом, а также участие в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне», — подчеркнул он.

Премьер отметил, что Братислава продолжит проводить независимую внешнюю политику, «ориентированную на все четыре стороны света». Он также выразил надежду на скорое окончание украинского конфликта и нормализацию отношений с Россией.

«С президентом Путиным мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве. Да, в этом у нас могут быть разные позиции, но мы думаем, что война закончится, и верим все, что очень быстро, и отношения с РФ будут стандартизированы», — сказал Фицо.

«Не российский газ, не российская нефть»

Зеленский после встречи с Фицо сообщил, что отказывается поставлять в Словакию российский газ или нефть через украинскую территорию.

«Мы готовы к поставкам газа и нефти на территорию Словакии, если это не российский газ и не российская нефть... на этом точка», — заявил украинский лидер.

Он также пообещал продолжить наносить удары по энергетической инфраструктуре России.

«Просто терпеть в темноте никто не будет», — подчеркнул Зеленский.

При этом он назвал переговоры с Фицо «содержательными».

«Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его», — заверил он, подчеркнув, что страны должны сохранять прагматический характер взаимодействия на уровне лидеров.