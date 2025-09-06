«Терпеть в темноте никто не будет»: Зеленский угрожает России новыми ударами по энергосистеме

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что удары по нефтяной инфраструктуре на территории России наносят ущерб его стране, передает словацкий телеканал ТА-3. Политик призвал стороны конфликта учитывать интересы стран-участниц международной энергетической сети.
«Я уважаю то, как [любая] страна защищает [свои] национальные интересы, но при этом нужно уважать интересы и кого-то другого.
Мы с господином президентом обсудили вопрос об атаках на нефтяную инфраструктуру на территории РФ и, конечно же, обсудили вопрос того, что через территорию Украины не поступает российский газ в направлении Словакии. Вы знаете, что это было предметом очень острых политических заявлений с обеих сторон», — сказал Фицо по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Ужгороде.
Он добавил, что не отказывается от своих заявлений в связи с экономическими потерями для Словакии.
В августе ВСУ трижды ударили по трубопроводу «Дружба», две из трех атак привели к нарушению прокачки нефти. Поставки топлива в Венгрию и Словакию были приостановлены почти на неделю. Власти этих стран обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность.
5 сентября Фицо приехал на Украину и провел переговоры с Зеленским. В состав словацкой делегации вошли глава Минэкономики Денис Саков, министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, в состав украинской — премьер-министр Юлия Свириденко.
О встрече с Путиным
Фицо также отверг утверждения о том, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным обсуждалась экономическая блокада Украины.
«Ничего такого не было на переговорах с президентом Путиным. Мы говорили о возможностях двухстороннего сотрудничества [Словакии и РФ].
Целью моего визита в Пекин была не только встреча с российским президентом, а также участие в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне», — подчеркнул он.
Премьер отметил, что Братислава продолжит проводить независимую внешнюю политику, «ориентированную на все четыре стороны света». Он также выразил надежду на скорое окончание украинского конфликта и нормализацию отношений с Россией.
«С президентом Путиным мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве. Да, в этом у нас могут быть разные позиции, но мы думаем, что война закончится, и верим все, что очень быстро, и отношения с РФ будут стандартизированы», — сказал Фицо.
«Не российский газ, не российская нефть»
Зеленский после встречи с Фицо сообщил, что отказывается поставлять в Словакию российский газ или нефть через украинскую территорию.
«Мы готовы к поставкам газа и нефти на территорию Словакии, если это не российский газ и не российская нефть... на этом точка», — заявил украинский лидер.
Он также пообещал продолжить наносить удары по энергетической инфраструктуре России.
«Просто терпеть в темноте никто не будет», — подчеркнул Зеленский.
При этом он назвал переговоры с Фицо «содержательными».
«Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его», — заверил он, подчеркнув, что страны должны сохранять прагматический характер взаимодействия на уровне лидеров.