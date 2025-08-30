Ошибка Уиткоффа: Вэнс заявил, что Москва и Вашингтон «сузили разногласия» по Украине

Рябков: Россия принимает меры, чтобы не были сорваны договоренности на Аляске

Переговоры Москвы и Вашингтона с участием спецпосланника Стива Уиткоффа позволили сократить список разногласий по Украине до вопросов гарантий безопасности и территориальных уступок. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя критику переговоров Уиткоффа с Владимиром Путиным в американских СМИ. Ранее они сообщили, что спецпосланник США якобы по неопытности нарушил протокол и неправильно информировал Белый дом о том, к каким компромиссам по Украине готов президент России. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорит, что сейчас Москва принимает меры, чтобы договоренности, достигнутые на Аляске, не были сорваны.

Результатом переговоров с участием спецпосланника Стива Уиткоффа стало сокращения списка разногласий между Москвой и Вашингтоном. Об этом в соцсети X заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя нападки на Уиткоффа в американских СМИ.

«Результатом переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов в российско-украинской войне до набора четко определенных проблем, а именно: гарантии безопасности и территориальные уступки», — написал Вэнс.

По его словам, за критикой посреднических усилий спецпосланника США стоят «два или три высокопоставленных чиновника, которые злятся, что Уиткофф преуспел там, где они потерпели неудачу». Вэнс добавил, что у этих чиновников якобы есть «план по подрыву усилий президента по установлению мира».

«Может быть, мы заключим мир, а может быть, и нет. Если заключим, то это будет благодаря тому, что Стив Уиткофф и президент США работали не покладая рук, несмотря на откровенную ложь со стороны основных СМИ», — заявил Вэнс.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что Москва работает над тем, чтобы не дать противникам урегулирования конфликта на Украине сорвать переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения в направлении урегулирования происходящего на Украине и вокруг нее сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача. Что будет дальше? Это вопрос отдельный», — сказал дипломат.

Нарушение протокола

На этой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что Уиткофф нарушил протокол, участвуя во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным без переводчика и стенографиста Госдепартамента. Из-за этого Вашингтон остался без записи конкретных предложений Москвы, а Уиткофф якобы неправильно передал позицию Путина, утверждают источники Reuters. Это вызвало резкое неодобрение со стороны ряда чиновников администрации, в частности спецпосланника США по Украине Кита Келлогга.

Уиткофф, по данным Reuters, сообщил Белому дому, что Россия якобы готова вывести свои силы из Херсонской и Запорожской областей.

В свою очередь издание Politico, которое опубликовало схожую информацию, заявило, что Уиткофф впоследствии начал пользоваться услугами переводчиков Госдепартамента.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для разъяснения слов Джей Ди Вэнса об «уступках» России по Украине следует обращаться к американской стороне.

«Я думаю, что нужно обращаться к американской стороне с просьбой о разъяснении того, о чем говорят их руководящие сотрудники. Свои подходы мы обозначаем, президент об этом говорит регулярно, министр иностранных дел дает развернутый анализ на этот счет, мы комментируем также постоянно», — приводит ее слова ТАСС.

29 августа глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что Москва якобы отказалась от притязаний на территории четырех регионов Украины в их административных границах.

По его словам, в обмен на вывод сил Киева из ДНР и ЛНР, российская сторона готова заморозить продвижение в Херсоне и Запорожье по линии соприкосновения.

Ряд западных СМИ со ссылкой на дипломатические источники в США и Европа также сообщали о подобных условиях, однако российские власти эту информацию официально не подтверждали. Президент Владимир Путин 1 августа заявил, что требования остались прежними с прошлого лета: вывод украинских войск с территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признание их и Крыма частью России.