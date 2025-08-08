На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Путин не должен». Трамп отверг условие для встречи с президентом России

Трамп не будет требовать от Путина контактов с Зеленским ради встречи
Дональд Трамп опроверг информацию американских СМИ о том, что Владимир Путин до очных переговоров с ним должен провести встречу с Владимиром Зеленским. По информации The Wall Street Journal, главе Белого дома могут предложить закрепить за Москвой контроль над частью территорий Украины в обмен на вывод войск из других районов. В Европе предстоящую встречу российского и американского лидеров уже назвали «самым опасным сценарием для Украины и всего мира».

Российский президент Владимир Путин не должен встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы состоялась очная встреча руководителей США и РФ. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете.

«Нет, он [Путин] не должен, нет», — подчеркнул Трамп.

Таким образом глава Белого дома опроверг информацию ABC News и The New York Post о том, что Путин до контактов с ним должен провести переговоры с Зеленским. Российский лидер допускал возможность разговора с президентом Украины, но подчеркивал, что для этого должны быть созданы определенные условия.

Продолжая свой диалог с журналистами, Трамп отметил, что главы России и Украины хотели бы встретиться с ним, и он сделает все, чтобы «остановить кровопролитие».

«Мне не нравятся долгие ожидания», — добавил глава Белого дома.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о саммите Путина и Трампа в ближайшие дни. Место встречи утверждено, о нем объявят позже.

Что Путин и Трамп могут обсудить?

Путин на встрече с Трампом может предложить закрепить за Москвой контроль над частью украинских территорий в обмен на вывод войск из других районов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По информации издания, глава Белого дома способен призвать Украину и союзников принять это предложение.

Газета обратила внимание на то, что «в Киеве и других европейских столицах, вероятно, отвергнут такой план, что сыграет на руку Путину», поскольку Трамп может обвинить Украину в продолжении боевых действий, прекратить разведывательную и военную поддержку.

«США также могут полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев продолжать то, что Трамп давно называет «войной Байдена», — добавила WSJ.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что лидеры могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции с Москвы.

«Думаю, что общие вопросы могут обсуждаться. То есть, в какой степени США готовы снять санкции в отношении России», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, Вашингтон может себе разрешить импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Открытым остается вопрос и об ультиматуме Трампа, предполагающем введение 100%-ных вторичных пошлин в отношении Москвы и ее торговых партнеров. Такими действиями американский президент намерен подтолкнуть Россию к прекращению огня на Украине.

На прошедшей встрече с журналистами Трамп ответил на вопрос, остается ли в силе ультиматум в отношении России, который истекает 8 августа.

«Это будет зависеть от него [Путина]. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован», — сказал президент США.

Реакция ЕС и Украины

Новости о предстоящей встрече президентов России и США «расстроили» европейских чиновников, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Несмотря на всю шумиху, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина — пока. Ни на йоту», — цитирует издание чиновника ЕС, пожелавшего остаться анонимным.

Политики Латвии, Литвы и Эстонии стали предупреждать о рисках будущей встречи Путина и Трампа, пишет Financial Times. В частности, председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что она станет «самым опасным сценарием для Украины и всего мира».

Тем временем Зеленский потребовал учитывать «голос Европы» в переговорах США и России по Украине.

«Голос Европы должен оказывать влияние на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами относительно наших разговоров и наших встреч, чтобы согласовать все позиции, а также работы каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены», — заявил он в Telegram-канале.

По информации The New York Times, на Украине со скептицизмом реагируют на идею встречи Трампа и Путина. В Киеве опасаются, что Кремль может «пытаться заманить Трампа в ловушку», чтобы затем «навязать Зеленскому и Украине смягченный вариант мира на российских условиях».

Ни одной крупной ссоры

Лидеры России и США провели уже множество телефонных переговоров, а также обменивались сообщениями через посредников, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Трамп и Путин много созваниваются и передают через посредников много сообщений. <...> Их разговоры обычно доброжелательны. <...> Иногда их беседа длится часами из-за длинных монологов Путина и необходимости в переводе. Трамп обычно нетерпеливо и взволнованно ждет возможности вставить слово и внимательно слушает», — отмечает издание.

По информации WSJ, Трамп в ходе бесед с российским коллегой часто говорит о том, что намерен восстановить американо-российские отношения на базе растущего экономического сотрудничества. А Путин излагает свои претензии и основные требования, главным образом — международное признание российского контроля над Крымом и Донбассом.

Кроме того, журналисты узнали, что у президентов России и США «в этом году не было ни одной крупной ссоры».

С начала 2025 года Путин и Трамп провели уже шесть телефонных разговоров. Их последняя очная встреча состоялась на саммите G20 в Осаке в 2019 году.

