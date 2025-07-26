«Проводили в последний путь»: на Украине похоронили погибших при крушении Ил-76 пленных бойцов

Во Львове похоронили 12 военных ВСУ, погибших при крушении Ил-76 под Белгородом

Во Львове похоронили 12 пленных бойцов ВСУ, которые погибли при крушении Ил-76 в Белгородской области. В украинской армии заявили, что они смогли вернуть тела только сейчас. По их словам, обстоятельства трагедии устанавливают. Россия передала тела еще в декабре 2024 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

24-я отдельная механизированная бригада ВСУ сообщила в соцсетях о похоронах 12 украинских военнослужащих во Львове. Их имена совпадают с именами в списке погибших пленных украинских бойцов при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области в январе 2024 года.

«Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года <...> Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня [25 июля] мы проводили их в последний путь», — сказано в сообщении.

В бригаде отметили, что обстоятельства трагедии до сих пор выясняются

Личности погибших установили

И.о. директора Судебно-экспертного центра СК России Александр Кречет в беседе с «Российской газетой» рассказал, что в 2024 году эксперты провели более 700 экспертиз, чтобы установить личности погибших при крушении самолета:

«Выполнено более 700 молекулярно-генетических экспертиз по идентификации биологических образцов от фрагментарных останков членов экипажа самолета, военнослужащих военной полиции и задержанных украинских военнослужащих. В результате была установлена принадлежность всех образцов биологического материала, изъятого от фрагментов обнаруженных тел».

В середине июля Хамовнический суд Москвы постановил заочно арестовать командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана. По версии следствия, именно Дзяман приказал нанести удар по Ил-76. Сотрудники правоохранительных органов установили, что самолет сбили при помощи зенитной ракеты американского комплекса ПВО Patriot.

«Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», — рассказали ТАСС в СК.

Следователи устанавливают, кто еще причастен к данному преступлению, в том числе среди высших военных должностных лиц министерства обороны Украины. Дзяман уже заочно приговорен к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью. В феврале 2024 года из-за действий командира погибли 10 членов экипажа, хотя самолет не имел оружия и не был предназначен для ведения боевых действий.

Крушение Ил-76М

24 января 2024 года в самолет Ил-76М посадили 65 пленных бойцов ВСУ, чтобы доставить их в Белгород для последующего обмена. Вместе с ними летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Однако в районе поселка Яблоново в Белгородской области самолет сбили. Все находившиеся на борту погибли.

Два самолета и разрушенный хутор: украинскому офицеру грозит третий пожизненный срок Российский самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными в 2024 году был сбит по приказу командира... 05 июля 14:44

Сначала в Киеве заявляли, что на борту не было украинских пленных. Только в апреле 2025 года замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко косвенно признал, что в самолете все же были бойцы ВСУ:

«Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков с этого самолета вернули более 500».

Киев настаивает на международном расследовании трагедии.