«Россия не переживает»: в США заявили, что Кремль игнорирует ультиматум Трампа

Газета The Hill сообщила, что Москва проигнорировала ультиматум президента США Дональда Трампа и продолжила наносить удары по Украине. Издание Asia Times при этом пишет, что в РФ слова главы Белого дома рассматривают не как крайний срок, а как отсрочку, которая обещает почти два месяца бездействия со стороны США. В Евросоюзе таким раскладом недовольны — Латвия призвала Вашингтон не ждать, а немедленно ввести санкции. В Киеве также заявили, что без экономического давления на Москву конфликт не завершится. Почему на Западе думают, что Россия не верит в ультиматум Трампа, — в материале «Газеты.Ru».

Россия наносит удары по Украине, несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Россия нанесла еще один крупномасштабный удар по Украине в момент, когда на часах тикает 50-дневный срок, установленный президентом Трампом, до введения более жестких санкций, если Москва не прекратит свою войну», — говорится в публикации издания.

The Hill пришла к выводу, что в Кремле в целом проигнорировали угрозу главы Белого дома. Так, например, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова президента США «театральным ультиматумом», добавив, что Москве на него «все равно». Газета The New York Times в свою очередь подчеркнула, что заявление Трампа не напугало Россию.

«Россия, судя по всему, не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине», — говорится в публикации.

Издание Asia Times также отметило, что ни президент РФ Владимир Путин, ни фондовые биржи и мировые рынки не отреагировали на угрозы американского лидера, поскольку восприятие его позиций ухудшается.

«Положительная реакция рынка и отсутствие паники у российских официальных лиц говорят о большем, чем просто скептицизм в отношении готовности Трампа действовать», — говорится в материале.

Asia Times подчеркнуло, что 50-дневный ультиматум воспринимается РФ не как крайний срок, а как отсрочка, означающая почти два месяца гарантированного бездействия со стороны США.

Это дает Москве время для реализации своих военных преимуществ на Украине вместе с возможностью избежать нового экономического давления. 50 дней — это также долгий срок в американской политике, где почти наверняка возникнут другие кризисы, отвлекающие внимание от украинского конфликта.

Европа недовольна

В Европе при этом заявили, что давление на Россию нужно оказывать немедленно, а не ждать 50 дней. С таким призывом к Трампу на полях Аспенского форума по безопасности выступила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. По ее словам, только введение санкций вынудит РФ сесть за стол переговоров и повлияет на ситуацию в зоне боевых действий.

«Мы стремимся оказать давление на Россию и ослабить ее способность вести войну. Речь не о российском народе», — сказала Браже.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также выразил надежду, что 50-дневный срок для завершения конфликта станет периодом усиления давления, чтобы Россия «опомнилась». Он отметил, что Трамп пришел к тем же выводам, что и страны ЕС. Они заключаются в том, что Путин якобы не хочет мира, а Москва понимает только «язык давления».

Немецкий журнал Spiegel писал, что в Вашингтоне и европейских столицах царит разочарование после заявления американского президента, так как оно «оказалось скромнее, чем ожидали». Газета Politico также отмечала, что из-за частых разворотов политики Трампа по Украине доверие к главе Белого дома в целом пошатнулось.

Украина ждет санкций

Киев придерживается аналогичной с Евросоюзом позиции. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конфликт не закончится, если Дональд Трамп не будет экономически давить на Россию. По его словам, только новые санкции могут «заставить» президента РФ остановиться.

Также Ермак считает, что если Китай и Индия, являющиеся главными покупателями российской нефти, окажутся под угрозой вторичных пошлин, то начнут давить на Кремль.