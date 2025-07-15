«Не тем поставили ультиматум». Что в Москве думают о заявлениях Трампа

Лавров: РФ действительно хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа о 50 днях

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Москве хотят понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях для урегулирования украинского конфликта. В свою очередь в Кремле считают, что Киев воспринимает слова американского лидера как сигнал для продолжения конфликта. Накануне президент США Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Что думают в Москве об ультиматуме Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Москва хочет понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Раньше и 24 часа было, и 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США. Ясно, что он находится под огромным, неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО», — сказал министр иностранных дел.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X написал, что Москва не заметила «декоративный» ультиматум президента США.

В Кремле заявили, что Москве нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне, так как обещания Трампа передать НАТО вопрос поставки вооружений на Украину весьма серьезны. Если и когда Владимир Путин посчитает необходимым, он обязательно прокомментирует слова Трампа, отметил представитель президента России Дмитрий Песков.

«Похоже, что подобные решения, которые принимаются и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимаются не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны», — сказал он.

В понедельник в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине».

Трамп также анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Одновременно с этим американский лидер заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. На вопрос о доверии Путину Трамп ответил, что почти никому не доверяет.

Реакция Москвы

У Москвы изначально не было никаких иллюзий по отношению к ключевой позиции Соединенных Штатов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, участник рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.

«В России принимают реальность такой, какая она есть и внимательно следят за действиями, а не за словами различных политических лидеров, в том числе и за словами Трампа. В Москве не остался незамеченным приезд американских эмиссаров на украинскую территорию», — отметил посол.

Мирошник заключил, что действия, которые были предприняты Трампом на самом деле «не ведут к мирному урегулированию», потому что давлением от России невозможно ничего добиться.

С подобной точкой зрения согласились и в Государственной думе.

Если Трамп действительно хочет прогресса в украинском урегулировании, то ему следует вникнуть в российскую позицию и воздействовать на киевский режим, а не угрожать Москве вторичными санкциями. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «ЛДПР», председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«Давлением на нашу страну американский президент вряд ли чего-то добьется. Руководство России не раз заявляло, что готово к прекращению конфликта, все предложения Москвы на столе переговоров. Ждем от украинской стороны согласования даты третьего раунда Стамбула-2», — сказал политик.

Язык ультиматумов в принципе некорректен в адрес России, сосредоточенной на обеспечении собственной безопасности и выполняющей для этого соответствующие задачи в рамках СВО, добавил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Наша страна продолжит достижение целей специальной военной операции независимо от того, звучат в ее адрес ультиматумы с американской стороны или нет. Надеяться на то, что на Россию можно надавить или сломать ее посредством угроз санкциями или пошлинами бессмысленно. Не тем поставили ультиматум. Если и ставить ультиматумы, то недоговороспособному киевскому режиму, а не Москве», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, Блик напомнил, что Москва не раз заявляла об открытости к диалогу и желании положить конец украинскому кризису, но именно Киев раз за разом «саботирует процесс мирного урегулирования и нарушает договоренности».

close Президент США Дональд Трамп Kevin Lamarque/Reuters

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина считает, что Москва должна «держать строй», не обращать внимания на заявления западных политиков и идти к поставленным целям.

«Дональд Трамп уже столько раз на 180 градусов менял свою позицию по Украине или России, что вестись на его очередные громкие заявления не стоит. Москва продолжит идти своим курсом и достигать поставленных целей», — сказала депутат.

Народная мудрость гласит «болтать — не мешки ворочать», так и слова Трампа остаются только словами, а от них никому еще не полегчало, а Украине с каждым днем все хуже, добавила Бутина.

Новое оружие для Киева

В своей речи президент США выразил надежду на то, что вводить новые антироссийские санкции ему не придется, потому что какие-то договоренности будут достигнуты в скором времени, а сама Украина «почувствует, что стала сильнее».

В России считают, что ультиматум Трампа мало чем сможет помочь Киеву, это скорее дань «ястребиному» окружению американского лидера.

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«США при Трампе пытаются мягко самоустраниться, передав эстафету в поддержке Киева Европе. Какого-то особого эффекта ультиматум не произвел, более того в Европе и на Украине оказались им недовольны, слова про 50 дней и о фактической отсрочке пошлин и вовсе взбесили отдельных представителей киевского режима», — сказал депутат Белик.

Он сомневается, что отправка нового оружия даст Украине в чем-то уверенность. По мнению Белика, победить на поле боя это не поможет и лишь обострит ситуацию.

«Россия много раз заявляла, что дипломатическое решение гораздо лучше, чем военное, но пока логика накачивания Украины оружием превалирует на Западе, хотя этого лишь усугубляет происходящее, а не способствует урегулированию конфликта», — заключил депутат.

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На Западе действительно остались недовольны ультиматумом президента Трампа. Американская газета The Washington Post пишет, что заявление о повышении торговых пошлин через 50 дней дает Москве стратегическое преимущество.

«50-дневный срок, установленный Трампом, позволит кремлевским войскам продолжить экспансию в направлении стратегически важного восточного логистического центра Покровск, взятие которого принесет им крупную победу на поле боя и приблизит к овладению всей Донецкой областью», — говорится в материале газеты.

Немецкий журнал Spiegel также отмечает, что реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование заявлениями президента США.

^^^Не придавать большое значение^^

Все попытки в рамках российской экспертной среды предсказать, какое решение примет Трамп или проанализировать само заявление после того, как он его сделал, еще раз демонстрируют, что в России продолжают слишком большое значение придавать поведению американской администрации. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Конечно, за поведением российских оппонентов на международной арене стоит следить, но для того, чтобы по-настоящему эффективно отвечать на вызовы и угрозы, нужно не столько их видеть, понимать, ощущать и прогнозировать, сколько готовиться к разным сценариям развития событий», — сказал депутат.

Под такого рода подготовкой Новиков прежде всего понимает формирование максимально эффективной социально экономической системы в России.

«Для серьезного ответа тем же Штатам необходимо поддерживать в должном состоянии российский оборонный комплекс и боеспособность вооруженных сил, и ликвидировать проблемы внутри общества. Трудно говорить о сплоченности и единодушии в ответе на внешние угрозы, пока в центре политики государства не будут стоять его граждане», — заключил Новиков.