Глава МИД Польши призвал давить на Россию, чтобы она «опомнилась»

Министр иностранных дел Польши выразил надежду, что ультиматум президента США Дональда Трампа в отношении Москвы о сроке в 50 дней для завершения конфликта станет периодом усиления давления, чтобы Россия «опомнилась». Его слова приводит PAP.

«Мы надеемся, что этот 50-дневный период до введения возможных американских санкций является временем для усиления давления на Российскую Федерацию, чтобы она наконец опомнилась», – заявил Сикорский.

По его словам, американский лидер пришел к тем же выводам, что и страны ЕС о том, что президент России Владимир Путин якобы не хочет мира. Глава МИД Польши утверждает, что Москва понимает только «язык давления».

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог раскрыл, как Россия использует 50 дней Трампа на решение конфликта на Украине.