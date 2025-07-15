Европу разочаровал ультиматум Трампа по России. Он снова ограничился угрозами

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине».

Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем ПВО Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование — «объявление оказалось скромнее, чем ожидали», пишет немецкий журнал Spiegel.

Издание отмечает, что заявление президента США о пошлинах и оружейном пакете выглядит скорее тактическим маневром, а юридический потенциал — введения пошлин до 500% на все российские энергоресурсы (идея законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя) — остался невостребованным.

Законопроект о «вторичных пошлинах»

Заявление Трампа о возможных пошлинах на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, отсылает к законопроекту, подготовленному сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем («DIRE Act» (Deterring Investment in Russia and Enablers).

Документ предусматривает введение пошлин до 500% на товары из государств, которые продолжают покупать у России нефть, газ, уран и другие стратегические ресурсы. Законопроект направлен на расширение санкционного давления не только на Москву, но и на ее ключевых экономических партнеров.

Несмотря на широкую поддержку среди республиканцев, Белый дом пока не инициировал его рассмотрение в конгрессе, ограничившись заявлением о «готовности применить часть положений» в случае отсутствия прогресса по Украине.

«50 дней» — больше политический ход

Срок в 50 дней вызвал обеспокоенность в ряде европейских столиц, которые считают его слишком длинным и неадекватным сроком с учетом продолжающегося конфликта. В странах Балтии и Польше акцентируют внимание на том, что ситуация на линии фронта остается критической.

Издание Politico подчеркивает, что доверие к Трампу пошатнулось из-за его частых разворотов политики по Украине. После паузы в поставках ПВО внезапный анонс Трампа вызвал в Европе реакцию «сдержанного оптимизма», но сомнения при этом остались.

Несмотря на скепсис в Европе, реакция в России оказалась более спокойной: рынок отреагировал ростом рубля — инвесторы восприняли паузу как выигрышное время для России.

Трамп дал России 50 дней, чтобы закончить с Украиной. Не справится — США введут пошлины Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень... 14 июля 21:21

В Москве настаивают, что все вводимые Западом ограничения носят противоправный характер и должны быть полностью сняты. Президент Владимир Путин в публичных заявлениях, включая недавний контакт с Дональдом Трампом, вновь обозначил: Россия не отказывается от диалога и по-прежнему рассматривает дипломатические пути урегулирования конфликта. Вместе с тем он подчеркнул, что цели, обозначенные российским руководством в ходе спецоперации, остаются неизменными.