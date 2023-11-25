От премьера до иноагента: как Михаил Касьянов попал в реестр Минюста Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов попал в реестр иноагентов

Экс-премьера России, 65-летнего Михаила Касьянова добавили в перечень иноагентов. Последнее время он активно критиковал действия России на Украине, а также внутреннюю политику Кремля. В свое время Касьянов был министром финансов РФ, а также главой правительства во время первого президентского срока Владимира Путина. Каким был путь Касьянова от члена правительства до оппозиционера и иноагента — в материале «Газеты.Ru».

Бывший премьер-министр России и оппозиционный политик Михаил Касьянов признан иноагентом, сообщил Минюст России.

По данным ведомства, Касьянов помогал распространять материалы других иностранных агентов. В том числе недостоверную информацию о политике России. Он также высказывается против военной операции на Украине и выступает «на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами». Минюст добавил, что политик входит в «Антивоенный Комитет России», который дискредитирует действия РФ. Как отметило министерство, сейчас экс-премьер живет за границей.

«Не позволяет себе расслабить узел галстука»: Касьянов в правительстве России

В 90-х Касьянов стал заместителем министра финансов РФ. Эту должность он сохранил при трех разных правительствах. На своем месте политик вел сложные переговоры с зарубежными кредиторами: сначала насчет долга СССР, потом по ситуации с дефолтом. Касьянов смог добиться хороших условий для России и заслужил репутацию умелого переговорщика. Его тактика, как отмечал «Коммерсантъ», заключалась в том, что он «часами монотонно уговаривал кредиторов согласиться на наши условия».

Бывший министр финансов России Борис Федоров характеризовал Касьянова как «прагматичного, осторожного и умного человека». «Коммерсантъ» писал, что чиновник «никогда не позволяет себе расслабить узел галстука». В 1999 году он стал министром финансов, а через год — премьер-министром .

В двухтысячных кабинет Касьянова провел несколько успешных реформ, в том числе налоговую, бюджетную и пенсионную. Однако Путин позже невысоко оценил работу политика на посту премьера.

«Работал ли он эффективно? Ну первые год-полтора старался что-то делать. Вторые два года активность была нулевая. Я думаю, что он уже тогда думал о том, чтобы стать президентом, и боялся совершить какие-то неосторожные шаги», — заявил Путин в 2011 году.

Тогда же нынешний глава государства сообщил, что некоторые члены правительства просили убрать Касьянова, потому что не хотели «работать с этим жуликом». «И кличку к нему в свое время прилепили, до того как он пришел в правительство, — «Миша два процента». Потому что якобы он был замешан в каких-то коррупционных вещах», — пояснял Путин.

Он уточнил, что доказательств у этих слухов не было. Кличка связана с тем, что Касьянов якобы за взятки лоббировал чужие интересы. И в качестве таковых брал с заинтересованной стороны два процента от общей суммы сделки.

Касьянов-оппозиционер

Несмотря на успешные реформы, между Путиным и Касьяновым возникли разногласия. Так, Путин блокировал реформу газового рынка, которую продвигал Касьянов. В 2003 году политик осудил громкий арест бизнесмена Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и заявил, что происходящее не пойдет на пользу имиджу страны. В ответ президент попросил правительство «не втягиваться в дискуссию» вокруг дела Ходорковского и «прекратить истерику».

«Примерно с февраля 2003 года я стал понимать, что мы с Путиным разные люди . Я имею в виду, разные с точки зрения понимания развития страны. Начались напряжения», — описывал ситуацию Касьянов. Он отмечал, что также расходился с президентом во мнениях насчет взаимоотношений РФ с Украиной и Белоруссией.

В итоге Путин снял Касьянова с должности до конца своего первого президентского срока. По словам политика, после этого Путин трижды предлагал ему место секретаря Совета безопасности, но он отказался.

«Принял для себя решение, что не буду больше в правительстве, поэтому не хотел состоять на госслужбе. Тогда мне хотелось уйти», — объяснял позже Касьянов.

После отставки политик перешел в оппозицию. Он пытался баллотироваться на пост президента на выборах 2008 года, но ЦИК отказал ему в регистрации, признав собранные его командой подписи поддельными. В тот год победу на выборах одержал Дмитрий Медведев.

В 2015 году Касьянов составил «Список Немцова» — перечень российских журналистов, которые, по его мнению, «травили» оппозиционного политика Бориса Немцова. Этот список Касьянов отправил в конгресс США, призвав ввести против фигурантов санкции. Сейчас политик активно критикует президента РФ Путина, а также внутреннюю и внешнюю политику Москвы. В частности, он заявлял, что сейчас в России диктатура, а «значительная» часть российского общества «оболванена».