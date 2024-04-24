«Для защиты от террористов и тиранов». Сенат США одобрил помощь Израилю и Украине Байден подпишет одобренный сенатом пакет помощи Украине на $61 млрд

Сенат США одобрил долгожданный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд. Из них почти $61 млрд предназначен для Киева. После подписания закона Джо Байденом новое оружие отправится на Украину уже на этой неделе. Владимир Зеленский поблагодарил конгресс и президента США за «жизненно необходимую помощь».

Сенат конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню и конфискации замороженных активов РФ в США. Пакет помощи союзникам рассчитан на $95 млрд. Из них почти $61 млрд предназначен для Украины, $26 млрд — для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

За законопроект о помощи Украине проголосовали 75 сенаторов, против — 17.

После одобрения сенатом пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену, который уже обещал незамедлительно подписать его, чтобы поставки оружия на Украину начались уже на этой неделе .

«Я подпишу этот закон и обращусь к американскому народу, как только он [законопроект] завтра окажется на моем столе, чтобы мы могли начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе», — говорится в заявлении Джо Байдена, которое Белый дом выпустил после голосования в сенате.

По его словам, это «необходимо срочно»: для Украины, «которая сталкивается с неослабевающими бомбардировками со стороны России»; для Израиля, «который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана»; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий по всему миру, в том числе в Газе, Судане и Гаити; и для партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Этот важнейший закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин», — заявил Джо Байден.

«Историческое значение выходит за рамки политики»

Владимир Зеленский поблагодарил американский сенат за одобрение «жизненно необходимой помощи» Украине: «Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира».

«Я также благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за рамки политики, — написал Зеленский в Telegram. — Я также ценю поддержку президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, который будет соответствовать решимости, которую я всегда испытываю в наших переговорах».

По его словам, дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами «для скорейшего восстановления справедливого мира».

Что войдет в пакет

Новый закон предполагает выделение помощи Украине в размере $60,64 млрд. В пакет войдут $23,2 млрд на восполнение военных запасов США, $13,8 млрд на закупку Украиной вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.

Документ также предусматривает передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км.

Накануне голосования в сенате Байден в ходе телефонного разговора пообещал Зеленскому, что новый пакет военной помощи будет «быстрым и мощным». Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в первую партию вооружений на $1 млрд войдут транспортные средства, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin. Кроме того, в него дополнительно войдут боевые машины Bradley, более старые Humvees и бронетранспортеры M113, сообщало Politico. CNN со ссылкой на источники сообщил, что большая часть вооружений и техники, которую США планируют передать Киеву, уже находится на территории европейских стран .

Первая партия военной помощи Украине будет отправлена в считанные дни, сказал пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. «Благодаря нашим союзниками и партнерами мы создали очень мощную логистическую сеть, которая обеспечивает доставку помощи в Украину», — сказал Райдер на брифинге. Поэтому, по его словам, военные грузы будут отправлены уже в ближайшие дни.