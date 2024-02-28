«ОДКБ создает проблемы для Армении»: Пашинян пригрозил де-юре заморозить членство в организации Пашинян заявил о возможности заморозить участие Армении в ОДКБ де-юре

Премьер Армении Никол Пашинян пригрозил юридической заморозкой членства страны в ОДКБ при невыполнении обязательств организации перед республикой в сфере безопасности. По его словам, сейчас контакты с объединением приостановлены де-факто. Политик объяснил, что это значит, и допустил, что дойдет до их заморозки де-юре. Пашинян пояснил, что у Еревана до сих пор нет ясности, зачем участвовать в ОДКБ.

В чем суть заморозки отношений с ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна юридически заморозит свое членство в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности, куда также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан), если организация не выполнит свои обязательства.

«Я говорил, что ОДКБ вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы для Республики Армения», — сказал политик в ходе парламентского часа.

По его словам, в настоящее время Ереван де-факто (фактически) «заморозил» свое членство, но готов перевести свое решение в статус де-юре (юридически).

После просьбы депутата от оппозиции разъяснить суть заморозки отношений с ОДКБ Пашинян уточнил, что это означает отсутствие постпреда страны при альянсе и неучастие в мероприятиях организации на высоком и высшем уровнях.

Вопрос без ответа

Как отметил политик, Ереван до сих пор не получил от ОДКБ ответа на вопрос о зоне ответственности организации в Армении. Пашинян отметил, что это создает угрозу безопасности страны.

«Конечно, мы не блокируем принятие решений в ОДКБ, но и не участвуем [в процессе принятия] по одной простой причине — у нас нет ответа на вопрос, почему мы должны участвовать», — сказал он.

Армянский премьер подчеркнул, что Ереван никогда не ждал от ОДКБ военного вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт:

«Пусть ни у кого не сложится впечатления, что мы пытались втянуть организацию в войну. Мы в первую очередь ожидали политической позиции. Нам было важно понять, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении и на Южном Кавказе».

По его мнению, если бы в этом вопросе была ясность, были бы задействованы соответствующие механизмы.

Претензии Еревана

Пашинян 22 февраля в интервью телеканалу France24 объявил о заморозке участия страны в ОДКБ в связи с тем, что союзники не выполнили свои обязательства, особенно в 2021–2022 годах.

Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Пашинян в ходе юбилейного заседания Совета глав государств ОДКБ в мае 2022 года подверг организацию критике за отсутствие ответа на просьбы о помощи в 2020 и 2021 годах, когда, по мнению армянской стороны, азербайджанские войска вторглись на территорию Армении. В сентябре 2022 года ОДКБ вновь отказала в помощи Армении после обращения в связи с вооруженными столкновениями вдоль границы с Азербайджаном. В 2023 году Ереван не участвовал в ряде мероприятий в рамках ОДКБ, в частности в двух учениях и саммите в Минске в ноябре.

При этом в ответ на вопрос, собирается ли Армения закрывать российскую военную базу на своей территории, Пашинян сказал, что такой вопрос на повестке дня не стоит.

По его мнению, в Баку рассматривают Армению в качестве «Западного Азербайджана». Политик также обвинил президента соседней республики в том, что тот стремится не к мирному договору с учетом признания территориальной целостности, а к захвату новых территорий в Армении. Президент Ильхам Алиев 28 февраля заявил, что у Азербайджана нет планов нападать на Армению.

Контакты есть, ясности нет

В пресс-службе ОДКБ однако сообщили, что организация не получала от Армении официальных заявлений. Там допустили, что речь могла идти об отказе в посещении встреч представителей альянса.

26 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ясности относительно позиции Армении по поводу выхода из ОДКБ пока нет. При этом чиновник сообщил о частых контактах с армянскими партнерами.

«Если исходить из соответствующих документов, то такого режима в плане ОДКБ не существует. Будем общаться, будем выяснять», — сказал Песков.

Одновременно с заявлениями Пашиняна о приостановке деятельности республики в ОДКБ министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на совместном брифинге с армянским коллегой Суреном Папикяном в Ереване заявил, что Париж предоставит стране ракеты для ПВО, если та будет в них нуждаться.