«Приведет к катастрофе». Чем грозит выход Армении из ОДКБ Полковник Ходаренок: Армении грозит исчезновение в случае выхода из ОДКБ

Армения пока не вышла из Организации Договора о коллективной безопасности, хотя этот вопрос в республике уже обсуждается. При этом последствия подобного шага военно-политическое руководство страны называет государственной тайной. Чем же может грозить Армении ее выход из ОДКБ — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян назвал последствия выхода республики из ОДКБ государственной тайной. Сказать по этому поводу можно только одно (при этом непременно обратившись к классике) — подумаешь, бином Ньютона.

Как известно, Армения уже приостановила свое участие в организации и пропустила ряд встреч в интеграционном формате. Из Еревана на протяжении последнего времени постоянно раздаются заявления об ошибочности изначально взятого курса на сближение с Россией. К примеру, 3 сентября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для страны было стратегической ошибкой полагаться исключительно на Россию в обеспечении своей безопасности.

Если Армения намерена выйти из ОДКБ и свернуть отношения с Москвой, то, прежде всего, политическому руководству республики во главе с Пашиняном стоит раз и навсегда усвоить, что Армения — никакой не мост между Востоком и Западом (что не раз, начиная с 1991 года, заявляли разгоряченные представители политического класса этой страны).

По своему географическому и геостратегическому положению республика после развала СССР представляет собой закоулок (а еще вернее — геополитический тупик), практически не имеющий никакой цены для всех возможных интересантов.

Стоимость актива под названием Армения если и не равна в геополитическом плане нулю, то стремится к этому. Страна не имеет выхода к морю, зажата недружественными на данный момент соседями, не располагает железнодорожным сообщением с прилегающими государствами (а где заканчивается железная дорога, там заканчивается и война — точнее, ее просто невозможно вести). И вот эти соображения должны лежать, надо полагать, в основе всех стратегических размышлений в Ереване.

Поэтому возможный выход Армении из ОДКБ и разрыв отношений с Россией должен означать проведенную перед этим полную нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией, а также поддержание дружественных отношений с Грузией.

Какие у Еревана альтернативы

Далее. Существование Армении как государства в рамках «одиночного плавания» рано или поздно приведет к исчезновению этого образования, и это может произойти по весьма разнообразным причинам (гипотетически это может быть и вторжение Азербайджана, и действия прокси-сил Турции, и разнообразные маневры Ирана).

Поэтому в случае выхода из ОДКБ единственный для Армении способ сохраниться как республике в своих признанных границах — вступление в НАТО.

На данный момент первое условие для вступления страны в альянс — это ее членство в программе «Партнерство ради мира». Затем следует присоединение к Плану индивидуального партнерства. Он предполагает двухгодичные программы взаимодействия по направлениям, актуальным для конкретной страны. После этого страна получает статус участника «интенсивного диалога» с НАТО. Как правило, на этом этапе подается заявка на вступление в блок.

Ключевой этап — присоединение к Плану действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ). Страна-участница ПДПЧ получает статус кандидата на вступление в блок, ей оказывается практическая поддержка для проведения необходимых реформ. Затем, обычно на саммите альянса, страна-кандидат получает приглашение присоединиться.

Кое-что в Армении в этом плане уже сделано. В 1994 году Ереван стал членом программы «Партнерство во имя мира», в 2002-м — ассоциированным членом Парламентской ассамблеи НАТО, а в 2005-м Армения подписала с альянсом Индивидуальный план партнерства.

Вместе с тем до полноценного членства в НАТО республике еще очень и очень далеко, и не исключено, что этот процесс растянется на долгие десятилетия (и Украина тому более чем наглядный пример).

«Неминуемый развал экономики»

Таким образом, гипотетическая последовательность действий руководства республики в случае выхода из ОДКБ может выглядеть следующим образом: нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией, поддержание дружественных отношений с Грузией, вступление в НАТО, полная сдача государственного суверенитета в Брюссель, полный отказ от самостоятельной внешней политики — и только в этом случае возможно дальнейшее сохранение Армении как государственного образования.

При этом заявлять о приостановке своего участия в ОДКБ в Ереване могли бы только с момента приглашения в НАТО, никак не раньше.

Однако складывается впечатление, что военно-политическое руководство Армении решило действовать вопреки какой-либо элементарной логике — сначала вдребезги разругаться с Россией и выйти из ОДКБ, практически ничего не сделав для вступления в НАТО.

Возможно, в этом-то и состоит государственная тайна.

А преждевременный с точки зрения элементарного здравого смысла разрыв связей с Москвой может привести к существенному пересмотру двусторонних отношений. Еревану придется распрощаться с поставками из России дешевой нефти, газа, электроэнергии.

За этим последует неминуемый развал экономики Армении. Будет свернуто и военно-техническое сотрудничество. Попросту говоря, оружия из России для Армении больше не будет. Франция, на которую так рассчитывают в последнее время в Ереване, ничем в этом случае не поможет.

В Армении наверняка осознают, что приостановка участия в ОДКБ и отказ от участия в интеграционных форматах при отсутствии какой-либо адекватной замены легко может привести республику к катастрофе, поэтому вполне возможно, что последние маневры Еревана нужны, чтобы выбить из Москвы еще больше экономической и военной помощи. Но в Кремле, вероятно, уже задаются вопросом — а не слишком ли дорого обходятся России подобные мероприятия при нынешнем откровенно недружественном курсе политического руководства в Ереване?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).