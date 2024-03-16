Против мигрантов и ЛГБТ*: за что в Европе снова полюбили ультраправых Политолог Лукьянов связал усиление ультраправых в ЕС с разочарованием европейцев

Евросоюз переживает всплеск популярности ультраправых движений по мере приближения выборов в Европарламент. Португальская партия «Хватит!» впервые смогла получить пятую часть мест в парламенте. Ее успех лишь подкрепляет тенденцию последних двух лет. За это время крайне правые усилились в Италии, Франции, Швеции, Германии, Финляндии, Болгарии и Греции. Чем этот тренд обернется для Европы и что ждать России, в материале «Газеты.Ru».

В начале марта в Португалии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным итогам, победителем голосования стала правоцентристская Социал-демократическая партия (PSD), которая получила 29,5%. На втором месте оказалась правящая левоцентристская Социалистическая партия (PS) с 28,7%, а закрыла тройку лидеров ультраправая Chega («Хватит!»), получив 18,1% поддержки.

Результат последней партии привлек особое внимание, поскольку ультраправым популистам впервые удалось добиться подобного успеха. Два года назад на выборах Chega получила всего 12 мандатов, теперь же политическая сила предварительно выиграла 48 из 230 мест португальского парламента — тем самым получив пятую часть мест в законодательногом органе.

Ультраправая тенденция

Успех Chega не единичный случай, а часть тенденции по всему Евросоюзу, которая наблюдается с 2022 года. Началось все с летних выборов во Франции, завершившихся серьезным успехом крайне правого «Национального объединения». Партии удалось получить 89 мест в парламенте, хотя до этого у них было всего семь мандатов.

Осенью всплеск докатился до Италии, где голосование в законодательный орган страны закончилось победой ультраправых «Братьев Италии». Политической силе в итоге удалось сформировать правительство и сделать ее лидера Джорджу Мелони первым крайне правым премьер-министром в Западной Европе. Параллельно с Италией ультраправые попали в новое правительство Швеции. «Шведские демократы» заняли вторую строчку по итогам выборов, войдя в новый кабмин.

В 2023 году «правая волна» дошла до Финляндии, где «Истинные финны», получив второе место после парламентского голосования, стали частью правительства. Кроме того, позиции популистов улучшились в Болгарии и Греции. Еще одним крупным успехом стала победа Партии свободы на парламентских выборах в Нидерландах и попадание в тройку лидеров «Альтернативы для Германии» в ходе голосования в Баварии и Гессене. Немецкий кейс вызывает особый интерес, поскольку ультраправые впервые смогли получить столь высокий результат в западных регионах ФРГ.

Помимо взлетов, были и падения. В Польше крайне правая партия «Право и справедливость», правившая с 2015 года, выиграла выборы, но все равно уступила власть проевропейской оппозиционной коалиции. А испанский VOX («Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов)) потерял больше половины мандатов по итогам парламентских выборов.

Средний класс беднеет — как в Германии перед войной

Крайне правых политиков по всей Европе объединяет несколько факторов. Во-первых, в своей риторике они делают основной упор на отстаивании национальных интересов, выступая с позиции евроскептиков. Во-вторых, используют наиболее острые для общества темы — миграцию, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), налоги, санкции и даже конфликт на Украине, предлагая радикальные шаги для решения проблем. В-третьих, ультраправые часто настаивают на развитии собственных производств и не верят в изменения климата.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному объясняют рост популярности крайне правых в ЕС. Научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев связывает это с ситуацией вокруг среднего класса в Европе.

«Усиление позиций ультраправых сил в Европе — резонное последствие разорения среднего класса. Средний класс в Евросоюзе сокращается и беднеет. Левым он стать не может, всегда уходя вправо. Это мы не раз наблюдали в истории, к примеру, в той же Германии в межвоенный период.

В Западной и Восточной Европах наблюдаются разные истории. В последнем случае национализм находится на более ранней стадии развития. Его можно назвать диким в стиле начала 20 века», — пояснил эксперт.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов уверен, что слово ультраправые звучит очень грозно, но на самом деле их крайность под вопросом.

«Они правее, чем привычные в Европе консерваторы, но никакие не фашисты или нацисты. И считать их успехи подъемом каких-то совершенно других настроений не стоит. Это показывает неблагополучие политической системы и ситуации. Голосуют за них, потому что люди разочарованы и не доверяют более солидным политическим силам», — добавил эксперт.

Правая угроза

Развитие тенденции вызывает определенное волнение в Брюсселе на фоне приближения выборов в Европарламент. Голосование должно состояться в начале июня и, по выводам аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR), могут завершиться победой ультраправых как минимум в Австрии, Франции и Польше. Как ожидается, еще в девяти европейских странах крайне правые партии придут вторым или третьим номером.

С точки зрения Тимофея Бордачева из НИУ ВШЭ, последствия дальнейшего укрепления подобных сил в Европе предсказать довольно сложно. По его словам, пока никаких системных решений тут не прослеживается.

«В 20 веке такими решениями стали две мировые войны, когда все недовольные сначала стали националистами, а потом отправились погибать в бою. Сейчас таких перспектив не просматривается. В ближайшее время вряд ли могут произойти какие-то радикальных изменения в политике Евросоюза, поскольку она является олигархической, а не демократической. Процессы в обществе могут на нее повлиять в перспективе 10-15 лет», — отметил эксперт.

В то же время Федор Лукьянов скептически оценивает возможность каких-то серьезных перемен из-за роста популярности крайне правых сил в ЕС.

«В отличии от США, где [экс-президент Дональд] Трамп действительно пытался реализовать иную политику, хоть и неудачно, в Европе общая система всосет кого угодно. Даже если представить себе успех [бывшего лидера «Национального объединения»] Марин Ле Пен на выборах во Франции, что будет сильным потрясением, обозначающим явный вотум недоверия партиям мейнстрима. Безусловно, чем больше будет таких партий, тем больше будет нервов в Европе. Но ждать из-за этого кардинальных перемен оснований нет», — указал эксперт.

Правые в Европе спорят о России

Сходятся во мнении европейские ультраправые не во всех вопросах. Одним из них как раз является отношение к России. Обычно партии ориентируют на внутренние проблемы своих государств и используют все возможности, чтобы обличить «европейскую бюрократию». В таких условиях объектом критики становятся санкции против РФ, так как они отчасти бьют по самой Европе, и военная помощь Украине, которая осуществляется на деньги налогоплательщиков.

Это использует немецкая «Альтернатива для Германии», австрийская Партия свободы в Нидерландах и французское «Национальное объединение». Поддерживает их в этом и венгерская «Фидес», успешно сохраняющая статус правящей партии почти 14 лет. При этом итальянские «Братья Италии», испанский VOX и польская «Право и справедливость» напротив выступают в поддержку Украины.

По мнению Тимофея Бордачева, рассуждая о пользе для России, стоит учитывать попытки традиционных элит в Европе перехватить повестку правых.

«Яркий пример — Италия, где правое правительство во главе страны — одно из наиболее проамериканских. Взвешенная политика в отношении России не становится закономерностью. Для перемен нужна серьезная трансформация политических систем, которая пока не прослеживается», — заметил эксперт.

Федор Лукьянов уверен, что у усиления ультраправых все-таки есть пределы. В пример он привел «Альтернативу для Германии», которая с рейтингом 19%, скорее всего, достигла своего потолка по популярности в ФРГ.

«Как только такие силы попадут в правительство, вероятно, коррекция политического курса будет гораздо меньше, чем они говорят до выборов. Поэтому нам не надо на что-то рассчитывать, это только иллюзии создавать себе. Другие факторы должны сыграть, чтобы что-то изменилось в отношении России», — подчеркнул эксперт.