Чего ждать России от осенней сессии Европарламента

11 сентября стартует серия осенних пленарных заседаний Европейского парламента. На повестке дня, в частности, дебаты о состоянии Евросоюза и вопросы об экспорте украинского зерна после приостановки зерновой сделки со стороны России. Евродепутатов ждет встреча с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской и голосование по резолюции о «негативном влиянии» Москвы на Минск. Какие настроения преобладают внутри Европарламента и чего ждать России от пленарных заседаний — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты Европейского парламента 11 сентября возвращаются к пленарным сессиям после летних каникул. Они будут вести работу в данном формате вплоть до 14 сентября, а затем сделают перерыв. По планам, евродепутаты проведут по две сессии в октябре и ноябре и одну в декабре.

Украина, оружие и Тихановская

В сентябре на повестке дня ЕП — дебаты о состоянии Евросоюза при участии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: она должна представить заключительный отчет в преддверии избирательной кампании в законодательный орган, которая пройдет летом 2024 года.

Помимо этого, евродепутатам предстоит обсудить несколько тем, связанных с Украиной, в частности, вопрос экспорта зерновых с ее территории в Евросоюз. Пять европейских государств — Польша, Венгрия, Болгария, Румыния, Словакия — блокировали поставки с целью защиты внутренних рынков, запрет истекает 15 сентября. При этом обсуждение идет в контексте приостановки зерновой сделки со стороны России из-за невыполнений ее условий и обещаний Брюсселя помочь Киеву в поиске альтернативных маршрутов для вывоза продукции.

Поговорят европейские депутаты и о совместных закупках вооружений внутри Евросоюза, а также о поддержке оборонной промышленности внутри объединения — оба вопроса стали актуальными на фоне продолжения военного конфликта на Украине. Как ожидается, будет проведено голосование по новым правилам, реализация которых должна удовлетворить самые насущные и критические потребности в обороне стран – участниц ЕС.

Военные и экспортные вопросы будут перекликаться с дебатами на тему увеличения доли возобновляемых источников энергии за счет нового «Зеленого курса», будет обсуждаться снижение зависимости ЕС от импорта редкоземельных металлов из других государств, в том числе Китая, а также климатические кризисы летнего периода в Европе.

К тому же, евродепутатов ждет встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, уехавшей из Белоруссии в Литву после поражения на президентских выборах 2020 года, которые спровоцировали массовые протесты против переизбрания лидером страны Александра Лукашенко. По итогам ее выступления депутаты проголосуют за резолюцию с призывом к освобождению политзаключенных в республике и выразят беспокойства из-за «негативного влияния» Москвы на страну.

Антироссийский курс Европы

В текущем составе Европарламента семь политических групп: Европейская народная партия (ЕНП), Прогрессивный альянс социалистов и демократов, «Обновляя Европу», «Зеленые — Европейский свободный альянс», «Идентичность и демократия», Европейские консерваторы и реформисты, Европейские объединенные левые.

Их представители суммарно занимают 663 места, а еще 42 мандата удерживают независимые парламентарии. Больше всего мест у правых центристов из ЕНП — 176, социал-демократы удерживают 145 мандатов, либералы из «Обновляя Европу» — 103, «Зеленые» — 72, ультраправые евроскептики из «Идентичность и демократия» — 65, консерваторы-евроскептики — 64, а левые — 38.

После выборов 2019 года западные СМИ повально писали о риске изменения ЕП из-за усиления позиций евроскептиков и снижения мандатов проевропейских партий — однако последним все равно удалось сохранить большинство. При этом каких-либо перемен в политике евродепутатов в отношении России ждать не приходилось — антироссийские резолюции успешно проходили голосования. Начало российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года лишь усугубило ситуацию.

Внутри ЕП есть лишь отдельные парламентарии, не поддерживающие резолюции против России.

Зачастую речь идет о представителях ультраправых партий или крайне левых партий: «Национального объединения» из Франции, «Альтернативы для Германии» из ФРГ, коммунистах из Греции и Португалии или депутатов от «Лиги» из Италии. Однако они не могут оказать существенного влияния на парламент Европы.

Как заявила «Газете.Ru» руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина, в настоящее время рассчитывать на то, что в Европарламенте найдутся силы, которые поддерживают Россию, не стоит.

«ЕП всегда был наиболее жестко настроенным институтом по отношению к российской стороне. Даже до 2022 года он регулярно выпускал резолюции с осуждением действий России. Они не имели никаких юридических последствий, поскольку Европарламент имеет не очень много полномочий во внешней политике. Однако подобные документы хорошо демонстрировали настроения внутри ЕП. Поэтому рассчитывать на какие-то пророссийские настроения тут не стоит», — пояснила эксперт.

Парламент без реальной силы

Как ожидается, Европарламент продолжит придерживаться антироссийской повестки в рамках новых пленарных заседаний. Это отражено в законодательных приоритетах объединения на 2023-2024 годы, озвученных в совместной декларации ЕП, ЕК и Совета ЕС. В документе отдельно говорится о поддержке экономического давления для подрыва военной мощи России и продолжении различной помощи Украине.

С точки зрения Людмилы Бабыниной, на данный момент поддержка Киева внутри Европарламента носит безусловный характер. По ее мнению, в таких обстоятельствах не стоит ждать пересмотра ключевых моментов, в том числе в вопросе военной помощи Киеву со стороны Европы.

«Что касается поддержки Украины, то в Европарламенте она безусловная. Она есть даже в таких хозяйственных вопросах, как поставки зерна. Это политическое решение», — добавила эксперт.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД РФ Елена Маслова отметила в беседе с «Газетой.Ru», что говоря о Европарламенте и его позиции в отношении России, в первую очередь, стоит учитывать, какими компетенциями он обладает.

«Решения по внешней политике, в частности, поставкам вооружения Украине, он не принимает. ЕП может принимать какие-то резолюции, но это исключительно как позиция и не более того — они не несут какой-то реальной силы. К примеру, это касается антироссийской резолюции с признанием РФ государством – спонсором терроризма. За внешнюю политику в Евросоюзе отвечает другой институт — Совет ЕС. То есть в принципе никакой реальный разницы от голосов Европарламента по внешнеполитическим резолюциям нет», — подчеркнула эксперт.