Киев ждет перемен: чем грозит России и Украине смена руководства Польши

Сейм Польши собирается на первое заседание после парламентских выборов. Сессия стартует с отставки кабмина и вручения мандата на формирование нового. Как ожидается, его получит действующий премьер Матеуш Моравецкий из правящей крайне правой партии «Право и справедливость». Эксперты скептически оценивают шансы консерваторов на успех, отмечая, что ПиС попытается задержаться у власти. Создание нового кабмина же пророчат оппозиции во главе с Дональдом Туском. Изменится ли власть в Польше и скажется ли это на отношениях с Россией и Украиной — в материале «Газеты.Ru».

Сейм Польши 13 ноября откроет первое заседание в обновленном составе. Депутатам предстоит совершить ряд формальных процедур, в том числе принять отставку действующего правительства во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. Кабмин переходит в формат временного до момента формирования нового. Мандат на это, как заявил президент Польши Анджей Дуда, снова получит Моравецкий из правящей крайне правой партии «Право и справедливость» (ПиС).

По итогам октябрьских выборов, ПиС под руководством Ярослава Качиньского одержала победу, получив 194 из 460 мест в парламенте. Второе место заняла оппозиционная «Гражданская платформа» во главе бывшим главой Евросовета Дональдом Туском — 157 мандатов, третье — коалиция либеральных консерваторов центристов «Третий путь» — 65 мест. На четвертой строчке оказались «Левые» с 26 мандатами, а замыкает пятерку ультраправая «Конфедерация» — 18 мест.

Результат показал, что ни одна из партий не смогла добиться большинства, необходимого для утверждения правительства в Сейме. И кандидатур в премьеры у Дуды после выборов было две — Моравецкий и Туск, — но мандат на создание кабмина был отдан первому как представителю победившей партии.

При этом всего за несколько дней до первого заседания парламента Польши «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Левые» объявили о создании коалиции и готовности сформировать новое правительство, имея в своем активе нужное количество голосов.

Передача власти по-польски

Ожидается, что появление оппозиционной коалиции не изменит решения Дуды, и на первом заседании Сейма право на формирование правительства получит Моравецкий. Как поясняет польский телеканал RMF, действующий премьер получит мандат и срок в две недели, за который ему нужно представить Дуде состав нового правительства. Затем уже президент Польши в течение 14 дней должен назначить кабмин Моравецкого. Потом у премьера будет еще две недели на формирование программы и лишь в конце Сейм вынесет решение о доверии или недоверии к правительству.

Если все сроки будут использованы на максимум, то решение по правительству ПиС, у которой нет большинства в парламенте, будет вынесено лишь 11 декабря . Согласно процедуре, после этого право на назначение претендента будут передано непосредственно Сейму и тут уже может быть сделан выбор в пользу Туска. С получением мандата ему предстоит повторить путь Моравецкого вплоть до голосования в парламенте.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что у кабмина Моравецкого не много шансов на успех и ПиС лишь пытается максимально отдалить момент передачи власти.

По словам эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ), доктора исторических наук Оксаны Петровской, «Право и справедливость» делает все возможное, чтобы затянуть процесс утверждения нового правительства.

«Все что можно будет сделать, они будут делать. Не исключено, что они пытаются вести какие-то переговоры с депутатами, чтобы добиться поддержки правительства Моравецкого. А если это не сработает, то потом они будут агитировать против одобрения кабмина Туска. Кроме того, приход Туска к власти не прекратит противостояние, поскольку «Право и справедливость» занимает не так уж мало мест в парламенте и имеет рычаг влияния в виде президента», — пояснила эксперт.

В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что ПиС просто математически не набирают большинства в Сейме Польши, а их коалиция с либеральными силами выглядит маловероятной.

«Если представить себе, что они привлекают новых партнеров, то это должен быть союзник из леволиберальной коалиции Туска. Зная острые идеологические расхождения между консерваторами и либералами в Польше, сложно представить, что будут найдены какие-то условия для перехода кого-то из этой группы партий на сторону «Право и справедливости». Поэтому правительство они, скорее всего, потеряют и попытаются максимально затянуть процесс», — добавил эксперт.

С точки зрения Лукьянова, за консерваторами, как минимум до выборов 2025 года, останется пост президента, однако в случае Дуды не все так однозначно. Он подчеркнул, что в начале своей карьеры политик состоял в либеральном Союзе свободы вместе с Туском и может двинуться в сторону оппозиции с ее приходом к власти.

Что изменится для России и Украины

Возможная смена власти в Польше на проевропейскую либеральную оппозицию вызывает крайне позитивный отклик в Европе на фоне противоречий между ПиС и Евросоюзом. В западных СМИ ожидают от кабмина Туска восстановления отношений с Брюсселем, Берлином и Парижем, что станет кардинальным изменением для Польши.

В этом контексте определенные перемены ждут и в Киеве, как пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинских дипломатов, в том числе более европейского подхода к поддержке Украины и отказа от претензий по болезненным историческим вопросам, к примеру по Волыни.

Что касается взаимодействия Польши с Россией, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не прогнозируют каких-то весомых перемен. Так Оксана Петровская из РИСИ считает, что абсолютно все равно, кто будет в руководстве республики.

«Единственное, изменения могут быть с точки зрения гонки вооружений, в которую втянута партия «Право и справедливость». Возможно, правительство Туска будет более разумно в этом вопросе и снизит траты на оборону. Глобально же политика Польши в отношении России не изменится.

Это касается и подходов Варшавы к конфликту на Украине. Радикально изменится только подход Польши по Евросоюзу, если к власти придет оппозиция», — пояснила эксперт.

Схожего мнения придерживается и главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, для России не имеет значения, кто находится у власти в Польше.

«В Польше очень острые разногласия по внутренним вопросам и по европейским, но в смысле Москвы они занимают одинаковую позицию. То есть рассматривают Россию как агрессивную, опасную для себя и противника. Поэтому мы находимся в удобной позиции и можем наблюдать за ситуацией как совершенно незаинтересованный, сторонний комментатор», — отметил эксперт.

Лукьянов добавил, что для Украины отношения с Польшей обострились в последнее время, но в большей степени это связано с выборами. Он подчеркнул, что даже если ПиС удастся сохранить власть, их позиция в отношении Киева будет смягчена.