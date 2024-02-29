«ЕС поставил все на Киев»: как украинский вопрос рассорил Европу

Эммануэль Макрон подтвердил свое спорное заявление об отправке западных военных на Украину. Союзники отказались поддерживать такие рассуждения политика. Более того, споры о поддержке Киева, по информации СМИ, уже привели к открытой вражде между Парижем и Берлином. Подливают масло в огонь проблемы между Украиной и Польшей, а также призывы Венгрии и Словакии к переговорам вместо военных поставок. Что происходит в Европе и грозит ли ей раскол из-за Киева — в материале «Газеты.Ru».

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед журналистами в Париже, объявил, что осознанно не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, он не отказывается от заявления, сделанного им 26 февраля, — тогда французский лидер заявил, что лидеры НАТО всерьез обсудили возможность отправки военных на Украину, но не пришли к консенсусу. При этом он подчеркнул, что «ничего не может быть исключено».

«Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено», — заметил Макрон.

Слова президента Франции о дискуссии по поводу отправки сил на Украину и о том, что Запад не может допустить победы России, вызвали довольно однозначную реакцию у его коллег по Евросоюзу и заокеанских партнеров в лице США — официальный отказ от ввода войск в зону конфликта. В частности, как пишет Tagesspielgel, Макрон вынудил канцлера Германии Олафа Шольца вступить с ним практически в открытую конфронтацию, исключив возможность отправки на Украину сухопутных войск европейских стран и государств НАТО.

«Следует ожидать раздраженной реакции в правительственных кругах за пределами ведомства федерального канцлера по поводу того, как бесцеремонно Шольц поставил Макрона на место», — говорится в материале.

Европейская напряженность

Негативный эффект от слов Макрона — лишь один из примеров споров между Берлином и Парижем по украинскому конфликту. К примеру, президент Франции решил создать коалицию по дальнобойному оружию для Киева, а Шольц в тот же день официально отказался поставлять немецкие ракеты Taurus Украине.

По мнению обозревателей Politico, трения между Берлином и Парижем начали перерастать в открытый конфликт. Издание указывает, что ФРГ недовольна крайне низкими тратами Франции на помощь Киеву, которые идут в разрез с громкими заявлениями Макрона по конфликту.

«Немецкий Кильский институт мировой экономии, который собирает данные о национальном вкладе в военные усилия Украины, оценивает Францию как явно отстающую страну с военной помощью в €640 млн по сравнению с Германией, которая предоставила или пообещала €17,7 млрд.

Поэтому Шольц использует любую возможность, чтобы оказать давление на страны ЕС — и особенно на Францию — с целью послать больше оружия и боеприпасов на Украину», — отмечается в тексте.

Украинская тема вызывает споры не только между Германией и Францией. Австрия, Словакия и Венгрия последовательно призывают к мирным переговорам, чем выделяются из общего хора голосов ЕС. Кроме того, Будапешт и Братислава против продолжения военной помощи, свою позицию венгерская сторона не раз подтверждала с помощью вето при голосовании по этим вопросам в ЕС.

Отдельным треком идет противостояние европейской политики по финансовой помощи Киеву, а именно экспортным послаблением, в частности, для зерна. Ярче всего проблема появляется в Польше в виде протестов фермеров и обсуждения закрытия границ для товаров с Украины для защиты собственного сельскохозяйственного рынка.

«Европейцы не могут отступиться»

В Европе есть понимание, что, пока ситуация в военном отношении качественно не изменится в пользу России, им придется продолжать поддержку Украины, считает научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

«США не дадут европейцам тут филонить, если даже сами ничего не будут делать. О том, как будут распределяться расходы на Украину, вероятно, согласия в ЕС нет. Со средствами у европейских стран действительно так себе. В первую очередь это касается Франции, которая и так очень мало тратит на помощь Киеву. Отсутствие средств Франция компенсируют большей политической прытью. Они критикуют тех же немцев по вопросам, в которых сами мало что делают, в частности, это касается военной поддержки», — добавил эксперт.

В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что Европа не перессорилась из-за Украины, но атмосфера достаточно напряженная, так как ЕС не может просто выйти из ситуации.

«Европейцы не могут отступиться от линии, которую проводят. Она может быть только общей, потому что, как только начнется какой-то внутренний разброд, это подорвет вообще все.

При этом США сейчас занимаются своими собственными делами, из-за чего Европа впервые ощутила, что она может оказаться без привычного уровня уверенности в Америке. ЕС сейчас втягивается в такую воронку, когда эскалация все больше пугает, а ее отсутствие грозит разбродом, который может привести к полной неопределенности», — указал эксперт.

Есть ли риск для ЕС?

Пока отдельные споры и ссоры между членами ЕС не приводят к изменению общей линии объединения на поддержку Украины и противостояние России, в том числе, за счет масштабных экономических санкций. Остается и согласие на тему того, что помощь Киеву может быть военной, но не должна привести к вступлению объединения в открытый конфликт с Москвой.

С точки зрения Тимофея Бордачева из НИУ ВШЭ, в Европе существуют серьезные противоречия, которые не добавляют устойчивости и стабильности европейской политической конструкции, чем радуют американцев.

«Раскола ЕС из-за этого ждать не стоит. Вопрос функционирования объединения не зависит от Макрона или Шольца. Весь феномен такого непринужденного поведения европейских лидеров, как раз и связан с этим. От них мало что зависит, и избирателям, чаще всего, неважно, что говорят и делают политики», — уверен эксперт.

В то же время Федор Лукьянов заметил, что сейчас нельзя говорить как о расколе в ЕС, так и о полной консолидации. По его мнению, нынешняя политика Европы — это колея, из которой она в силу целого ряда обстоятельств не может выйти.

«У них нет никакой альтернативной идеи, в том числе в контексте взаимодействия с Россией. Они не знают, что сказать Украине, на которую Европа поставила все. Без полной потери лица отказаться от этого в ЕС не смогут. Поэтому получилась вынужденная консолидация в условиях, когда непонятно, что можно сделать по-другому», — резюмировал эксперт.