«Эти мечты абсолютно не обоснованы». МИД заявил, что Россия не допустит превращение Балтики в море НАТО

В НАТО понимают, что закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Таким образом высокопоставленный дипломат отреагировал на высказывание президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Североатлантический альянс должен остановить проход судов РФ в случае, если будет доказана ее причастность к повреждению газопровода Balticconnector. Официальных результатов расследования пока нет.

Представители НАТО понимают, что закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех стран. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

«Во-первых, оно (Балтийское море) никогда не превратится во внутреннее море НАТО. Такие фигуры речи используют легковесные политики. Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», — сказал дипломат.

По его мнению, «эти мечты абсолютно не обоснованы».

«И тот, кто попытается реализовать эти мечты в какие-то практические действия, должен осознавать все негативные последствия», — предупредил Грушко.

Грушко комментировал идею закрытия Балтийского моря и ранее.

«Это (закрытие Балтийского моря для РФ) будем грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, и в особенности США, любят повторять на каждом углу. И в Брюсселе, и в других столицах стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага», — говорил журналистам заместитель министра.

Он добавил, что НАТО давно вынашивает мечту превратить Балтийское море во внутреннее озеро альянса.

«Этого не будет, не будет никогда», — заявил Грушко.

На столе должны лежать факты

Второй раз Грушко отреагировал на высказывание президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что НАТО должно остановить проход судов России по Балтийскому морю в случае, если будет доказана ее причастность к повреждению газопровода Balticconnector.

«Конечно, это вопрос, который затрагивает целый ряд (международных) норм в области морского права, но если причастность России будет доказана, то <...> необходимо будет обсудить возможность защиты нашей (НАТО) критической инфраструктуры, нужно будет провести переговоры о том, как мы можем перекрыть Балтийское море», — сказал Ринкевичс телекомпании LSM (цитата по ТАСС).

Но, считает президент Латвии, перед обсуждением вопроса с руководством НАТО нужно «иметь на столе ряд точных фактов». Вероятно, они скоро будут опубликованы.

«Я говорил с финским и эстонским президентами, вероятно, уже ясно, в каком направлении движется расследование», — намекнул Ринкевичс.

«В свою очередь глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш отметил в интервью латвийскому телеканалу, что трудно представить, как именно можно закрыть Балтийское море», — пишет ТАСС.

Как быть с результатами диверсии на «Северных потоках»?

Идею Ринкевичса ранее комментировали в Кремле. Президент Владимир Путин заявил, что Запад намерен устраивать диверсии и саботаж против России.

«Она (газопроводная труба. — Прим. ред.) сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб. Вот такие вот вещи, конечно, могут использовать против нас», — предупредил глава государства.

Путин считает важным заранее просчитывать риски и реагировать на них с опережением.

«У господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении «Северных потоков», что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?» — говорил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заверил, что «Россия не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода».

«А вот как Латвия поведет себя в отношении случая с «Северными потоками», нам очень интересно», — сказал Песков.

Balticconnector восстановят не раньше апреля

Авария на 77-километровом Balticconnector произошла 8 октября. Компании-операторы газотранспортной системы Финляндии и Эстонии Gasgrid Finland и Elering заметили необычное падение давления, подача газа была остановлена. В Elering сразу заявили, что газопровод, скорее всего, был поврежден в результате внешнего воздействия. Такую версию допустил и финский президент Саули Ниинистё. Финляндия и Эстония ведут совместное расследование. Европейские СМИ, ссылаясь на свои источники, указывали на причастность России. Однако власти балтийских стран призывали дождаться результатов расследования.

24 октября Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что обнаружила на месте утечки якорь массой 6 тонн. У него не хватает одного зубца. Финские силовики сообщили, что рядом с трубопроводом виден «след сопротивления», который тянется к месту разрыва.

Под подозрением сейчас находится китайское судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга. Эстонская газета Postimees со ссылкой на сервис Marine Traffic сообщала, что контейнеровоз находился над газопроводом в момент его повреждения. Финляндия контактирует с Китаем, там выразили готовность помогать в расследовании инцидента.

31 октября Gasgrid заявила, что газопровод будет восстановлен не ранее апреля 2024 года. Одновременно с Balticconnector был поврежден подводный кабель связи между Финляндией и Эстонией. Он уже восстановлен, части кабеля отправлены на экспертизу.