Появилась деликатная информация: к повреждению Balticconnector может быть причастно судно Китая

Контейнеровоз КНР Newnew Polar Bear находился над финско-эстонским газопроводом Balticconnector в момент его повреждения, узнала газета Postimees. Власти Эстонии не торопятся контактировать с китайской стороной из-за открывшейся деликатной информации, которая требует проверки. В это время финские СМИ по-прежнему допускают, что к инциденту причастна Россия.

«Деликатная информация»

В момент повреждения газопровода Balticconnector над ним находился китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, который ходит под флагом Гонконга. Об этом написала эстонская газета Postimees со ссылкой на сервис Marine Traffic.

Согласно материалу, Newnew Polar Bear направлялся из Шанхая в Санкт-Петербург с остановкой в Калининграде. Контейнеровоз шел со скоростью 11 узлов, при подходе к Baiticconnector в 1:19 снизил скорость до 9,5 узла, в 1:24 вновь шел со скоростью более 11 узлов.

Компания Gasgrid Finland (оператор газотранспортной системы Финляндии) в своем пресс-релизе, опубликованном вскоре после аварии сообщала, что резкое падение давления в газопроводе было зафиксировано «незадолго до двух часов ночи».

Представители госструктур рассказали Postimees, что правоохранительные органы не рассказывают о ходе следствия из-за открывшейся деликатной информации, которая требует проверки.

«По этой же причине эстонцы не потребовали у китайцев ответа на дипломатическом уровне. Поскольку официально подозреваемых нет, то и требовать с них нечего», — отмечается в публикации.

Издание обратило внимание на то, что накануне МИД страны распространил пресс-релиз, в котором говорится, что 13 октября в Пекине состоялись политические консультации между эстонскими и китайскими дипломатами. Неизвестно, имеют ли они отношение к инциденту на газопроводе.

Корабли под подозрением

Как пишет Postimees, допускалась возможность причастности к повреждению российского грузового судна «СГВ Флот». Газета Helsingin Sanomat, проанализировав данные Marine Traffic, обнаружила, что оно простояло с вечера 6 октября до вечера 8 октября в центральной части Финского залива, там, где получил повреждения Balticconnector.

Глава коммерческого отдела «Балтийской топливной компании» (ей принадлежит «СГВ Флот») Михаил Касаткин пояснил Helsingin Sanomat, что пребывание корабля в этом районе связано исключительно с погодными условиями.

«Если посмотреть историю погоды, ветер был 25-30 метров в секунду. Волны были высотой до трех метров. Судно находилось там пару дней, а затем возобновило свое движение», — рассказал Касаткин.

Помимо российского корабля, в районе места аварии были еще четыре грузовых судна, приписанных к портам Либерии, Панамы, Мальты и Островов Кука, сообщила телерадиокомпания Yle. Авторы материала допускают, что их присутствие может быть связано с «диверсионной операцией» России.

Центральная криминальная полиция Финляндии опознала корабли, находившиеся в районе трубопровода во время инцидента, и изучает их деятельность. Это газете Ilta-Sanomat сообщил возглавляющий расследование комиссар Ристо Лохи.

«Расследование находится в очень активной фазе и двигается по нескольким направлениям. Уже сейчас о произошедшем накопилось очень большое количество данных, которые постоянно анализируются», — добавил Лохи.

При этом проведение следственных мероприятий осложнено погодными условиями и размерами участка, на котором случилась авария.

На ремонт уйдут месяцы

Инцидент на 77-километровом газопроводe Balticconnector (между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски, соединяющем газовые сети двух стран) произошел в воскресенье, 8 октября. В системе резко упало давление. Специалисты перекрыли подачу газа.

«Небольшое» сотрясение (магнитудой 1) у газопровода зарегистрировали сейсмологи Норвегии. По их данным, оно значительно слабее тех, которые были зафиксированы при диверсии на газопроводах «Северный поток» в прошлом году.

По словам директора Gasgrid Finland Янне Грёнлунда, для возобновления работы Balticconnector «наверняка потребуются месяцы».

Финляндия и Эстония ведут совместное расследование. Местная пресса, ссылаясь на свои источники, указывала на причастность к диверсии РФ, однако власти европейских стран призывали дождаться результатов расследования.