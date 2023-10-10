Россия под подозрением: утечка на газопроводе Balticconnector произошла из-за внешнего воздействия

Газопровод Balticconnector и кабель связи между Финляндией и Эстонией «весьма вероятно» были повреждены в результате внешнего воздействия. Об этом говорится в заявлении финского президента Саули Ниинистё.
«К повреждению подводной инфраструктуры мы отнеслись серьезно, с воскресенья (8 октября. — «Газета.Ru») ведется расследование причин. Государственная администрация была тщательно проинформирована о сложившейся ситуации», — сообщил политик.
Уточняется, что Финляндия и Эстония ведут совместное расследование.
«Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я разговаривал с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готово оказать содействие в расследовании», — подчеркнул Ниинистё.
Согласно заявлению, инцидент никак не повлияет на безопасность поставок газа из Финляндии.
Финны ищут «российский след»
«Би-би-си» со ссылкой на финские источники сообщает, что в причастности к произошедшему подозревают Россию, а диверсия — это якобы «возмездие» за присоединение Финляндии к НАТО в апреле этого года.
Журналисты спросили Ниинистё, что думают спецслужбы страны по поводу связи РФ с произошедшим.
«Давайте сначала выясним, какова природа этих повреждений», — ответил президент и пообещал сделать публичное заявление, если Москва окажется причастной.
Корреспондент издания Iltalehti поинтересовался у политика, что он хочет сказать финнам, которые считают, что за повреждением газопровода стоит РФ.
«Я не собираюсь сейчас втягивать в это Россию, — заявил глава государства. — Но прекрасно понимаю, что произошедшее вызывает немалое беспокойство и страх, или по крайней мере, настороженность.
Надо сказать, что ситуация в мире сейчас напряженная. Конечно, мы не живем в изоляции. Поэтому нужно быть осторожными».
Что известно о диверсии
Инцидент на 77-километровом газопроводe Balticconnector (между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски, соединяющем газовые сети двух стран) произошел в воскресенье, 8 октября.
«Компания Gasgrid Finland (оператор газотранспортной системы Финляндии. — «Газета.Ru») и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 02:00 заметили необычное падение давления в морском газопроводе между двумя странами. На основании наблюдений возникли подозрения, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дал течь», — сообщила Gasgrid Finland.
Согласно тексту заявления, утечка была остановлена.
В финской криминальной полиции проинформировали, что повреждение расследуется как «вандализм».
В энергетической компании Elering не исключили, что газопровод был поврежден умышленно, но не захотели спекулировать на эту тему.
«Небольшое» сотрясение (магнитудой в 1 балл) у газопровода зарегистрировали сейсмологи Норвегии. По их данным, оно значительно слабее тех, которые были зафиксированы при диверсии на газопроводах «Северный поток» в прошлом году.
По словам директора, Gasgrid Finland Янне Грёнлунда, для возобновления работы Balticconnector «наверняка потребуются месяцы».
Литва после аварии решила усилить охрану стратегических объектов.
«ЕС полон решимости обеспечить и усилить защиту своей критически важной инфраструктуры. Необходимо тщательное расследование», — написал глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X (ранее Twitter) после телефонных разговоров с премьерами Финляндии и Эстонии.