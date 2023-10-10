Россия под подозрением: утечка на газопроводе Balticconnector произошла из-за внешнего воздействия

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что газопровод Balticconnector, соединяющий страну с Эстонией, «весьма вероятно» был поврежден в результате внешнего воздействия. Он подчеркнул, что НАТО готово помочь с расследованием инцидента. По мнению финских источников, диверсия стала «возмездием» РФ за присоединение Финляндии к альянсу. Однако Ниинистё призвал «не втягивать в это Россию».

Газопровод Balticconnector и кабель связи между Финляндией и Эстонией «весьма вероятно» были повреждены в результате внешнего воздействия. Об этом говорится в заявлении финского президента Саули Ниинистё.

«К повреждению подводной инфраструктуры мы отнеслись серьезно, с воскресенья (8 октября. — «Газета.Ru») ведется расследование причин. Государственная администрация была тщательно проинформирована о сложившейся ситуации», — сообщил политик.

Уточняется, что Финляндия и Эстония ведут совместное расследование.

«Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я разговаривал с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готово оказать содействие в расследовании», — подчеркнул Ниинистё.

Согласно заявлению, инцидент никак не повлияет на безопасность поставок газа из Финляндии.

Финны ищут «российский след»

«Би-би-си» со ссылкой на финские источники сообщает, что в причастности к произошедшему подозревают Россию, а диверсия — это якобы «возмездие» за присоединение Финляндии к НАТО в апреле этого года.

Журналисты спросили Ниинистё, что думают спецслужбы страны по поводу связи РФ с произошедшим.

«Давайте сначала выясним, какова природа этих повреждений», — ответил президент и пообещал сделать публичное заявление, если Москва окажется причастной.

Корреспондент издания Iltalehti поинтересовался у политика, что он хочет сказать финнам, которые считают, что за повреждением газопровода стоит РФ.

«Я не собираюсь сейчас втягивать в это Россию, — заявил глава государства. — Но прекрасно понимаю, что произошедшее вызывает немалое беспокойство и страх, или по крайней мере, настороженность.

Надо сказать, что ситуация в мире сейчас напряженная. Конечно, мы не живем в изоляции. Поэтому нужно быть осторожными».

Что известно о диверсии

Инцидент на 77-километровом газопроводe Balticconnector (между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски, соединяющем газовые сети двух стран) произошел в воскресенье, 8 октября.

«Компания Gasgrid Finland (оператор газотранспортной системы Финляндии. — «Газета.Ru») и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 02:00 заметили необычное падение давления в морском газопроводе между двумя странами. На основании наблюдений возникли подозрения, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дал течь», — сообщила Gasgrid Finland.

Согласно тексту заявления, утечка была остановлена.

В финской криминальной полиции проинформировали, что повреждение расследуется как «вандализм».

В энергетической компании Elering не исключили, что газопровод был поврежден умышленно, но не захотели спекулировать на эту тему.

«Небольшое» сотрясение (магнитудой в 1 балл) у газопровода зарегистрировали сейсмологи Норвегии. По их данным, оно значительно слабее тех, которые были зафиксированы при диверсии на газопроводах «Северный поток» в прошлом году.

Взрывы на «Северных потоках» 26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Читать дальше

По словам директора, Gasgrid Finland Янне Грёнлунда, для возобновления работы Balticconnector «наверняка потребуются месяцы».

Литва после аварии решила усилить охрану стратегических объектов.

«ЕС полон решимости обеспечить и усилить защиту своей критически важной инфраструктуры. Необходимо тщательное расследование», — написал глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X (ранее Twitter) после телефонных разговоров с премьерами Финляндии и Эстонии.