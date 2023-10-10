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Россия под подозрением: утечка на газопроводе Balticconnector произошла из-за внешнего воздействия

Президент Финляндии считает причиной утечки на газопроводе внешнее воздействие

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Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters
Финский президент Саули Ниинистё заявил, что газопровод Balticconnector, соединяющий страну с Эстонией, «весьма вероятно» был поврежден в результате внешнего воздействия. Он подчеркнул, что НАТО готово помочь с расследованием инцидента. По мнению финских источников, диверсия стала «возмездием» РФ за присоединение Финляндии к альянсу. Однако Ниинистё призвал «не втягивать в это Россию».

Газопровод Balticconnector и кабель связи между Финляндией и Эстонией «весьма вероятно» были повреждены в результате внешнего воздействия. Об этом говорится в заявлении финского президента Саули Ниинистё.

«К повреждению подводной инфраструктуры мы отнеслись серьезно, с воскресенья (8 октября. — «Газета.Ru») ведется расследование причин. Государственная администрация была тщательно проинформирована о сложившейся ситуации», — сообщил политик.

Уточняется, что Финляндия и Эстония ведут совместное расследование.

«Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я разговаривал с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готово оказать содействие в расследовании», — подчеркнул Ниинистё.

Согласно заявлению, инцидент никак не повлияет на безопасность поставок газа из Финляндии.

Финны ищут «российский след»

«Би-би-си» со ссылкой на финские источники сообщает, что в причастности к произошедшему подозревают Россию, а диверсия — это якобы «возмездие» за присоединение Финляндии к НАТО в апреле этого года.

Журналисты спросили Ниинистё, что думают спецслужбы страны по поводу связи РФ с произошедшим.

«Давайте сначала выясним, какова природа этих повреждений», — ответил президент и пообещал сделать публичное заявление, если Москва окажется причастной.

Корреспондент издания Iltalehti поинтересовался у политика, что он хочет сказать финнам, которые считают, что за повреждением газопровода стоит РФ.

«Я не собираюсь сейчас втягивать в это Россию, — заявил глава государства. — Но прекрасно понимаю, что произошедшее вызывает немалое беспокойство и страх, или по крайней мере, настороженность.

Надо сказать, что ситуация в мире сейчас напряженная. Конечно, мы не живем в изоляции. Поэтому нужно быть осторожными».

Что известно о диверсии

Инцидент на 77-километровом газопроводe Balticconnector (между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски, соединяющем газовые сети двух стран) произошел в воскресенье, 8 октября.

«Компания Gasgrid Finland (оператор газотранспортной системы Финляндии. — «Газета.Ru») и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 02:00 заметили необычное падение давления в морском газопроводе между двумя странами. На основании наблюдений возникли подозрения, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дал течь», — сообщила Gasgrid Finland.

Согласно тексту заявления, утечка была остановлена.

В финской криминальной полиции проинформировали, что повреждение расследуется как «вандализм».

В энергетической компании Elering не исключили, что газопровод был поврежден умышленно, но не захотели спекулировать на эту тему.

«Небольшое» сотрясение (магнитудой в 1 балл) у газопровода зарегистрировали сейсмологи Норвегии. По их данным, оно значительно слабее тех, которые были зафиксированы при диверсии на газопроводах «Северный поток» в прошлом году.

По словам директора, Gasgrid Finland Янне Грёнлунда, для возобновления работы Balticconnector «наверняка потребуются месяцы».

Литва после аварии решила усилить охрану стратегических объектов.

«ЕС полон решимости обеспечить и усилить защиту своей критически важной инфраструктуры. Необходимо тщательное расследование», — написал глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X (ранее Twitter) после телефонных разговоров с премьерами Финляндии и Эстонии.

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