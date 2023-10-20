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Латвия призвала закрыть Балтийское море для российских кораблей. В Москве оценили идею

Песков ответил на предложение главы Латвии закрыть Балтийское море для России

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс призвал закрыть Балтийское море для всех российских судов, если расследование докажет причастность России к диверсии на Balticconnector, которая произошла 8 октября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ призвал Латвию подумать над закрытием моря для виновных в подрыве «Северных потоков».

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире телеканала TV3 заявил, что Балтийское море могут закрыть для всех российских кораблей, если выявят причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.

«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны. Ну, маловероятно, что другой страны. <...> То я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — сказал Ринкевичс, цитата по РИА Новости.

Латвийский президент утверждает, что в данный момент вопрос не обсуждается, потому что нужно «дождаться конкретных и четких результатов расследования». Однако, по его мнению, уже сейчас стоит усилить патрулирование акватории Балтийского моря силами НАТО. По словам Ринкевичса, он обсуждал этот вопрос с президентами Эстонии и Финляндии.

В Москве ответили

Комментируя предложение Ринкевичса, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС предложил подумать, что делать с Балтийским морем, когда установят виновников взрывов на «Северных потоках».

«Что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении «Северных потоков», что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?» — сказал ТАСС Песков.

По его словам, Россия «не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода». «А вот как Латвия поведет себя в отношении случая с «Северными потоками», нам очень интересно», — добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что никаких объективных доказательств возможной причастности РФ к утечке из газопровода Balticconnector и прекращению его работы нет.

Повреждение Balticconnector

Balticconnector – газопровод, который проходит по дну Финского залива между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. 8 октября финские и эстонские операторы газопровода зафиксировали падение давления в морской части провода и заявили, что это свидетельствует о вероятной утечке.

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что подводная инфраструктура была повреждена в результате внешнего воздействия. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки.

По факту произошедшего Финляндия и Эстония проводят совместное расследование. Финская полиция считает приоритетной версией причастность к повреждению газопровода китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear. Эстонская газета Postimees со ссылкой на сервис Marine Traffic сообщила, что в момент повреждения инфраструктуры над ней находился китайский контейнеровоз.

Россия также находится под подозрением. Газета Helsingin Sanomat со ссылкой на данные Marine Traffic пишет, что российское судно «СГВ Флот» находилось с вечера 6 октября до вечера 8 октября в центральной части Финского залива, поэтому теоретически может быть причастно к повреждению.

Михаил Касаткин, глава коммерческого отдела «Балтийской топливной компании», которой принадлежит судно, пояснил Helsingin Sanomat, что пребывание корабля в этом районе связано исключительно с погодными условиями.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов 11 октября заявил журналистам, что Россия осуждает разрушение любых объектов топливно-энергетического комплекса.

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