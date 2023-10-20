Латвия призвала закрыть Балтийское море для российских кораблей. В Москве оценили идею

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс призвал закрыть Балтийское море для всех российских судов, если расследование докажет причастность России к диверсии на Balticconnector, которая произошла 8 октября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ призвал Латвию подумать над закрытием моря для виновных в подрыве «Северных потоков».

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире телеканала TV3 заявил, что Балтийское море могут закрыть для всех российских кораблей, если выявят причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.

«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны. Ну, маловероятно, что другой страны. <...> То я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — сказал Ринкевичс, цитата по РИА Новости.

Латвийский президент утверждает, что в данный момент вопрос не обсуждается, потому что нужно «дождаться конкретных и четких результатов расследования». Однако, по его мнению, уже сейчас стоит усилить патрулирование акватории Балтийского моря силами НАТО. По словам Ринкевичса, он обсуждал этот вопрос с президентами Эстонии и Финляндии.

В Москве ответили

Комментируя предложение Ринкевичса, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС предложил подумать, что делать с Балтийским морем, когда установят виновников взрывов на «Северных потоках».

«Что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении «Северных потоков», что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?» — сказал ТАСС Песков.

По его словам, Россия «не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода». «А вот как Латвия поведет себя в отношении случая с «Северными потоками», нам очень интересно», — добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что никаких объективных доказательств возможной причастности РФ к утечке из газопровода Balticconnector и прекращению его работы нет.

Повреждение Balticconnector

Balticconnector – газопровод, который проходит по дну Финского залива между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. 8 октября финские и эстонские операторы газопровода зафиксировали падение давления в морской части провода и заявили, что это свидетельствует о вероятной утечке.

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что подводная инфраструктура была повреждена в результате внешнего воздействия. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки.

По факту произошедшего Финляндия и Эстония проводят совместное расследование. Финская полиция считает приоритетной версией причастность к повреждению газопровода китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear. Эстонская газета Postimees со ссылкой на сервис Marine Traffic сообщила, что в момент повреждения инфраструктуры над ней находился китайский контейнеровоз.

Россия также находится под подозрением. Газета Helsingin Sanomat со ссылкой на данные Marine Traffic пишет, что российское судно «СГВ Флот» находилось с вечера 6 октября до вечера 8 октября в центральной части Финского залива, поэтому теоретически может быть причастно к повреждению.

Михаил Касаткин, глава коммерческого отдела «Балтийской топливной компании», которой принадлежит судно, пояснил Helsingin Sanomat, что пребывание корабля в этом районе связано исключительно с погодными условиями.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов 11 октября заявил журналистам, что Россия осуждает разрушение любых объектов топливно-энергетического комплекса.