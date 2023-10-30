МИД Израиля вызвал посла России. Ему выражен протест из-за визита делегации ХАМАС в Москву

МИД Израиля вызвал российского посла в стране Анатолия Викторова из-за визита ХАМАС в Москву. В ведомстве дипломату выразили протест и подчеркнули, что РФ «создает впечатление легитимации терроризма». В Кремле объяснили, зачем делегация палестинского движения приезжала в Москву, и пообещали продолжать контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

Российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны, чтобы выразить протест в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«Заместитель гендиректора МИД по делам Евразии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях», — добавили в израильском МИДе.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, Москва, решившая принять у себя лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за события 7 октября, «создает впечатление легитимации терроризма против израильтян».

ХАМАС в Москве

26 октября в Москву прибыл член политбюро ХАМАС Абу Марзук и еще ряд представителей движения. Переговоров с Владимиром Путиным у них не было, заверили в Кремле. Делегация ХАМАС встречалась только с российскими дипломатами. Израиль осудил прием представителей палестинского движения и счел такой шаг «легитимацией терроризма».

МИД России уточнил позже, что на встрече с Марзуком обсуждались вопросы освобождения заложников, находящихся в секторе Газа. Посольство РФ в Тель-Авиве тоже заявило, что действия Москвы прежде всего ориентированы на освобождение пленных:

«Контакты и действия России в Ближневосточном регионе и в международных организациях ориентированы в первую очередь на немедленное освобождение находящихся в сектора Газа заложников, а также решение вопросов, связанных с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан».

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти будут продолжать контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

Беспорядки в Махачкале

Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы несанкционированно проникли сотни человек, которые ждали прибытия рейса из Тель-Авива. В руках у некоторых из них были флаги Палестины. Они сумели попасть на летное поле и окружить самолет. К настоящему моменту аэродром столицы Дагестана освобожден от нарушителей порядка, сообщила Росавиация.

Офис премьер-министра и МИД Израиля заявили, что внимательно следят за развитием событий и ждут от российских властей решительных действий:

«Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян».