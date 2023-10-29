«Выселить сможете их?» На Северном Кавказе прошли антисемитские митинги

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей региона не поддаваться на провокации на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
«В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране. События субботнего вечера в Махачкале и Хасавюрте – яркий тому пример», — говорится в сообщении.
Накануне несколько сотен человек собрались у отеля «Фламинго» в Хасавюрте, в котором как они считали, находятся беженцы из Израиля, приехавшие к родственникам.
«За пару часов возле отеля собралась толпа негодующих граждан, которые требовали выселить израильтян, выгнать их из города и республики. Звучали и другие призывы. Большинство этих выкриков — откровенно человеконенавистнические», — сообщает издание NewsTracker.
На место приехало несколько нарядов полиции.
«Да, было очень много людей, полиция сразу приехала. Туда (в гостиницу) камнями кидали, окна разбитые были, были агрессивные люди», — рассказал «Газете.Ru» очевидец.
Судя по сообщениям в Telegram-каналах, сотрудники правоохранительных органов впустили в здание двух представителей от митингующих, чтобы они могли убедиться, что в гостинице размещены только туристы из российских регионов. Лишь после этого люди стали расходиться.
NewsTracker сообщает, что после митинга администрация отеля вывесила на входной двери объявление: «Иностранцам гражданам ИЗРАИЛЯ (ЕВРЕЯМ) ВХОД СТРОГО ЗАПРЕЩЕН!!! И НЕ ПРОЖИВАЮТ ЗДЕСЬ!!!» В самой гостинице «Фламинго» не смогли прокомментировать инцидент.
Виноваты «враги России»
«Что произошло? Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы», — прокомментировал Сергей Меликов.
По его мнению, инцидент «никак не красит» тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. «Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона!» — подчеркивает глава Дагестана.
Он отметил профессиональную работу сотрудников регионального МВД и муниципальных властей и указал на необходимость провести действия «по нейтрализации деструктивных сил».
«Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество! Необдуманными поступками вы только усугубляете ситуацию, радуя подонков, желающих в своих целях использовать чувство справедливости, неравнодушное отношение к чужому горю и сплоченность, которые всегда отличали дагестанцев», — говорится в сообщении Сергея Меликова.
Присоединился Черкесск
NewsTracker сообщает, что подобный митинг прошел в Черкесске (Карачаево-Черкесская республика). Издание публикует видео разговора местных жителей с представителем администрации.
«Я вас спрашиваю, вы можете помочь? Выселить сможете их (по всей видимости, евреев. – «Газета.Ru») – задает вопрос девушка.
«Законными путями?» — удивленно переспрашивает чиновник.
Далее мужчина предлагает собравшимся выделить одного представителя для переговоров.