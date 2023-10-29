«Выселить сможете их?» На Северном Кавказе прошли антисемитские митинги

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей региона не поддаваться на провокации на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Он считает, что в его регионе «некоторые горячие головы» среагировали на призывы «врагов России». С таким обращением Меликов выступил после стихийных митингов. В Хасавюрте агрессивная толпа собралась у одного из отелей с требованием выдать евреев, которые якобы приехали к родственникам. В Черкесске толпа и вовсе требовала выселить евреев из региона. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей региона не поддаваться на провокации на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране. События субботнего вечера в Махачкале и Хасавюрте – яркий тому пример», — говорится в сообщении.

Накануне несколько сотен человек собрались у отеля «Фламинго» в Хасавюрте, в котором как они считали, находятся беженцы из Израиля, приехавшие к родственникам.

«За пару часов возле отеля собралась толпа негодующих граждан, которые требовали выселить израильтян, выгнать их из города и республики. Звучали и другие призывы. Большинство этих выкриков — откровенно человеконенавистнические», — сообщает издание NewsTracker.

На место приехало несколько нарядов полиции.

«Да, было очень много людей, полиция сразу приехала. Туда (в гостиницу) камнями кидали, окна разбитые были, были агрессивные люди», — рассказал «Газете.Ru» очевидец.

Судя по сообщениям в Telegram-каналах, сотрудники правоохранительных органов впустили в здание двух представителей от митингующих, чтобы они могли убедиться, что в гостинице размещены только туристы из российских регионов. Лишь после этого люди стали расходиться.

NewsTracker сообщает, что после митинга администрация отеля вывесила на входной двери объявление: «Иностранцам гражданам ИЗРАИЛЯ (ЕВРЕЯМ) ВХОД СТРОГО ЗАПРЕЩЕН!!! И НЕ ПРОЖИВАЮТ ЗДЕСЬ!!!» В самой гостинице «Фламинго» не смогли прокомментировать инцидент.

Виноваты «враги России»

«Что произошло? Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы», — прокомментировал Сергей Меликов.

По его мнению, инцидент «никак не красит» тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. «Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона!» — подчеркивает глава Дагестана.

Он отметил профессиональную работу сотрудников регионального МВД и муниципальных властей и указал на необходимость провести действия «по нейтрализации деструктивных сил».

«Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество! Необдуманными поступками вы только усугубляете ситуацию, радуя подонков, желающих в своих целях использовать чувство справедливости, неравнодушное отношение к чужому горю и сплоченность, которые всегда отличали дагестанцев», — говорится в сообщении Сергея Меликова.

Присоединился Черкесск

NewsTracker сообщает, что подобный митинг прошел в Черкесске (Карачаево-Черкесская республика). Издание публикует видео разговора местных жителей с представителем администрации.

«Я вас спрашиваю, вы можете помочь? Выселить сможете их (по всей видимости, евреев. – «Газета.Ru») – задает вопрос девушка.

«Законными путями?» — удивленно переспрашивает чиновник.

Далее мужчина предлагает собравшимся выделить одного представителя для переговоров.