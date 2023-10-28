«Смотрим на Россию как на ближайшего друга». ХАМАС готов освободить заложников-россиян

Израиль призвал ХАМАС не делить заложников по гражданству, а отпустить всех. Заявление было сделано после того, как движение пообещало отпустить пленных с гражданством РФ. По предварительным данным, речь идет о восьми россиянах. Соответствующая договоренность могла быть достигнута на недавних переговорах делегации ХАМАС с российскими дипломатами в Москве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Член политбюро и глава отдела по внешним связям движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о готовности отпустить восемь заложников с двойным гражданством, второе из которых — российское.

Ранее Россия передала ХАМАС список людей, которые, предположительно, могут находиться в плену в секторе Газа.

«Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга. <...> Сейчас мы ищем тех людей, [список] которых передала российская сторона. Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Марзук добавил, что ХАМАС относится к попавшим в плен мирным гражданам «как к гостям». Людей захватили в плен в результате хаоса на фоне разгрома израильской «бригады Газы», уточнил он.

«Мы освободим их, когда для этого будут созданы условия. Что касается другой части, а именно военных, то их освобождение требует переговоров, обмена пленными», — добавил представитель ХАМАС.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Соловьев Live» говорил, что в секторе Газа удерживаются трое россиян. У всех из них также есть израильское гражданство.

«Отпускать должны всех»

Посол Израиля в России Александр Бен Цви в свою очередь призвал не делить заложников ХАМАС по гражданству и освободить всех, кто был захвачен во время атаки 7 октября.

«Как вы знаете, мы очень против того, чтобы начинали делать селекцию по гражданству. Давайте сначала этих отпускать, потом французов, японцев и так далее. Надо отпускать всех: женщин, детей, стариков. У всех израильское гражданство. У некоторых есть двойное, это правда. Ну и что? Нужно всех отпускать, а не начинать селекцию», — сказал Бен Цви в беседе с РБК.

По словам дипломата, он не контактировал с российским МИД после визита представителей ХАМАС в Россию на этой неделе.

По данным Израиля, в секторе Газа сейчас находятся более 220 заложников. Среди них более 80 иностранцев или лиц с двойным гражданством. Пока при посредничестве Катара и Египта удалось освободить только четырех заложников.

26 октября член политбюро ХАМАС Марзук провел переговоры с российскими дипломатами в Москве. При этом никаких контактов с Кремлем не было. МИД Израиля осудил прием делегации в российской столице.

По словам Марзука, представители делегации движения во время визита обсудили будущее ближневосточного региона, отличное от того, «которое рисуют США». «Обсудили все, что касается палестинской проблемы, как вместе определим будущее для всего региона и человечества, отличное от того будущего, которое рисуют США», — заявил он.

Число погибших в секторе Газа превысило 7,7 тысячи человек, сообщил минздрав Газы. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне.

28 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы военных действий.