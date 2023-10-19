«Лицемерие в кубе»: Венгрия раскритиковала премьера Эстонии за слова о встрече Орбана и Путина

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал лицемерием реакцию премьера Эстонии Каи Каллас на встречу Виктора Орбана и Владимира Путина в Пекине. Каллас сообщила, что ей было «очень неприятно» это видеть. После этого Сийярто припомнил о скандале в Эстонии после того, как выяснилось, что компания ее мужа поддерживает связи с Россией после начала СВО.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьера Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров Виктора Орбана и Владимира Путина в Пекине.

«Эстонский премьер-министр назвала встречу очень неприятной и лишенной всякой логики и выразила возмущение.

При всем моем уважении, это Кая Каллас, та самая Кая Каллас, муж которой, как недавно выяснилось, владел компанией, поставлявшей сырье на российский завод на сумму €30 млн даже после начала военных действий [на Украине], несмотря на боевые действия», — написал дипломат на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Встреча Путина и Орбана в Китае

Встреча Путина и Орбана прошла на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине 17 октября.

На ней российский президент заявил, что страны десятилетиями выстраивают отношения с учетом интересов друг друга, Венгрия остается одной из немногих стран в Евросоюзе, с которой у России есть «возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе».

Орбан заверил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России.

«Как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и взаимно расширять наилучшие контакты», — заверил европейский политик.

Отношения Венгрии с Россией, по мнению Орбана, потеряли очень много из-за специальной военной операции и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно».

Отмечая на вопросы журналистов во время визита в Китай, Путин назвал ерундой утверждения о «пророссийских настроениях» Орбана:

«У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик. А нападают на него главным образом не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа».

Сийярто же по итогом переговоров лидеров стран в КНР тоже призвал «сохранить все, что можно спасти от санкционных мер, особенно в области энергетики и экономики» в отношениях между двумя странами.

«Очень, очень неприятно»

«Было очень, очень неприятно это (встречу Путина и Орбана. — «Газета.Ru») видеть», — сказала накануне Кая Каллас агентству Reuters.

Встреча Путина и Орбана, по ее мнению, была лишена логики с учетом Венгерского восстания 1956 года против просоветского режима.

«То, что произошло в Венгрии, то, что там сделали русские, не является каким-то отдаленным прошлым», — считает Каллас.

Скандал с мужем Каллас

В августе в Эстонии разразился скандал из-за сообщений СМИ о том, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, продолжает работать в России после начала СВО в феврале 2022 года. Политик утверждала, что «не имеет ни малейшего представления о бизнесе мужа».

«Мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело», — сказала Кая Каллас в интервью Delfi.

Однако покидать пост премьер-министра (к этому призывал президент Эстонии Алар Карис) Каллас отказалась.

Халлик заявил о намерении продать свою долю в Stark Logistics. По словам Каллас, сотрудничать с РФ «неправильно с моральной точки зрения».