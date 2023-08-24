«Шакалы, я не вижу причин для отставки». У премьера Эстонии нашли связь с Россией

В Эстонии продолжает разгораться скандал из-за внезапно выяснившегося факта сотрудничества с Россией компании Stark Logistics, связанной с премьером страны Каей Каллас. Доля в этой фирме принадлежит мужу политика. Когда новость о работе Stark Logistics на территории РФ появилась в СМИ, оппозиция обрушилась на Каллас с резкой критикой. Президент Алар Карис тоже призвал ее объясниться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что до недавнего времени ничего не знала о бизнесе своего супруга Арво Халлика в России.

«Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», — подчеркнула Каллас на пресс-конференции правительства (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, компания мужа прекращает свою деятельность в России. В настоящее время продолжается сотрудничество только с одной эстонской компанией, которая уходит из РФ.

«По словам мужа, у них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться, чтобы не оставлять там деньги», — добавила эстонский премьер.

«Оппозиция чует кровь»

Чуть позже Каллас заявила порталу Delfi, что не собирается уходить в отставку из-за ситуации вокруг бизнеса своего супруга.

«Оппозиция делает свое дело — она, конечно, чует кровь, да? Шакалы тут же примчались. Я не вижу причин для своей отставки. Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого», — сказала она журналистам.

Премьер вновь подчеркнула, что Stark Logistics не нарушила санкций или «неписаных правил».

Суть скандала

23 августа эстонский портал ERR сообщил, что принадлежащая супругу премьера транспортная компания Stark Logistics продолжает сотрудничество с российскими компаниями, ввозя различные грузы в Россию.

Лидер оппозиционной парламентской партии Isamaa Урмас Рейнсалу тут же заявил, что вновь открывшиеся факты о главе правительства «позорят Эстонию». По словам политика, с юридической точки зрения претензий к Каллас и ее мужу быть не может, так как компания Stark Logistics занималась перевозкой грузов, не подпадающих под санкции ЕС. В то же время с этической точки зрения это парадоксальное поведение для премьера, которая призывала весь мир «прекратить кровавый бизнес» со страной-агрессором.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Каллас обязана объяснить общественности факт сотрудничества ее мужа с Россией.

«Я считаю, что общество сегодня ждет разъяснений от премьер-министра. И как только оно их получит, вероятно, придется подумать и проконсультироваться с советниками о том, каковы будут последующие шаги», — цитирует его слова ERR.

Санкции и отключение от энергосистемы

После начала военной операции на Украине прибалтийские страны, в том числе и Эстония, активно лоббировали введение все новых санкций против России.

Весной российский МИД обвинил Таллин во «вмешательстве в наши внутренние дела и разжигание русофобских настроений». Против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты, общественные деятели и журналисты, были введены санкции.

Летом Эстония также разработала схему использования замороженных активов России для помощи Украине, при которой Москва сможет получить компенсацию за конфискованное имущество в будущем при условии возмещения ущерба, причиненного Киеву.

В июле Каллас заявила, что страны Прибалтики отключатся от российской энергосистемы в начале 2025 года. Литва при этом хочет отключиться быстрее. «В качестве компромисса мы соглашаемся приблизить этот срок на год. Итак, выходим в начале 2025 года», — указывала Каллас.

Глава литовского оператора электросетей Litgrid Рокас Масюлис призвал тогда прибалтийские страны не сотрудничать с «агрессором из-за экономии нескольких центов».