«Век живи — век учись». Путин дал совет Байдену

Российский лидер прокомментировал заявление американского коллеги об объединении Европы по вопросу «подавления Путина». По словам президента России, Байдену стоит научиться уважать других людей, в таком случае не придется никого подавлять. Зампред Совбеза Медведев ранее выразил уверенность, что Байден не сможет «подавить» Путина из-за своей деменции, а представитель Кремля Песков не увидел ничего нового в заявлении президента США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Совет США

Президент России Владимир Путин посоветовал политикам США научиться уважать других людей, в таком случае им не придется никого подавлять.

«У нас в России есть известная поговорочка: «Век живи — век учись». И это касается не только президента (США Джо) Байдена, но и политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять», — сказал глава государства в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам российского лидера, стремление подавлять других без повода и по поводу может создавать проблемы. Как отметил глава государства, американские политики «прикольно улыбаются и хлопают всех по плечу», но уважение по отношению к другим людям, странам и народам заключается в учете их интересов.

«Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», — подчеркнул президент.

Наконец, подавят

Таким образом Путин прокомментировал слова Байдена о необходимости объединения всех сил Европы для «подавления Путина». 16 октября американский президент в интервью CBS выразил готовность баллотироваться на второй срок, во время которого Европа объединится и «подавит» президента России.

«Представьте, что произойдет, если мы на самом деле объединим всю Европу, а Путина, наконец, подавят, чтобы он не мог причинить тех неприятностей, которые уже причинил», — сказал Байден.

Байден не первый раз делает заявления, упоминая фамилию российского президента. Во второй половине сентября на мероприятии по сбору денег на президентскую кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке он назвал Путина диктатором.

Байден заявил журналистам, что не встанет на одну сторону «с таким диктатором, как Путин». Российский президент ответил на это словами: «Кто как обзывается, тот так и называется».

Старая деменция

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев накануне заявил, что Байден не сможет подавить Путина из-за своей возрастной деменции.

«Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь», — сказал Медведев.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 октября не увидел ничего нового в заявлении президента США. Комментируя высказывание Байдена, он сказал, что подавить Путина и Россию хотят многие руководители стран Запада.

По словам представителя Кремля, западные политики не могут объяснить, зачем они прикладывают усилия для подавления российского лидера, но рано или поздно им придется разъяснить налогоплательщикам, почему их деньги выбрасываются впустую.

Встречи в Пекине

Путин 17 октября встретился с лидерами нескольких стран в рамках участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в Китае.

На встрече с коллегой из Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом Путин сообщил, что в 2022 году рост товарооборота между Москвой и Улан-Батором составил 40% и «скорректировался в этом году». В рамках встречи с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом Путин подчеркнул, что политический уровень отношений между двумя государствами «очень хороший», но его нужно наполнять экономическим содержанием.

По итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России назвал коллегу из европейкой страны способным отстаивать свои интересы настойчиво и тактично. Путин отметил, что со многими странами Европы отношения развиваются и сохраняются, как с Венгрией, что не может не вызывать удовлетворения.

Кроме того, Путин встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром и премьер-министром Таиланда. Сретта Тависин прибыл на встречу с Путиным в розовых носках.