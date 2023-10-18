«Кинжалы» над Черным морем и чаепитие с Си с глазу на глаз. Что сказал Путин после визита в Китай

Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам визита в Китай. Он объявил о начале патрулирования неба над Черным морем самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал», назвал «ошибкой» решение США передать Киеву ракеты ATACMS и рассказал о переговорах с Си Цзиньпином на «совсем конфиденциальные» темы за чашкой чая.

О патрулировании неба над Черным морем

Воздушно-космические силы России начнут постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем, сообщил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

По его словам, патрулирование будет осуществляться в нейтральной зоне, к нему будут привлечены самолеты МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». Президент напомнил, что эти комплексы «имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов» (3060 м/с. — «Газета.Ru»).

«Это не угроза», – подчеркнул политик.

Он пояснил, что лишь информирует о принятом решении. По его словам, Россия будет «осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия» над всем, что происходит в Средиземном море.

Об Украине

Тайная передача Киеву американских ракет большой дальности ATACMS не способна изменить ситуацию в зоне боевых действий, сказал Путин. Такие поставки «наносят вред» и создают дополнительную угрозу, однако Россия сможет отражать удары этих ракет.

Он назвал передачу ATACMS «ошибкой» со стороны США, и добавил, что Вашингтон «все больше и больше лично втягивается» в конфликт на Украине. Глава государства также высказал мнение о том, что поставки «продлевают агонию» Киева. При этом Путин назвал «смешными» заявления о том, что Россия «проигрывает войну»:

«Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие».

Кроме того, политик прокомментировал контрнаступление украинской армии на Херсонском направлении, заявив, что у ВСУ «результата нет пока, потери — есть». По его оценке, на Запорожском и других направлениях ситуация аналогичная.

Путин также отметил, что на Украине «готовы к каким-то переговорам уже», однако для мирного урегулирования необходимо делать конкретные шаги, первым из которых должна стать отмена декрета президента Владимира Зеленского о запрете переговоров.

О переговорах с Си

Президент России сообщил, что в ходе переговоров с главой Китая Си Цзиньпином обсуждались двусторонняя повестка, совместная работа на международных площадках и конфликт на Ближнем Востоке. Он добавил, что проинформировал китайского коллегу и о ситуации на Украине.

Как рассказал глава государства, переговоры проходили в формате делового обеда, на котором присутствовали министры иностранных дел обеих стран и помощники, однако после этого лидеры удалились для личной беседы.

«Председатель Си предложил нам уединиться, мы с ним беседовали с глазу на глаз. Действительно, так и есть, именно за чашкой чая. Говорили, может быть там, часа, наверное, полтора, а может быть, два», – поделился Путин.

Он пояснил, что в личном формате они обсуждали «вопросы совсем конфиденциального характера».

По итогам переговоров российский президент сообщил, что Москва и Пекин будут совместно работать над реализацией китайской инициативы «Один пояс — один путь», призванной усовершенствовать действующие и создать новые торгово-транспортные коридоры между странами Центральной Азии, Европы и Африки.

О конфликте на Ближнем Востоке

Комментируя обострение на Ближнем Востоке, Путин заявил, что Россия всегда вступала за создание самостоятельного и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. По его мнению, это могло бы создать условия для мира в регионе «на длительную историческую перспективу».

Удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа президент РФ назвал «трагедией», «катастрофой» и «ужасным событием».

«Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае нужно сводить это дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», – подчеркнул Путин.

Он также отметил, что по итогам переговоров с пятью лидерами ближневосточных стран у него сложилось впечатление, что никто из них не хочет продолжения и развития конфликта. Речь идет о телефонных разговорах с президентами Египта, Ирана, Сирии и Палестины, а также с премьер-министром Израиля, которые состоялись в понедельник, 16 октября.

По словам президента, в регионе «практически нет» государств, которые были бы готовы к превращению конфликта в крупномасштабную войну.