«Лжецы не сходятся во мнении»: кто нанес ракетный удар по больнице в Газе

Тела палестинцев, погибших в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, 17 октября 2023 года

ЦАХАЛ представила доказательства своей непричастности к удару по больнице в Газе. По данным израильской стороны, палестинские радикалы знали, что в больницу попала ракета «Исламского джихада»*. В ХАМАС и «Исламском джихаде» эти заявления отрицают. На фоне происходящего в Иордании отменен саммит по урегулированию конфликта, ливанская «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева», а Иран поднял черный флаг над мавзолеем имама Резы. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари назвал обвинения страны в ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа ложью, распространяемой радикальной организацией ХАМАС. По его словам, израильские силы не вели огонь по больнице.

Он повторил вывод о том, что взрыв в Аль-Ахли был результатом неудачного запуска ракет организацией «Исламский джихад» (организация запрещена в России). ЦАХАЛ также опубликовала расшифровку предполагаемого разговора между оперативниками ХАМАС, в котором те говорят, что попавшая в больницу ракета принадлежала указанной организации и была запущена с территории кладбища недалеко от медицинского учреждения.

«По данным нашей разведки, ХАМАС проверил сообщения, понял, что это была ракета «Исламского джихада», которая дала осечку, и решил начать глобальную кампанию в СМИ, чтобы скрыть то, что произошло на самом деле. Они дошли до того, что преувеличили число жертв», – утверждает Хагари.

Кроме того, израильская армия опубликовала видео на котором, согласно заявлению израильских сил, запечатлены окрестности больницы в секторе Газа до и после удара по ней. На кадрах видно, что на предполагаемом месте взрыва нет воронок, которые остаются от авиационных бомб, применяемых Израилем.

При этом ЦАХАЛ сообщила, что в последние дни нанесла удары по десяткам объектов в секторе Газа, были уничтожены два высокопоставленных члена движения ХАМАС. Утром 18 октября израильские силы вновь призвали жителей Газы эвакуироваться в гуманитарный район в Аль-Маваси на юге анклава.

«Лжецы не сходятся во мнении»

Палестинская группировка «Исламский джихад» отвергла обвинения Израиля, заявление организации привело РИА Новости:

«Обвинения, выдвигаемые врагом, являются ложными и необоснованными».

В заявлении группировки отмечается, что пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор якобы утверждал изначально, что «оружие и взрывчатые вещества намеренно хранились» внутри Аль-Ахли, а «взрыв произошел внутри больницы после запуска ракет с ее периметра».

Впоследствии ЦАХАЛ заявила о взрыве в результате неудачного ракетного пуска. «Исламский джихад» счел это свидетельством того, что «лжецы не сходятся во мнении».

ХАМАС также обвинила Израиль во лжи, заявив, что именно он «несет прямую ответственность за ужасающую резню» в секторе Газа. По заявлению организации, атакам со стороны Израиля за время боевых действий подверглись 22 больницы и 23 машины скорой помощи.

«Акт расчеловечивания»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью радиостанции Sputnik назвала удар по больнице Аль-Азли в секторе Газа «актом расчеловечивания» и призвала Израиль доказать свою непричастность.

«Относительно нашей оценки: безусловно квалифицируем подобное… деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания», – сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Россия с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке исходила из официальных заявлений Израиля, который сообщал, что будет наносить удары по анклаву и призывал жителей Газы эвакуироваться.

«Все эти заявления дополнялись квалификацией проживающих там людей – я прощу прощения за то, что вынуждена это повторять, – «животнообразными» людьми…», – добавила дипломат.

При этом представитель российского МИДа упрекнула страны Запада за осуждение только удара по больнице без указания виновного. По ее словам, страны Ближнего Востока «однозначно осуждают не только сам удар, но называют виновным Израиль», в то время как на Западе ведут себя так, «как будто удар сам себя наносил».

Отмена саммита в Иордании

Встреча лидеров Иордании, США, Палестины и Египта, которая должна была состояться в Аммане 18 октября, отменена. Об этом сообщил глава иорданского министерства иностранных дел Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади, передает Reuters.

По словам министра, саммит состоится в то время, когда стороны смогут договориться о прекращении «войны и резни против палестинцев». Белый дом объявил об отмене визита президента США Джо Байдена в Иорданию.

«После консультации с королем Иордании Абдаллой II и в свете дней траура, объявленных президентом Палестинской автономии [Махмудом] Аббасом, президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с этими двумя лидерами и президентом Египта [Абдулом-Фаттахом Халилом] ас-Сиси», – сообщили в американской администрации.

close Во время акции протеста возле израильского консульства в Стамбуле, 18 октября 2023 года Тела палестинцев, погибших в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, 17 октября 2023 года Раненые палестинцы после удара по больнице Аль-Ахли в Газе, 17 октября 2023 года Дети в машине скорой помощи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе, 17 октября 2023 года Во время акции протеста перед посольством Франции в Тунисе, 17 октября 2023 года Полную галерею можно посмореть

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17 октября агентство Associated Press передавало, что от участия в саммите отказался и президент Палестины Махмуд Аббас, после удара по больнице в Газе он прервал свой визит в Иорданию и вернулся в палестинскую Рамаллу. В стране объявлен трехдневный траур.

«Хезболла» объявила «день гнева»

Ливанская шиитская организация «Хезболла» объявила среду, 18 октября, «беспрецедентным днем гнева» против Израиля после удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.

В ночь на 18 октября Армия обороны Израиля сообщила, что ее военные подверглись обстрелу противотанковыми ракетами у границы с Ливаном, в ответ был открыт артиллерийский огонь.

По сообщению Times of Israel, в результате удара четверо израильских военнослужащих получили легкие ранения, атака стала седьмой за сутки со стороны Ливана. При этом «Хезболла» в своем Telegram-канале заявила о подрыве танка «Меркава» ЦАХАЛ в районе Ар-Рахиб на севере Израиля.

Американский портал Axios со ссылкой на источники написал, что в США обсуждают возможность применения военной силы в случае вступления «Хезболлы» в боевые действия и открытия «второго фронта» против Израиля. По его данным, решение об этом будет приниматься «в зависимости от масштабов атаки «Хезболлы» и способности Израиля ответить».

Черный флаг в Иране

В Иране над мавзолеем имама Резы в городе Мешхед подняли черный флаг, его фотографии распространились в социальных сетях, сообщил портал Al-Bawaba.

«Пользователи соцсетей задавались вопросами о том, в чем секрет поднятия черного флага над святыней именно в это время, является ли это предвестником войны или просто объявлением траура», – говорится в сообщении портала.

Некоторые из тех, кто публиковал снимки флага, заявили, что он является традиционным символом траура по шиитам, однако сейчас выступает как символ солидарности Ирана с палестинским народом и траура в связи с атакой на Аль-Ахли.

При этом президент Ирана Ибрахим Раиси на странице в соцсети X (бывшая Twitter) назвал удар по больнице военным преступлением и заявил, что Израиль поглотит «пламя бомб».

«Пламя американо-израильских бомб, сброшенных ночью на невинных палестинцев, проходящих лечение от ранений в больнице Газы, скоро охватит сионистов», – написал он.

Президент добавил, что Иран «как часть исламской нации» скорбит о произошедшем в Газе.