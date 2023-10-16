«Чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины»: Путин дал интервью перед визитом в Пекин

Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Медиакорпорации Китая Ван Гуаню, 16 октября 2023 года

Владимир Путин перед визитом в Пекин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором изложил свою точку зрения на причины конфликта на Украине, назвал потери ВСУ при контрнаступлении «просто огромными» и удивился тому, что о желании включить соседнюю с Россией страну в НАТО объявили еще в 2008 году. Политик также охарактеризовал отношения РФ с Китаем и Си Цзиньпина, при этом он вспомнил поговорку: «Скажи, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты».

Об СВО, Украине и НАТО

Украина несет «просто огромные» потери в конфликте с Россией. Это заявил Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая (его стенограмма опубликована на сайте Кремля).

«Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — сообщил глава государства.

Путин вновь заявил, что РФ никогда не возражала против завершения конфликта на Украине мирным путем.

«Но, к сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?» — сказал Путин.

По словам Путина, попытка достигнуть мирных договоренностей была предпринята в Стамбуле в марте прошлого года, однако она не увенчалась успехом:

«Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности. <…> Они объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России».

Путин уточнил, что нынешние военные действия на украинской территории начались не с СВО, а в 2014 году, когда Запад поспособствовал госперевороту в Киеве.

Как сказал политик, американская администрация потратила на эти цели около $5 млрд, после этого «руками киевского режима» были развернуты боевые действия в Донбассе, Минские соглашения были проигнорированы, вопреки стремлению РФ урегулировать ситуацию в регионе.

close 100% Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Медиакорпорации Китая Ван Гуаню, 16 октября 2023 года Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент отметил, что в итоге Киев отказался от Минских соглашений, а США «начали втаскивать» Украину в НАТО. Это происходило вопреки украинской Декларации о независимости, в которой прописано, что страна — нейтральное государство. Путин подчеркнул, что «внеблоковый характер Украины» чрезвычайно важен для РФ.

«В 2008 году зачем-то — никакого кризиса еще не было — объявили о том, что Украину ждут в НАТО. Зачем? До сих пор никому непонятно.

И так из года в год, из года в год накаляли обстановку. В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Все это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень», — заявил Путин.

По мнению российского президента, план урегулирования конфликта, предложенный Китаем в феврале этого года, мог бы лечь в основу мирных договоренностей.

«Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты»

При ответе на один из вопросов интервью Путин также охарактеризовал Си Цзиньпина, с которым они встречались уже 40 раз.

«Председатель Си Цзиньпин называет меня своим другом, а я называю его своим другом. У нас в народе говорят: скажи, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты, — есть такая поговорка.

Поэтому если я сейчас буду нахваливать председателя Си Цзиньпина, мне будет как-то неудобно — вроде как я сам себя нахваливаю», — заявил российский лидер.

Политик рассказал, что вместе они отмечали день рождения Путина в Индонезии и день рождения Си — в Душанбе. Путину памятна и встреча с Си Цзиньпином в Санкт-Петербурге, где они посетили крейсер «Аврора» и в «доброжелательной и домашней» атмосфере катались на катере по Неве.

Путин считает китайского коллегу «основательным, спокойным, деловым и надежным» партнером.

«Это все-таки лидер <…> не принимает решение сиюминутного характера на основе какой-то текущей конъюнктуры, он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно. Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками», — пояснил Путин.

Отношения РФ и КНР

В интервью президент также высказался об отношениях России и Китая, которые «аккуратно, спокойно» складывались на протяжении двух десятилетий, в их основе лежит «добрая воля»:

«Стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга».

По данным российского президента, Россия занимает первое место среди экспортеров энергоносителей в Китай в стоимостном выражении, шестое место — по товарообороту (Китай же для России — на первом месте).

«Есть все основания полагать, что в конце года мы достигнем планки в $200 миллиардов», — считает Путин.

Он добавил, что через реку Амур в последнее время было построено два моста, и упомянул увеличение доли китайского автопрома в России:

«Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей».

По мнению политика, «в деле стабильности в мире» отношения между странами — «фундаментальный фактор».

Ко встрече в Китае кабмин РФ подготовил предложения, которые «убористым шрифтом изложены на нескольких листах».

«Каждый проект может представлять из себя то, над чем мы будем работать не один год, а может быть, десятилетие вперед», — сказал Путин.