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Политика
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«Чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины»: Путин дал интервью перед визитом в Пекин

Путин сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

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Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Медиакорпорации Китая Ван Гуаню, 16 октября 2023 года

Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Медиакорпорации Китая Ван Гуаню, 16 октября 2023 года

Сергей Бобылев/РИА Новости
Владимир Путин перед визитом в Пекин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором изложил свою точку зрения на причины конфликта на Украине, назвал потери ВСУ при контрнаступлении «просто огромными» и удивился тому, что о желании включить соседнюю с Россией страну в НАТО объявили еще в 2008 году. Политик также охарактеризовал отношения РФ с Китаем и Си Цзиньпина, при этом он вспомнил поговорку: «Скажи, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты».

Об СВО, Украине и НАТО

Украина несет «просто огромные» потери в конфликте с Россией. Это заявил Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая (его стенограмма опубликована на сайте Кремля).

«Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — сообщил глава государства.

Путин вновь заявил, что РФ никогда не возражала против завершения конфликта на Украине мирным путем.

«Но, к сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?» — сказал Путин.

По словам Путина, попытка достигнуть мирных договоренностей была предпринята в Стамбуле в марте прошлого года, однако она не увенчалась успехом:

«Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности. <…> Они объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России».

Путин уточнил, что нынешние военные действия на украинской территории начались не с СВО, а в 2014 году, когда Запад поспособствовал госперевороту в Киеве.

Как сказал политик, американская администрация потратила на эти цели около $5 млрд, после этого «руками киевского режима» были развернуты боевые действия в Донбассе, Минские соглашения были проигнорированы, вопреки стремлению РФ урегулировать ситуацию в регионе.

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Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Медиакорпорации Китая Ван Гуаню, 16 октября 2023 года

Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент отметил, что в итоге Киев отказался от Минских соглашений, а США «начали втаскивать» Украину в НАТО. Это происходило вопреки украинской Декларации о независимости, в которой прописано, что страна — нейтральное государство. Путин подчеркнул, что «внеблоковый характер Украины» чрезвычайно важен для РФ.

«В 2008 году зачем-то — никакого кризиса еще не было — объявили о том, что Украину ждут в НАТО. Зачем? До сих пор никому непонятно.

И так из года в год, из года в год накаляли обстановку. В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Все это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень», — заявил Путин.

По мнению российского президента, план урегулирования конфликта, предложенный Китаем в феврале этого года, мог бы лечь в основу мирных договоренностей.

«Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты»

При ответе на один из вопросов интервью Путин также охарактеризовал Си Цзиньпина, с которым они встречались уже 40 раз.

«Председатель Си Цзиньпин называет меня своим другом, а я называю его своим другом. У нас в народе говорят: скажи, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты, — есть такая поговорка.

Поэтому если я сейчас буду нахваливать председателя Си Цзиньпина, мне будет как-то неудобно — вроде как я сам себя нахваливаю», — заявил российский лидер.

Политик рассказал, что вместе они отмечали день рождения Путина в Индонезии и день рождения Си — в Душанбе. Путину памятна и встреча с Си Цзиньпином в Санкт-Петербурге, где они посетили крейсер «Аврора» и в «доброжелательной и домашней» атмосфере катались на катере по Неве.

Путин считает китайского коллегу «основательным, спокойным, деловым и надежным» партнером.

«Это все-таки лидер <…> не принимает решение сиюминутного характера на основе какой-то текущей конъюнктуры, он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно. Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками», — пояснил Путин.

Отношения РФ и КНР

В интервью президент также высказался об отношениях России и Китая, которые «аккуратно, спокойно» складывались на протяжении двух десятилетий, в их основе лежит «добрая воля»:

«Стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга».

По данным российского президента, Россия занимает первое место среди экспортеров энергоносителей в Китай в стоимостном выражении, шестое место — по товарообороту (Китай же для России — на первом месте).

«Есть все основания полагать, что в конце года мы достигнем планки в $200 миллиардов», — считает Путин.

Он добавил, что через реку Амур в последнее время было построено два моста, и упомянул увеличение доли китайского автопрома в России:

«Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей».

По мнению политика, «в деле стабильности в мире» отношения между странами — «фундаментальный фактор».

Ко встрече в Китае кабмин РФ подготовил предложения, которые «убористым шрифтом изложены на нескольких листах».

«Каждый проект может представлять из себя то, над чем мы будем работать не один год, а может быть, десятилетие вперед», — сказал Путин.

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