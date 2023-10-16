«Чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины»: Путин дал интервью перед визитом в Пекин

Об СВО, Украине и НАТО
Украина несет «просто огромные» потери в конфликте с Россией. Это заявил Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая (его стенограмма опубликована на сайте Кремля).
«Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — сообщил глава государства.
Путин вновь заявил, что РФ никогда не возражала против завершения конфликта на Украине мирным путем.
«Но, к сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?» — сказал Путин.
По словам Путина, попытка достигнуть мирных договоренностей была предпринята в Стамбуле в марте прошлого года, однако она не увенчалась успехом:
«Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности. <…> Они объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России».
Путин уточнил, что нынешние военные действия на украинской территории начались не с СВО, а в 2014 году, когда Запад поспособствовал госперевороту в Киеве.
Как сказал политик, американская администрация потратила на эти цели около $5 млрд, после этого «руками киевского режима» были развернуты боевые действия в Донбассе, Минские соглашения были проигнорированы, вопреки стремлению РФ урегулировать ситуацию в регионе.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Медиакорпорации Китая Ван Гуаню, 16 октября 2023 годаСергей Бобылев/РИА Новости
Президент отметил, что в итоге Киев отказался от Минских соглашений, а США «начали втаскивать» Украину в НАТО. Это происходило вопреки украинской Декларации о независимости, в которой прописано, что страна — нейтральное государство. Путин подчеркнул, что «внеблоковый характер Украины» чрезвычайно важен для РФ.
«В 2008 году зачем-то — никакого кризиса еще не было — объявили о том, что Украину ждут в НАТО. Зачем? До сих пор никому непонятно.
И так из года в год, из года в год накаляли обстановку. В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Все это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень», — заявил Путин.
По мнению российского президента, план урегулирования конфликта, предложенный Китаем в феврале этого года, мог бы лечь в основу мирных договоренностей.
«Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты»
При ответе на один из вопросов интервью Путин также охарактеризовал Си Цзиньпина, с которым они встречались уже 40 раз.
«Председатель Си Цзиньпин называет меня своим другом, а я называю его своим другом. У нас в народе говорят: скажи, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты, — есть такая поговорка.
Поэтому если я сейчас буду нахваливать председателя Си Цзиньпина, мне будет как-то неудобно — вроде как я сам себя нахваливаю», — заявил российский лидер.
Политик рассказал, что вместе они отмечали день рождения Путина в Индонезии и день рождения Си — в Душанбе. Путину памятна и встреча с Си Цзиньпином в Санкт-Петербурге, где они посетили крейсер «Аврора» и в «доброжелательной и домашней» атмосфере катались на катере по Неве.
Путин считает китайского коллегу «основательным, спокойным, деловым и надежным» партнером.
«Это все-таки лидер <…> не принимает решение сиюминутного характера на основе какой-то текущей конъюнктуры, он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно. Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками», — пояснил Путин.
Отношения РФ и КНР
В интервью президент также высказался об отношениях России и Китая, которые «аккуратно, спокойно» складывались на протяжении двух десятилетий, в их основе лежит «добрая воля»:
«Стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга».
По данным российского президента, Россия занимает первое место среди экспортеров энергоносителей в Китай в стоимостном выражении, шестое место — по товарообороту (Китай же для России — на первом месте).
«Есть все основания полагать, что в конце года мы достигнем планки в $200 миллиардов», — считает Путин.
Он добавил, что через реку Амур в последнее время было построено два моста, и упомянул увеличение доли китайского автопрома в России:
«Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей».
По мнению политика, «в деле стабильности в мире» отношения между странами — «фундаментальный фактор».
Ко встрече в Китае кабмин РФ подготовил предложения, которые «убористым шрифтом изложены на нескольких листах».
«Каждый проект может представлять из себя то, над чем мы будем работать не один год, а может быть, десятилетие вперед», — сказал Путин.