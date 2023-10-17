«Ничтожные вбросы»: МИД РФ счел резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Путина нелегитимной

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ничтожной резолюцию ПАСЕ с призывом признать Владимира Путина нелегитимным главой государства после окончания его нынешнего срока. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у нынешнего российского лидера «нет и быть не может» конкурентов в стране, а также признал, что западные лидеры «хотят подавлять» Россию и ее президента.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не удивился словам американского президента Джо Байдена, который во время интервью сказал о намерении объединить Европу, чтобы подавить Владимира Путина. Об этом сообщило ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, западные лидеры хотят подавлять Россию и ее главу:

«Это не новая идея. И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры — все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина.

Они с трудом могут объяснить, зачем им это надо, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор».

Песков считает, что сторонникам такой политики придется объясняться с налогоплательщиками своих стран о тратах денег. По мнению чиновника, пока у западных лидеров «ничего не получается и дальше тоже не получится».

В том же разговоре с журналистами Песков отметил, что в России Путин является «политиком и государственным деятелем номер один»:

«Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в РФ».

«Миссия президента США»

15 октября Джо Байдена дал интервью CBS, в котором в том числе высказался о решении баллотироваться на второй срок и задачах, которые он перед собой ставит.

«Мир меняется, но у нас есть возможность сделать это — представьте, если бы мы смогли добиться нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, мы можем это сделать. Представьте, что произойдет, если мы на самом деле объединим всю Европу, а Путина, наконец, подавят, чтобы он не мог причинить тех неприятностей, которые уже причинил», — заявил Байден.

На слова американского президента обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Итак, вот в чем заключается миссия президента США! И раньше мы наивно думали, что это делается для обеспечения процветания американцев. В любом случае, ничего из этого не произойдет.

Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь», — написал Медведев на своей англоязычной странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Резолюция ПАСЕ по срокам президентства Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала и резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом признать Владимира Путина нелегитимным главой государства после окончания его нынешнего президентского срока. По словам дипломата, такие решения не имеют юридической силы.

«Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств», — заявила Захарова.

Россия инициировала процедуру выхода из Совета Европы 15 марта 2022 года, в тот момент, когда члены ПАСЕ обсуждали необходимость обратиться к РФ с просьбой покинуть организацию в связи с военной операцией на Украине.