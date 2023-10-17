«Ничтожные вбросы»: МИД РФ счел резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Путина нелегитимной

Представитель Кремля Дмитрий Песков не удивился словам американского президента Джо Байдена, который во время интервью сказал о намерении объединить Европу, чтобы подавить Владимира Путина. Об этом сообщило ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента РФ, западные лидеры хотят подавлять Россию и ее главу:
«Это не новая идея. И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры — все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина.
Они с трудом могут объяснить, зачем им это надо, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор».
Песков считает, что сторонникам такой политики придется объясняться с налогоплательщиками своих стран о тратах денег. По мнению чиновника, пока у западных лидеров «ничего не получается и дальше тоже не получится».
В том же разговоре с журналистами Песков отметил, что в России Путин является «политиком и государственным деятелем номер один»:
«Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в РФ».
«Миссия президента США»
15 октября Джо Байдена дал интервью CBS, в котором в том числе высказался о решении баллотироваться на второй срок и задачах, которые он перед собой ставит.
«Мир меняется, но у нас есть возможность сделать это — представьте, если бы мы смогли добиться нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, мы можем это сделать. Представьте, что произойдет, если мы на самом деле объединим всю Европу, а Путина, наконец, подавят, чтобы он не мог причинить тех неприятностей, которые уже причинил», — заявил Байден.
На слова американского президента обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Итак, вот в чем заключается миссия президента США! И раньше мы наивно думали, что это делается для обеспечения процветания американцев. В любом случае, ничего из этого не произойдет.
Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь», — написал Медведев на своей англоязычной странице в соцсети Х (ранее Twitter).
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Резолюция ПАСЕ по срокам президентства Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала и резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом признать Владимира Путина нелегитимным главой государства после окончания его нынешнего президентского срока. По словам дипломата, такие решения не имеют юридической силы.
«Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств», — заявила Захарова.
Россия инициировала процедуру выхода из Совета Европы 15 марта 2022 года, в тот момент, когда члены ПАСЕ обсуждали необходимость обратиться к РФ с просьбой покинуть организацию в связи с военной операцией на Украине.