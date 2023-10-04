«Это 1:0 в пользу Путина». Клинтон заявила, что Россия в восторге от разногласий в США

Хиллари Клинтон заявила, что влияние России в мире растет, и это заслуга Путина. По ее словам, она слышит, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today. Клинтон отметила, что в конгрессе США образовался идеологический раскол, а сторонников позиции России становится все больше. Бывший госсекретарь США также заявила, что Россия в восторге от разногласий по поводу продолжения финансирования Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пересказ Russia Today

Рост влияния России в мире стал заслугой президента Владимира Путина, заявила бывший государственный секретарь США, профессор практики в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News.

По ее словам, российский лидер со своей командой проводит различные операции для подрыва демократических устоев и склонению лидеров стран на свою сторону.

«Когда я слышу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, — это 1:0 в пользу Путина», — сказала Клинтон.

Раскол в конгрессе

Как отметила бывший госсекретарь США, в стране образовался идеологический и партийно-политический раскол из-за растущего числа сторонников пророссийской позиции.

Клинтон связала смену мнений как раз с определенным влиянием президента Путина на мировой политической арене. Кроме того, считает политик, Россия пребывает «в восторге от разногласий по поводу того, продолжим ли мы и на каком уровне финансировать Украину». Однако, по ее словам, несмотря на разные мнения о выделении финансовой помощи Киеву, большинство конгрессменов «по-прежнему выступают за поддержку Украины».

1 октября президент США Джо Байден вслед за сенатом и палатой представителей подписал проект продления финансирования правительства страны на 45 дней. В документе прописано только финансирование кабмина и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Деньги на помощь Украине на ближайшие полтора месяца не предусмотрены.

Клинтон во второй половине сентября обратилась по имени к президенту России, назвав расширение НАТО следствием российской политики.

«Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом», — сказала она, добавив, что «людей не заставляют вступать в НАТО».

Друзья в Европе

25 сентября агентство Bloomberg написало, что у России в Европе, кроме Венгрии, может появиться еще один союзник — Словакия. Лидер словацкой партии «Направление — социальная демократия» — бывший премьер-министр Роберт Фицо — выступает против оказания военной помощи Украине и присоединения этой страны к НАТО. 1 октября его фракция победила на досрочных парламентских выборах.

4 октября Путин на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности сообщил, что у Российской Федерации в Европе много друзей, но они ведут себя «потише» других государств.

«Я хочу взять под защиту наших друзей — а у нас много друзей в Европе... Людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах, я бы сказал, очень много, они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», — сказал глава государства применительно к вопросу сохранения «традиционных ценностей».

В июле российский президент в ходе мероприятия на форуме «Квантовый мир. Вычисления и связь» пошутил, что «даже всемогущее» российское правительство не сможет отменить науку».

«И нет никакой необходимости так думать. Вот здесь сидит вице-премьер (России Дмитрий) Чернышенко. Может, вы скажете о намерениях правительства? Есть ли у вас планы отмены науки?» — спросил Путин, на что Чернышенко ему ответил отрицательно.