«Объединим Европу, а Путина подавят»: Байден объяснил, зачем идет на второй срок

Президент США Джо Байден в интервью CBS выразил готовность баллотироваться на второй срок, чтобы сделать лучше мир, который переживает переломный момент.
«Мир меняется, но у нас есть возможность сделать это — представьте, если бы мы смогли добиться нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, мы можем это сделать.
Представьте, что произойдет, если мы на самом деле объединим всю Европу, а Путина, наконец, подавят, чтобы он не мог причинить тех неприятностей, которые уже причинил», — сказал американский лидер.
По его мнению, США способны принимать участие в разрешении обоих конфликтов.
«Ради бога, мы Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории — не в мире, а в мировой истории... Мы можем позаботиться и о том, и о другом и при этом сохранить нашу обороноспособность», — считает Байден.
Глава государства напомнил о словах Владимира Зеленского, который сказал, что Украина проиграет без помощи США.
По мнению Байдена, успех России мог бы создать опасную ситуацию в Европе.
«Представьте, что было бы сейчас, если бы он (Путин. — «Газета.Ru») смог добиться успеха. Вы когда-нибудь видели крупную войну в Европе, в которую мы не были втянуты? Мы не хотим, чтобы это случилось. Мы хотим убедиться, что эти демократии устойчивы. И Украина играет решающую роль в том, чтобы это произошло», — подчеркнул Байден.
«Израиль должен ответить»
Большая часть интервью была посвящена палестино-израильскому конфликту. Журналист Скотт Пелли спросил, могут ли США послать туда свои войска.
«Я не думаю, что в этом есть необходимость, — ответил Байден. — Израиль располагает одними из лучших вооруженных сил в регионе. Я гарантирую, что мы обеспечим их всем, в чем они нуждаются».
По мнению Байдена, события спровоцировали повышение террористической угрозы в США, спецслужбы страны предпринимают усилия по минимизации рисков.
Пелли поинтересовался, настало ли время для прекращения огня со стороны Израиля, ведь в настоящее время в ходе атак гибнут не только боевики, но и мирные палестинцы.
«Послушайте, тут есть существенное различие. Израиль действует против группы лиц, которые причастны к варварству, которое по своим последствиям не уступает Холокосту. Думаю, Израиль должен ответить. Они действуют против ХАМАС, ХАМАС — это горстка трусов, они прячутся за мирным населением», — сказал Байден.
Трамп счел «шуткой» интервью Байдена
На интервью Байдена отреагировал бывший американский лидер Дональд Трамп, который тоже собирается баллотироваться на выборах главы государства в следующем году. Он назвал действующего лидера «самым коррумпированным и некомпетентным президентом» в истории США.
«Они (CBS. — «Газета.Ru») только что взяли интервью у бесчестного Джо Байдена и вели его на протяжении [интервью], как потерявшегося ребенка. В каждом вопросе уже содержался ответ, и задавались они так вяло и таким извиняющимся тоном, что эту шутку следует расценивать как вклад в кампанию Демократической партии», — написал политик в социальной сети Truth Social.