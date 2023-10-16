«Объединим Европу, а Путина подавят»: Байден объяснил, зачем идет на второй срок

Джо Байден в интервью CBS объяснил, почему решил баллотироваться на второй срок. Он сообщил, что собирается сделать мир лучше, «подавив» Путина, «чтобы он не мог причинить тех неприятностей, которые уже причинил». Кроме того, президент США намерен позаботиться о решении конфликтов как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Подробности — у «Газеты.Ru».

Президент США Джо Байден в интервью CBS выразил готовность баллотироваться на второй срок, чтобы сделать лучше мир, который переживает переломный момент.

«Мир меняется, но у нас есть возможность сделать это — представьте, если бы мы смогли добиться нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, мы можем это сделать.

Представьте, что произойдет, если мы на самом деле объединим всю Европу, а Путина, наконец, подавят, чтобы он не мог причинить тех неприятностей, которые уже причинил», — сказал американский лидер.

По его мнению, США способны принимать участие в разрешении обоих конфликтов.

«Ради бога, мы Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории — не в мире, а в мировой истории... Мы можем позаботиться и о том, и о другом и при этом сохранить нашу обороноспособность», — считает Байден.

Глава государства напомнил о словах Владимира Зеленского, который сказал, что Украина проиграет без помощи США.

По мнению Байдена, успех России мог бы создать опасную ситуацию в Европе.

«Представьте, что было бы сейчас, если бы он (Путин. — «Газета.Ru») смог добиться успеха. Вы когда-нибудь видели крупную войну в Европе, в которую мы не были втянуты? Мы не хотим, чтобы это случилось. Мы хотим убедиться, что эти демократии устойчивы. И Украина играет решающую роль в том, чтобы это произошло», — подчеркнул Байден.

«Израиль должен ответить»

Большая часть интервью была посвящена палестино-израильскому конфликту. Журналист Скотт Пелли спросил, могут ли США послать туда свои войска.

«Я не думаю, что в этом есть необходимость, — ответил Байден. — Израиль располагает одними из лучших вооруженных сил в регионе. Я гарантирую, что мы обеспечим их всем, в чем они нуждаются».

По мнению Байдена, события спровоцировали повышение террористической угрозы в США, спецслужбы страны предпринимают усилия по минимизации рисков.

Пелли поинтересовался, настало ли время для прекращения огня со стороны Израиля, ведь в настоящее время в ходе атак гибнут не только боевики, но и мирные палестинцы.

«Послушайте, тут есть существенное различие. Израиль действует против группы лиц, которые причастны к варварству, которое по своим последствиям не уступает Холокосту. Думаю, Израиль должен ответить. Они действуют против ХАМАС, ХАМАС — это горстка трусов, они прячутся за мирным населением», — сказал Байден.

Трамп счел «шуткой» интервью Байдена

На интервью Байдена отреагировал бывший американский лидер Дональд Трамп, который тоже собирается баллотироваться на выборах главы государства в следующем году. Он назвал действующего лидера «самым коррумпированным и некомпетентным президентом» в истории США.

«Они (CBS. — «Газета.Ru») только что взяли интервью у бесчестного Джо Байдена и вели его на протяжении [интервью], как потерявшегося ребенка. В каждом вопросе уже содержался ответ, и задавались они так вяло и таким извиняющимся тоном, что эту шутку следует расценивать как вклад в кампанию Демократической партии», — написал политик в социальной сети Truth Social.