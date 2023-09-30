«Новых регионов в составе России будет больше»: Медведев высказался о сроках окончания СВО

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в День воссоединения России с новыми регионами заявил, что их число увеличится. Глава Херсонской области Владимир Сальдо тоже призвал «повторить путь Потемкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию». При этом представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью западным СМИ утверждал, что РФ хочет контролировать только те территории, которые записаны в ее Конституции.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией.

По его словам, год назад во время проведения референдумов местные жители решили «быть со своим Отечеством». Медведев утверждает, что этот выбор стал символом «единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности». Кроме этого, чиновник высказался о сроках окончания СВО:

«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий».

При этом он уточнил, что новых регионов в составе России будет больше.

В конце марта этого года Медведев не исключал, что во время спецоперации придется дойти до Киева и Львова.

Нужны ли России еще территории

При этом в разговоре с журналистом The New York Times в августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что Россия не стремится получить больше украинских территорий.

«Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши», — заявил чиновник.

Однако губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Таврия» 30 сентября призвал «повторить путь Потемкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию»:

«Те вызовы, которые бросила нам история, мы их приняли и мы обязательно восстановим все. Мы обязательно вернемся в Херсон. Тем более Херсон и вся правобережная часть Херсонской области — конституционно закреплена как территория РФ. Она сейчас считается как оккупирована, временно оккупирована. Оккупация — это та вещь, которая не навсегда».

Позиция Киева

В июле этого года Зеленский во время пресс-конференции сказал о том, что Украина будет готова к дипломатическому урегулированию конфликта, если ее войска выйдут на международно признанные границы 1991 года, то есть вернут Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.

«Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах, на наших реальных границах согласно международному праву», — подчеркнул лидер.

Американская газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в июне этого года директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс обсудил с украинскими властями планы по возвращению указанных регионов.

По данным издания, Киев якобы уже к осени намерен вернуть значительную территорию, продвинуться в Восточную Украину и подойти к Крыму. Только после этого начнутся переговоры с Москвой. При этом газета подчеркивает: неизвестно, сможет ли Украина реализовать данные задачи в столь короткий срок.

Новые регионы в составе России

30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) , Запорожской и Херсонской областей с Россией. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Он размещен на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке сказано, что данное событие базируется на исторической схожести народов, живущих на территориях этих регионов, и стало итогом волеизъявления миллионов людей, реализации ими определения своего политического статуса и осуществления своего экономического и социального развития.

День празднования был выбран не случайно. 30 сентября 2022 года Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей соглашения о включении новых территорий в состав РФ.

За присоединение к России проголосовали местные жители на референдумах, которые прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. 99,23% проголосовавших в ДНР захотели стать частью России, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Украинские власти сочли присоединение указанных регионов к РФ нарушением своего суверенитета. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отказывается от переговоров с Россией, пока у власти находится Путин.