«Ничего там не осталось»: в Минстрое допустили, что ряд городов в новых регионах не восстановят

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что некоторые города в новых регионах страны восстанавливать не будут. Речь идет, например, о городе Попасная, где без тепла, света и воды «живут семь человек». Минстрой опроверг слова министра и подчеркнул, что работы по восстановлению идут в каждом населенном пункте ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В новых регионах России некоторые города, возможно, не будут восстанавливать. Об этом сообщил глава Министерства строительства России Ирек Файзуллин:

«Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем».

Он рассказал, что власти отказались от восстановления Попасной — стотысячного города, в котором «живут семь человек», которые не хотят уходить из своего жилья, хотя там нет ни света, ни воды, ни электричества. В целом, по его словам, в Северодонецкой агломерации, «толком не ведется работа».

Министр уточнил, что регионы-шефы вложили в этом году более 115 млрд рублей в восстановление новых субъектов страны.

В ноябре 2022 года врио главы ЛНР Леонид Пасечник говорил о том, что Попасную могут частично восстановить, чтобы запустить железнодорожное сообщение и возобновить работу Западной фильтровальной станции. При этом он отмечал, что в городе повреждено около 96% зданий и сооружений.

Минстрой опроверг слова министра

Вскоре слова Файзуллина опровергли в Минстрое.

Согласно заявлению ведомства «работы по восстановлению и развитию организуются повсеместно, в каждом освобожденном населенном пункте», и развернуты на всей территории новых регионов.

В Минстрое уточнили, что в некоторых населенных пунктах, которые перешли под контроль РФ недавно, ведутся первичные обследования, которые могут занять много времени. Тем не менее все объекты и населенные пункты включены в план восстановления. В первую очередь Минстрой сосредоточится на наиболее социально значимых объектах. В 2023 году собираются восстановить более 6 тыс. объектов.

Планы восстановления

8 августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщал, что программа социально-экономического развития новых регионов РФ дополняется. По его словам, в работе находятся 4,5 тысячи объектов, которые ремонтируют или строят.

В мае 2022 года Минстрой создал департамент по восстановлению территорий ДНР и ЛНР. По указанию президента российские регионы начали брать на себя ответственность за восстановление населенных пунктов республик. К лету почти 20 российских регионов взяли шефство над городам ДНР и ЛНР.

Например, Саратовская область взяла на себя восстановление Сватовского района ЛНР. Енакиево в ДНР помогает Ленинградская область. За восстановление Донецка и Луганска отвечает Москва. Подмосковье взяло на себя Тельмановский и Новоазовский районы Донбасса и т.д.

27 апреля 2023 года правительство представило программу развития новых регионов, которая рассчитана на несколько лет. В ней учтены расходы на восстановление жилого фонда, инфраструктуры, дорожной сети, обеспечение жизнедеятельности населения, повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, выплаты пенсий и маткапитала.