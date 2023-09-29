«Ничего там не осталось»: в Минстрое допустили, что ряд городов в новых регионах не восстановят

В новых регионах России некоторые города, возможно, не будут восстанавливать. Об этом сообщил глава Министерства строительства России Ирек Файзуллин:
«Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем».
Он рассказал, что власти отказались от восстановления Попасной — стотысячного города, в котором «живут семь человек», которые не хотят уходить из своего жилья, хотя там нет ни света, ни воды, ни электричества. В целом, по его словам, в Северодонецкой агломерации, «толком не ведется работа».
Министр уточнил, что регионы-шефы вложили в этом году более 115 млрд рублей в восстановление новых субъектов страны.
В ноябре 2022 года врио главы ЛНР Леонид Пасечник говорил о том, что Попасную могут частично восстановить, чтобы запустить железнодорожное сообщение и возобновить работу Западной фильтровальной станции. При этом он отмечал, что в городе повреждено около 96% зданий и сооружений.
Минстрой опроверг слова министра
Вскоре слова Файзуллина опровергли в Минстрое.
Согласно заявлению ведомства «работы по восстановлению и развитию организуются повсеместно, в каждом освобожденном населенном пункте», и развернуты на всей территории новых регионов.
В Минстрое уточнили, что в некоторых населенных пунктах, которые перешли под контроль РФ недавно, ведутся первичные обследования, которые могут занять много времени. Тем не менее все объекты и населенные пункты включены в план восстановления. В первую очередь Минстрой сосредоточится на наиболее социально значимых объектах. В 2023 году собираются восстановить более 6 тыс. объектов.
Планы восстановления
8 августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщал, что программа социально-экономического развития новых регионов РФ дополняется. По его словам, в работе находятся 4,5 тысячи объектов, которые ремонтируют или строят.
В мае 2022 года Минстрой создал департамент по восстановлению территорий ДНР и ЛНР. По указанию президента российские регионы начали брать на себя ответственность за восстановление населенных пунктов республик. К лету почти 20 российских регионов взяли шефство над городам ДНР и ЛНР.
Например, Саратовская область взяла на себя восстановление Сватовского района ЛНР. Енакиево в ДНР помогает Ленинградская область. За восстановление Донецка и Луганска отвечает Москва. Подмосковье взяло на себя Тельмановский и Новоазовский районы Донбасса и т.д.
27 апреля 2023 года правительство представило программу развития новых регионов, которая рассчитана на несколько лет. В ней учтены расходы на восстановление жилого фонда, инфраструктуры, дорожной сети, обеспечение жизнедеятельности населения, повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, выплаты пенсий и маткапитала.