«Мы шли и шли, стиснув зубы». Главы новых регионов поздравили граждан с Днем воссоединения

Президент Владимир Путин поздравил российских граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. По его словам, вхождение регионов в состав РФ является свидетельством веры миллионов людей в историческую справедливость. С поздравлениями выступили главы новых регионов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер», — сказал Путин.

По словам президента, их «пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее», отнять «культуру, традиции, родной язык – все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям». Путин заявил, что «ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость».

Президент отметил, что «мы вместе созидаем общее будущее» — восстанавливаются и строятся школы, больницы, дома, дороги и мемориалы. Глава государства напомнил, что все российские регионы помогают городам и поселкам на новых территориях. Он также отметил работу волонтеров и общественных организаций, бизнеса и парламентских партий.

По словам президента, «впереди большая работа и решение сложных задач», — необходимо реализовать масштабную программу социально-экономического развития новых регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также поздравила глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и спикеров законодательных органов регионов. Она отметила позитивные изменения, которые проходят на новых территориях.

«Сделано немало, но впереди еще непростой путь, который мы, без сомнения, успешно преодолеем вместе», — приводит ее слова ТАСС.

Она выразила уверенность, что новые регионы внесут свой вклад в решение общенациональных задач.

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал праздник «историческим событием как для людей в новых регионах, так и для всего российского народа». По его словам, главная задача реинтеграции новых регионов – доведение их до среднероссийского уровня. Вице-премьер также сказал, что шефство над новыми регионами взяли 82 «старых» российских субъекта.

Как видят ситуацию сами регионы

Глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении напомнил о пути республики к празднику воссоединения:

«Мы ждали и приближали это событие 8,5 лет — долгих и сложных. <...> Не все за пределами республики разделяли нашу веру, что этот день настанет. А мы шли и шли туда, стиснув зубы, набравшись терпения, воюя за свою землю».

Глава ЛНР Леонид Пасечник также поздравил жителей региона и остальных граждан с праздников. Он тоже заявил, что жители Донбасса «проделали большой путь домой».

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «в нашей жизни нам выпало такое счастье», подразумевая прошлогодний референдум. По его мнению, «все эти события говорят о том, что мы живем в историческое, героическое время, когда восстанавливается историческая справедливость».

Глава Запорожья Евгений Балицкий напомнил, что регион был «30 лет оторван от Родины». С поздравлениями выступили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, «жители новых регионов проходят непростой путь» — боевые действия продолжаются, однако «мы будем и дальше помогать нашим братьям по всем направлениям и вместе одержим Победу!».