США вновь призвали Китай пойти на переговоры с Украиной

Советник президента США Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает «неприемлемыми» призывы к перемирию на Украине, которые могут прозвучать в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Кирби добавил, что США ждут прямого контакта Китая с Украиной – чтобы «Пекин мог услышать позицию Киева».

Прекращение огня на Украине может дать РФ время, чтобы нарастить силы. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при президенте США Джон Кирби.

«Подготовить и провести тренировки новых людей и попытаться спланировать новое наступление», — так, по мнению Кирби, Москва воспользуется возможным перемирием на Украине.

Он также подчеркнул, что США считают «неприемлемыми» возможные призывы к миру на Украине, которые могут прозвучать в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта.

По словам Кирби, Вашингтон рассчитывает, что Си Цзиньпин встретится и с президентом Украины Владимиром Зеленским – чтобы услышать позицию украинских властей. Канал связи с КНР американские власти намерены держать открытым, добавил он.

17 марта Джон Кирби уже говорил практически то же самое — руководство США надеется, что председатель КНР Си Цзиньпин после визита в Москву пойдет на контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским, оно также не считает, что немедленное прекращение огня на Украине, предлагаемое Китаем, станем шагом «в сторону справедливого и прочного мира».

«Мы продолжаем считать очень важным, чтобы он [Си Цзиньпин] выслушал и украинскую сторону — не только господина Путина и не только российскую точку зрения», — сказал Кирби. По его мнению, прекращение огня в данный момент «станет по сути ратификацией российских завоеваний».

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в феврале призывал Москву и Киев как можно скорее прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Китай и до этого заявлял, что хочет выполнить роль миротворца в этом конфликте, а в годовщину российской военной спецоперации представил собственный план из 12 пунктов по урегулированию кризиса.

Первые три пункта: уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны и прекращение боевых действий.

Кроме того, позиция КНР содержит нижеследующие предложения:

— возобновление мирных переговоров;

— разрешение гуманитарного кризиса;

— защита гражданского населения и пленных;

— обеспечение безопасности атомных электростанций;

— снижение стратегических рисков;

— содействие экспорту зерна;

— прекращение односторонних санкций;

— поддержание стабильности цепочек поставок и производств;

— содействие восстановлению территорий после завершения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для украинских и иностранных журналистов заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, но не пояснил, в каком виде и когда эта встреча состоится.

«Прежде всего, я планирую встретиться с Си Цзиньпином и считаю, что это будет на пользу нашим странам и безопасности в мире», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, он хотел бы обсудить с лидером КНР не только боевые действия на территории страны, но и экономические связи между двумя государствами.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о планах встретиться с Си Цзиньпином заявила, что Китай поддерживает контакты со всеми сторонами украинского конфликта.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью телеканалу Newsmax, что в Киеве выступают против предложений о прекращении огня. Заявление стало комментарием на предложение Китая по мирному урегулированию, опубликованное 24 февраля 2023 года.

По словам Ермака, в руководстве Украины крайне скептически настроены к подобным сигналам и не доверяют им, поскольку подозревают Россию в том, что она «всегда использует перемирие» в своих целях.

24 февраля госсекретарь Энтони Блинкен на Совбезе ООН также заявил, что США выступают против прекращения огня на Украине и считают, что Россия использует любую паузу в боевых действиях для накопления ресурсов и дальнейших наступательных операций.

17 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что официальные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем состоятся 21 марта в Москве. Среди прочих тем, они будут обсуждать украинский конфликт.