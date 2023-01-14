«Мирный план без России обернется провалом». В Турции не верят в победу Украины

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что любой проект мирного разрешения конфликта на Украине должен учитывать мнение России. При этом США и Евросоюз также должны принимать участие в мирных переговорах, считает он. По его словам, если конфликт затянется, то европейцы устанут от войны и перестанут поддерживать Киев. Калын добавил, что Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям.

Любой мирный план по Украине без участия Российской Федерации «обречен на провал». Такое мнение выразил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС.

«Мы говорим, что решение должно вырабатываться не только между Украиной и Россией, ее руководством, но и при участии США и Европы. Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернется провалом», — заявил он.

По его словам, стороны конфликта понесут большие потери и «устанут от войны», и в итоге сядут за стол переговоров. При этом Евросоюз и США должны также принимать участие в выработке мирного плана.

Кроме того, Калын заявил, что европейская общественность объявит о нежелании поддерживать украинцев и дальше, «если при затягивании конфликта Европа устанет от войны». Он добавил, что Европа скажет, что не хочет больше сама страдать от последствий конфликта.

«Республиканцы (представители Республиканской партии США — «Газета.Ru») говорят, что больше не хотят больше тратить деньги на Украину. Считают, что США уже сделали достаточно. А если спросите украинцев, они скажут, что получают, наверное, всего десятую часть того, что им требуется для продолжения этой войны в плане денег, вооружений и так далее», — подчеркнул представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он также призвал проанализировать вопрос предпосылок войны, чтобы избежать подобного в будущем.

«Нужно изучить события последних 10 лет. Экспансия НАТО. Экспансии не произошло, но эта повестка была актуальной, что и спровоцировало российскую реакцию. Надо проанализировать действия, реакции открытые и скрытые, на присоединение Крыма, к которой привели более широкие геополитические обстоятельства», — сказал Ибрагим Калын.

Анкара также сожалеет, что не видит у мирового сообщества желания создать условия для «серьезных российско-украинских переговоров». При этом Калын возложил ответственность за первый шаг на Запад.

«Это произойдет, только когда Россия увидит, что ключевые западные страны, главным образом США, сделают серьезные шаги в контексте этого крупного геополитического вопроса. Предложат новую архитектуру безопасности, которая защитит Запад, Европу, Россию, Украину», — отметил турецкий чиновник.

Наконец, он подчеркнул, что западные державы должны дать России четкие гарантии невступления Украины в НАТО, а Украине – гарантии ненападения. Тем не менее, пока мир настроен на продолжение конфликта, и обсуждать мирный договор по Украине пока нельзя.

«Общий климат такой, что все призывают к войне. В таких условиях сложно даже говорить об учете, к примеру, 10% украинского мирного плана, 20% российского. Ничего не выйдет. Я немного пессимистичен в этом вопросе. Но возможно, через месяц или два, настрой изменится и у нас будет больше шансов», — сказал Калын.

Турция считает неэффективными западные ограничения против России, заявил 14 января представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

«Они не изменили действия России, а также не дали украинцам возможность одержать решительную военную победу. <…> Турция не станет присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку они нанесут больше ущерба экономике Турции, чем самой России», — сообщил он.

Кроме того, он заявил, что ВС Украины не смогут истощить российскую армию и отодвинуть РФ на рубежи до 24 февраля «с той помощью, которую Киев получает с Запада».

Он добавил, что Анкара продолжит добиваться возможных договоров по локальному прекращению огня, зонам деэскалации, краткосрочным мораториям на боевые действия и других подобных явлений.

Калын также отметил, что «мирный план» Зеленского содержит много положений, «которые Россия может принять при верном подходе к ней».

12 января представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не разделяет оценку Турции в отношении «мирного плана», предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны», — отметила она.

11 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом, но счел его невозможным, пока на Украине действует законодательный запрет на переговоры.

«Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом», — заявил представитель Кремля.

При этом он добавил, что в условиях, когда украинские законы запрещают главе государства вести с Россией какие-либо контакты, когда страны Запада «не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе», говорить о перспективах по мирному урегулированию «не приходится».

28 декабря Песков подчеркнул, что у Украины «пока нет мирного плана», поскольку Киевом не учитываются «сегодняшние реалии».

«Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшние реалии с вхождением в состав Российской Федерации новых регионов. План, который не учитывает реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — сказал он.