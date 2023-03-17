«Визит Си в Россию станет визитом дружбы». Зачем глава Китая едет в Москву

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 2022 год

Глава Китая Си Цзиньпин 20–22 марта 2023 года приедет в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, говорится на сайте Кремля. Отмечается, что на переговорах лидеров двух стран будут обсуждаться развитие отношений КНР и России, взаимодействие на международной арене, а также запланировано подписание важных документов. Ранее газета The Wall street Journal писала, что Си вскоре после поездки в Москву может провести онлайн-встречу с президентом Украины Зеленским. Что предшествовало визиту главы Китая и с каким мирным планом он может приехать в Москву — в материале «Газеты.Ru».

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина 20-23 марта приедет в Россию, говорится на сайте Кремля.

На переговорах запланировано обсуждение развития российско-китайских отношений и обмен мнениями по углублению взаимодействия двух стран на международной арене. Также состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Си прилетит в Москву 20 марта, и, кроме столицы, визитов в другие города не запланировано. Также, по словам Пескова, общение Путина и Си начнется 20 марта во второй половине дня, ожидается неформальный обед. 21 марта будет день переговоров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков проведет специальный брифинг, посвященный этому визиту.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя предстоящий визит председателя КНР, заявил, что Китай будет придерживаться объективной позиции по украинскому конфликту. Также, отметил он, лидеры стран обсудят двусторонние отношения и проблемы международной и региональной повестки.

«Китай будет твердо придерживаться объективной и справедливой позиции в отношении украинского кризиса и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров», — сказал дипломат.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что грядущий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ еще сильнее укрепит доверие и взаимопонимание между Пекином и Москвой.

«Визит Си в Россию станет визитом дружбы», — указал он.

Вэньбин отметил, что визит Си в Москву будет носить мирный характер и не будет направлен на третьи стороны. «Обе стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, содействовать демократизации международных отношений, построению многополярного мира, улучшать глобальное управление, внося вклад в глобальное развитие», — заявил китайский дипломат.

В Пекине не раскрывали план поездки главы государства, однако допускали, что, возможно, он посетит и другие страны Европы, писала газета The Wall Street Journal (WSJ).

13 марта газета WSJ со ссылкой на свои источники писала, что Си намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможно, отмечали в газете, это произойдет после поездки Си Цзиньпина в Москву. Издание также отмечало, что разговор Си с лидерами РФ и Украины свидетельствует о намерении Пекина играть более значимую роль в урегулировании конфликта.

Подготовка к поездке

Первым сигналом к возможному визиту Си в Москву стал анонс МИД РФ 30 января. Там сообщили, что визит главы КНР в Россию запланирован на весну, однако не указали более точной даты. Как говорилось в сообщении ведомства, это станет центральным событием в двусторонних отношениях в 2023 году. В МИД подчеркнули, что Москва и Пекин совместно пытаются создать многополярную систему международных отношений «в условиях радикальной трансформации геополитической ситуации».

Однако в МИД КНР тогда не подтвердили и не опровергли информацию о визите Си в Москву. Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Москва и Пекин поддерживают тесный контакт на всех уровнях.

21 февраля глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И прибыл в Москву в рамках большого европейского турне (Франция, Италия, Германия и Венгрия). Ван И встретился с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым, обсуждались двусторонние отношения, вопрос Тайваня и коллективная безопасность. Москва высказала поддержку Пекину по Тайваню, Синьцзяну, Тибету и Гонконгу. Патрушев на встрече с Ван И также заявил, что Запад действует против союза РФ и КНР, нанося ущерб развивающимся странам.

Тогда же WSJ писала, что Си может приехать в Москву в апреле-мае для встречи с Путиным. В материале говорится, что Пекин хочет играть более значимую роль в мирном урегулировании конфликта на Украине. Тогда высказывалось предположение, что визит может быть приурочен к 9 мая. Усилия Китая в газете связали с попыткой Пекина противостоять растущему недоверию со стороны Запада и возможным технологическим санкциям. Также отмечается, что в Пекине опасаются, что Москва может не справиться с оказываемым на нее давлением — как с военным — непосредственно в военном противостоянии с Украиной, так и с экономическим — в связи с усилением санкций.

24 февраля Пекин опубликовал план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. До официальной публикации ключевые пункты плана отправили в Москву и Киев для ознакомления. Агентство Bloomberg, которые ознакомилось с документом еще до официальной публикации, отметило со ссылкой на европейских чиновников, что план имел мало шансов на успех. В свою очередь WSJ писала со ссылкой уже на китайских чиновников, что план Пекина может столкнуться с серьезными препятствиями, «и любая сделка может потребовать оказания давления на Россию, на что Китай идет неохотно».

План Китая по урегулированию на Украине 12 пунктов китайского плана: Читать дальше

Путин не комментировал китайский план по урегулированию. Зеленский назвал его «размышлениями» о мире, отметив, что с частью пунктов он категорически не согласен, однако над некоторыми пунктами «можно подумать». В целом Зеленский воспринял усилия Пекина положительно, отметил, что Китай прагматично подходит к участию в мирном урегулировании. Евросоюз и НАТО холодно отнеслись к предложениям Китая.