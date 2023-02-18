«Люди понимают, что Киев не собирается возвращать Крым»

В Киеве и на Западе начинает превалировать понимание, что Украина не будет вооруженным путем пытаться вернуть Крым. Об этом заявил американский когкрессмен и лидер демократов в палате представителей Адам Смит, пишет Politico. По его словам, сейчас идет обсуждение сценария создания «одной Украины», но для этого нужны гарантии ее безопасности в будущем. Накануне Виктория Нуланд заявляла, что США считают российские военные объекты в Крыму легитимными целями для ВСУ. В Пентагоне тем временем уверены, что Киеву не удастся вернуть полуостров военным действиями.

Украина и ее западные партнеры все больше склоняются к тому, что Киев не станет возвращать Крым военным путем. Об этом в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности сообщил один из лидеров демократов, член палаты представителей США Адам Смит, пишет Politico.

«Думаю, все в больше степени появляется консенсус, что Украина не собирается возвращать Крым военным путем, люди это понимают», — заявил конгрессмен.

Как пишет Politico, несмотря на постоянные заявления Киева о возврате своих территорий, в том числе и Крыма, попытка взять полуостров под контроль будет слишком тяжелой и кровопролитной для Украины.

«Лучшим сценарием станет соглашение о своего рода «одной Украине». Реальный вопрос в том, сможем ли мы получить гарантии для нее. Чтобы иметь возможность продолжать вооружать Украину, обучать ее солдат», — добавил Смит.

Politico отмечает, что за последний год российские власти перенесли размещенные в Крыму склады боеприпасов, военные штабы за пределы досягаемости ракет большей дальности и артиллерии, которую поставляют западные страны Киеву.

«Я думаю, что русские действительно ожидают нападения на Крым», — приводит Politico слова представителя НАТО в Мюнхене.

Анонимный источник издания подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский допускает мирные переговоры с Россией, но также считает необходимым иметь возможность побороться за Крым «силой оружия».

Накануне, 17 февраля, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в аналитическом центре Карнеги заявила, что российские военные объекты в Крыму являются законными целями для ВСУ.

«Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это. Украина не будет в безопасности, если Крым, как минимум, не демилитаризован», — сказала Нуланд.

Она добавила, что Вашингтон напрямую не подталкивает Киев к атакам на полуостров, и отказалась делать прогнозы, какие именно действия Украина будет предпринимать в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Слова заместителя госсекретаря США вызвали реакцию в России. Официальный представить МИДа Мария Захарова назвала заявления Нуланд очередным доказательством непосредственного участия США в украинском конфликте.

«Это то, о чем мы предупреждали раньше, и то, из-за чего мы были вынуждены начать специальную военную операцию», — сказала Захарова.

Она добавила, что пока Америка «грезит поражением России» и призывает Киев наносить удары по Крыму, над Вашингтоном смеются собственные граждане. В частности, она посоветовала Нуланд обратить внимание на воздушные шары и НЛО, с которыми у США не получается эффективно справляться. «У вас дома, Виктория, есть чем заняться», — считает Захарова.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремлю нечего добавить к замечанию МИДа. В Госдуме выразили мнение, что каждое новое заявление Запада о возможных ударах по Крыму приводит только к дальнейшей эскалации конфликта.

«Каждое такое заявление <…> служит поводом для эскалации не просто на Украине, но и вокруг нее — все большее количество государств вынуждено определять свою позицию по отношению к тому, что происходит фактически в центре Европы. Тем не менее чем больше звучат провокационные заявления, а заявление Нуланд чистой воды провокация, тем дальше мы от разрешения конфликта», — сказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Владимир Зеленский и другие киевские политики неоднократно подчеркивали, что возвращение Крыма в состав Украины являются неотъемлемым условием мирных переговоров с Москвой и завершения вооруженного конфликта. Украинские власти также заявляли, что готовы «любыми средствами» вернуть контроль над полуостровом.

На этой неделе американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне писали, что Вашингтон не видит сейчас у Киева возможностей вернуть Крым. Эта точка зрения была озвучена на секретном брифинге оборонного ведомства США, По данным Politico, украинское правительство, узнав о такой позиции Пентагона, было «в ярости».

Издание со ссылкой на источник в Белом доме также сообщало, что госсекретарь Энтони Блинкен считает попытки Украины вернуть Крым «красной линией» для Москвы, поэтому американские власти избегают говорить об этом. При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что конкретные решения по Крыму принимает исключительно Киев.