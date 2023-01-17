«Был разговор о списках». Что известно о переговорах в Турции об обмене пленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла информацию о подготовке крупнейшего обмена пленными с Украиной. Ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч сообщил, что Москалькова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец договорились о некоем «трехэтапном плане», в который может войти обмен пленными. Он отметил, что Киев предоставил список из 800 человек, Москва — из 200. Недавно турецкий омбудсмен предложил создать в Стамбуле гумкоридор для обменов ранеными военными и гражданскими лицами, для женщин, детей и пожилых людей между Россией и Украиной.

Во вторник, 17 января Татьяна Москалькова опровергла информацию о скором обмене пленными с Украиной. По ее словам, обсуждалось возвращение в родные страны исключительно тяжелораненых.

«В Анкаре при встрече с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Лубинцом был разговор о том, что тяжелораненые, в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, подлежат репатриации, то есть передачи на родину без всяких условий. И был разговор о списках. <...> Какой-либо договоренности об обменах не было»,

— сказала Москалькова «Интерфаксу».

Омбудсмен отметила, что передала Лубинцу список из 54 человек.

«Речь идет о тех раненных, родственники которых обратились к уполномоченному. Украинская сторона говорит, что у них есть 200 человек и обещали представить список. А по 54 работа будет проведена в соответствии с нормами международного права. <...> Мы будем рады, если Женевская конвенция будет исполнена в полной мере и тяжело раненные будут возвращены на родину на лечение без каких-либо условий», — сказала она.

Москалькова уточнила, что вопросами обмена занимаются военные ведомства. «Мы со своей стороны тоже в рамках нашего инструментария и мандата взаимодействует с Минобороны», — заключила омбудсмен.

Обмен и гумкоридор

Накануне турецкий омбудсмен Шереф Малкоч по итогам восьми встреч между Москальковой и Лубинцом заявил, что стороны договорились о некоем трехэтапном плане, в который может войти крупнейший обмен пленными. По информации издания Киев предоставил список из 800 человек, Москва – из 200.

«Недостаточно просто говорить, необходимо действовать», — передает слова Малкоча Hürriyet.

Также он попросил Москалькову и Лубинца «поговорить со своими лидерами о создании механизма», имея ввиду гуманитарный коридор в Стамбуле для обмена женщин, детей, пожилых людей, раненых военных и гражданских, пострадавших в ходе конфликта на Украине. В Турции ожидают, что создание гумкоридора президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Также Малкоч рассказал, что в ходе последней встречи омбудсменов стороны договорились об обмене 40 на 40 – в основном это были раненые военные и гражданские.

«Мы продолжим проводить онлайн-встречи с омбудсменами России и Украины. По результатам этих встреч будет выяснено, какие шаги предпримут Россия и Украина и что сделает Турция. Это непростая работа», — добавил он.

Открыть гуманитарный коридор между Россией и Украиной Малкоч предложил 11 января, назвав его «коридором воссоединения». «Мы постараемся составить «дорожную карту» по правам детей, правам человека, обмену ранеными и пленными. <…> У нас также есть намерение открыть «коридор воссоединения», — сказал он.

На следующий день Эрдоган приветствовал предложение Малкоча создать гумкоридор и заявил, что намерен обсудить это с Путиным и Зеленским.

16 января стало известно, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. На сайте Кремля говорится, что был «продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учётом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными».

О переговорах Эрдогана и Зеленского не сообщалось.

Встречи омбудсменов

Первая встреча Москальковой и Лубинца состоялась еще 17 октября. Тогда российский омбудсмен в своем Telegram-канале рассказала, что они «провели конструктивный диалог и договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести».

Москалькова в ходе встречи отметила необходимость создания коридоров безопасности и необходимость работы с эвакуированными. Лубинец со своей стороны заявил, что «самое главное, что мы хотим, чтобы мы активизировали процессы обмена и возврата гражданских лиц».

11 января Москалькова дважды встретилась с Лубинцом в Анкаре. Эта встреча прошла при участии Малкоча. Тогда же она рассказала в своем Telegram, что обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Она также обратилась к Лубинцу с просьбой оказать помощь гражданам Украины, желающим приехать к родственникам в Россию. В тот же день Москалькова сообщила об обмене 40 на 40.

В тот день Малкоч предложил создать гуманитарный коридор, однако позже Москалькова говорила, что в ходе переговоров эта тема не обсуждалась.

«В ходе встречи <...> прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека, прежде всего права на жизнь», — сообщила она.

12 января стороны обсудили вопросы помощи гражданским лицам, включая их поиск и воссоединение семей. По словам Москальковой, «украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу».

14 января Москалькова призывала Лубинца, комитеты ООН и ЕС по предупреждению пыток, комиссара ООН по правам человека, Международный Комитет Красного Креста (МККК) потребовать от властей Украины соблюдения Женевских конвенций после сообщений родственников российских военнопленных о случаях вымогательства от анонимных лиц.

По словам омбудсмена, в субботу она получила от родственников, находящихся в украинском плену российских военнослужащих, видео, на которых неизвестные лица требуют выкуп под угрозой расправы с мужчинами. Ролик она опубликовала в своем Telegram-канале.

Важные обмены

С февраля по декабрь 2022 года между Россией и Украиной прошло более 30 обменов пленными.

Один из наиболее значимых состоялся в середине сентября – тогда Москва передала Киеву 215 военнослужащих полка «Азов» (организация запрещена в России), в том числе его командира Дениса Прокопенко с позывным Редис и его заместителя Святослава Паламара с позывным Калина. В Россию вернулись 55 военнослужащих (преимущественно летчики), а также украинский политик Виктор Медведчук.

Также 29 июня состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Глава Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что обмен произошел «по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ», а также отметил, что «все освобожденные — раненые или тяжелораненые». Позже Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что, среди обменянных военнослужащих были 95 человек, оборонявшихся в Мариуполе на заводе «Азовсталь», в том числе 43 бойца «Азова».

17 июня Зеленский сообщил о возвращении на Украину парамедика Юлии Паевской с позывным Тайра. На следующий день замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил в Telegram-канале, что украинку «обменяли на очень серьезных наших ребят». После этого корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова заявила, что «обмена не было. Но была левая мутная схема». Она отметила, что «некто Иса Хачукаев и Мурад Саидов вызволяли задержанного на Украине Гриценко Адама Мурадовича (сына последнего). Еще в довес к нему дали 25 млн рублей».

Информацию о подобном формате обмена опроверг глава Чечни Рамзан Кадыров: «Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке Тайра якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко, не соответствуют действительности». 20 июня Куксенкова сообщила, что ей позвонил глава Мининформации Чечни Ахмед Дудаев о заверил, что «ни Иса Хачукаев, ни Мурад Саидов» никакого отношения к тому, что Тайра оказалась на Украине, не имеют».